"Место встречи": Запахло жареным?!

Пригласили на НТВ. Выступил.

О существенном, что в кадр не попадает и попасть не может.

Путин подписал указ о приостановке Договора РСМД, после того, как это сделал Трамп.

А имел он на это право? Как и Трамп, разумеется. Все-таки указами президентов прекращает свое действие не просто международный договор, а один из основополагающих актов мирового ядерного сдерживания.

Вот статьи Конституции РФ, на которые я ссылаюсь:

Статья 15

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Статья 90

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Тут меня поправил не кто-нибудь, а Олег Морозов - сейчас сенатор, а до недавнего времени начальник управления по внутренней политике Администрации Президента. Знающий человек, ничего не скажешь.

Действительно, Конституционный суд выносил постановление по поводу противоречия решений ЕСПЧ российскому законодательству. В изложении судьи КС Маврина вердикт звучит так: «Все решения ЕСПЧ могут быть выполнены только с учетом приоритета Конституции РФ. В качестве исключения, Россия может отказаться от исполнения наложенных обязательств, когда такой отказ является единственным способом предотвращения нарушения основного закона».

Конституция России имеет приоритет над международными правовыми нормами, если лучше защищает баланс прав и интересов, заявил также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Существует постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах РФ", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства РФ и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы".

Но в России пока еще не прецедентное право, то есть решение даже КС по одному вопросу вовсе не делает его обязательным автоматически и при разрешении других вопросов.

Грубо говоря, если КС разрешил в каком-то моменте не соблюдать Конституцию РФ, то это вовсе не значит, что ее совсем соблюдать не нужно.

Видимо, и по вопросу выхода России из ДРСМД, и особенно ввиду важности вопроса, следует снова обратиться в Конституционный суд с вопросом - имел или нет президент России право приостанавливать действие именно этого международного договора?

***

Если говорить о моем сугубо экспертном мнении, то Договор РСМД был изначально неравным для российской стороны. Достаточно сказать, что по договору США снимали с боевого дежурства чуть более 800 ракет, а Россия - более 1800! Причем если РФ свои ракеты уничтожала, то США лишь разукомплектовывали и отправляли на хранение - якобы для уничтожения в неопределенном будущем.

Это тем более было странно, что ликвидация советских ракет шла за счет США, которые на свои деньги строили заводы по уничтожению наших ракет - а сами почему-то у себя их построить не могли...

И вот теперь, когда Россия выполнила условия этого неравноправного договора, США выходят из него. При том мощности нашей промышленности ввиду объективных причин не позволяют нам быстро нарастить численность ракет средней и малой дальности до нужного уровня, а американцам даже производить ничего не надо - достаточно снять с хранения разукомплектованные прежде ракеты.

Ясно, что в таких условиях РФ должна была буквально зубами держаться за скрупулезное исполнение США норм ДРСМД, в том числе и с привлечением международных органов, Совбеза ООН, ОБСЕ и так далее.

Вместо этого, в нарушение собственной конституции, мы идем на поводу США и позволяем им "соскочить" с договора без каких-либо для себя последствий!

Если бы у нас был парламент, а не орган для штамповки законопроектов правительства, сейчас оппозиция уже ставила бы вопрос об импичменте - ведь обороноспособности и безопасности государства нанесен явный урон, надеюсь, не умышленно, а как всегда у нас - по недомыслию. Но по недомыслию совершаются самые катастрофические события в нашей истории!

Ну пусть парламент хотя бы попробует вернуть президента к исполнению договора - все равно нам не по силам быстро нарастить группировку ракет средней дальности. Но тогда у нас будет хотя бы возможность говорить с США с позиции нашей правоты. Мы соблюдаем, а они нет!

Но ведь никто ничего делать не станет... У нас же президент всегда прав, даже когда он неправ совершенно. А цена вопроса весьма высока.

Анатолий Баранов