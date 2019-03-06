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Московский листок

"Место встречи": Запахло жареным?!

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 12

Пригласили на НТВ. Выступил.

О существенном, что в кадр не попадает и попасть не может.

Путин подписал указ о приостановке Договора РСМД, после того, как это сделал Трамп.

А имел он на это право? Как и Трамп, разумеется. Все-таки указами президентов прекращает свое действие не просто международный договор, а один из основополагающих актов мирового ядерного сдерживания.

Вот статьи Конституции РФ, на которые я ссылаюсь:

Статья 15 

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Статья 90 

3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Тут меня поправил не кто-нибудь, а Олег Морозов - сейчас сенатор, а до недавнего времени начальник управления по внутренней политике Администрации Президента. Знающий человек, ничего не скажешь.

Действительно, Конституционный суд выносил постановление по поводу противоречия решений ЕСПЧ российскому законодательству. В изложении судьи КС Маврина вердикт звучит так: «Все решения ЕСПЧ могут быть выполнены только с учетом приоритета Конституции РФ. В качестве исключения, Россия может отказаться от исполнения наложенных обязательств, когда такой отказ является единственным способом предотвращения нарушения основного закона».

Конституция России имеет приоритет над международными правовыми нормами, если лучше защищает баланс прав и интересов, заявил также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. 

Существует постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 N 21-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах РФ", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства РФ и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы".

Но в России пока еще не прецедентное право, то есть решение даже КС по одному вопросу вовсе не делает его обязательным автоматически и при разрешении других вопросов.

Грубо говоря, если КС разрешил в каком-то моменте не соблюдать Конституцию РФ, то это вовсе не значит, что ее совсем соблюдать не нужно.

Видимо, и по вопросу выхода России из ДРСМД, и особенно ввиду важности вопроса, следует снова обратиться в Конституционный суд с вопросом - имел или нет президент России право приостанавливать действие именно этого международного договора?

***

Если говорить о моем сугубо экспертном мнении, то Договор РСМД был изначально неравным для российской стороны. Достаточно сказать, что по договору США снимали с боевого дежурства чуть более 800 ракет, а Россия - более 1800! Причем если РФ свои ракеты уничтожала, то США лишь разукомплектовывали и отправляли на хранение - якобы для уничтожения в неопределенном будущем.

Это тем более было странно, что ликвидация советских ракет шла за счет США, которые на свои деньги строили заводы по уничтожению наших ракет - а сами почему-то у себя их построить не могли...

И вот теперь, когда Россия выполнила условия этого неравноправного договора, США выходят из него. При том мощности нашей промышленности ввиду объективных причин не позволяют нам быстро нарастить численность ракет средней и малой дальности до нужного уровня, а американцам даже производить ничего не надо - достаточно снять с хранения разукомплектованные прежде ракеты.

Ясно, что в таких условиях РФ должна была буквально зубами держаться за скрупулезное исполнение США норм ДРСМД, в том числе и с привлечением международных органов, Совбеза ООН, ОБСЕ и так далее. 

Вместо этого, в нарушение собственной конституции, мы идем на поводу США и позволяем им "соскочить" с договора без каких-либо для себя последствий!

Если бы у нас был парламент, а не орган для штамповки законопроектов правительства, сейчас оппозиция уже ставила бы вопрос об импичменте - ведь обороноспособности и безопасности государства нанесен явный урон, надеюсь, не умышленно, а как всегда у нас - по недомыслию. Но по недомыслию совершаются самые катастрофические события в нашей истории!

Ну пусть парламент хотя бы попробует вернуть президента к исполнению договора - все равно нам не по силам быстро нарастить группировку ракет средней дальности. Но тогда у нас будет хотя бы возможность говорить с США с позиции нашей правоты. Мы соблюдаем, а они нет! 

Но ведь никто ничего делать не станет... У нас же президент всегда прав, даже когда он неправ совершенно. А цена вопроса весьма высока.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 12
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Ну сколько можно...
просто парень написал 06.03.2019 12:15
Ясно. Путин пошел путем меченого миши. Можно выносить. Путин даже не понял, что усилил часть "элитки" против себя. Это старческое слабоумие или предательство?
Осталось обсудить только один вопрос. Судить их вместе или раздельно.
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(без названия)
Ждлждлждьджьд написал 06.03.2019 11:00
Еще раз запиши под карлоймарксом:
Договор о вооружении - повязка на глаза приговоренного к смерти.
тчк
Тебе оно, может, и лехше, а другие предпочтут помучиццо: кольцо выдернуть, там, иль плюнуть ядовито.
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(без названия)
про отсутствие брезгливости написал 06.03.2019 09:59
"Пригласили на НТВ. Выступил" - это, товарищ Баранов, вопрос БРЕЗГЛИВОСТИ. Вопро Вашей персональной брезгливости, и не более того. Вообще-то, с шулерами не садятся играть в подкидного - шулеров элементарно бьют (в буквальном смысле этого слова). Вы, товарищ Баранов, видимо, не очень брезгливы по отношению к шулерам. Пичально, но бывает.
.
ЗЫ. Не удивлюсь, если Вас, товарищ Баранов, пригласит поговорить про Украину Димасик Куликов на жыдо-пропагандонское радио "вести фэмэ", и Вы там дуэтом споете с неким Ищенко, специализирующимся на плевках в сторону Украины. Говорят, приглашенные получают неплохие бабосы за такие плевки. Так что все еще впереди.
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(без названия)
Оленевод написал 06.03.2019 09:31
Не может быть в конституции статьи о том, что безопасность России побоку, главное понравиться госдепу. Впрочем, надежды на развал российской армии на этом портале не прекращаются с 90- х. Вот только разделяющих эти надежды на Западе все меньше.
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не досмотрел
chvv написал 06.03.2019 09:30
Видео не досмотрел и до половины, от темы стали уходить. Ну а самое противное было видеть как заболтали и замолчали по существу тему "пятой" колонны. Не знаю зачем туда пошел АБ, если говорить по существу не дают. Он ведь все время отмалчивался.
Глупо все это.
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Re: достаточеного количества ракет (а их сделают!)
хахахаха написал 06.03.2019 07:47
Вера в Путина - это религия! Сделают! Кто сделает, если не мы? А мы ни хрена не делаем. Да и негде нам делать. И не из чего. И неначто.
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(без названия)
тамсямский товарищ написал 06.03.2019 07:19
Рассказываю. В любом случае предстоит жатва. Земля не вынесет нынешнее количество людей, не говоря об увеличении. Это как пруд, происходит перенаселение и мы имеем безжизненный карьер. Это неизбежно и вопрос лищь в том, кто выиграет жатву.
Спасибо Путину, не размазывая соплей чисто конкретно действует.
Первым ляжет под нас Китай.
А тем временем гидроэлектростанция Три ущелья на реке Янцзы вырабатывает в одиннадцать раз больше энергии, чем массивная плотина Гувера. 32 гигантских генератора ежегодно производят 22,5 МВт электроэнергии. Это количество настолько велико, что ГЭС, фактически, может обеспечить электричеством всех жителей Китая. Но самое удивительное, что плотина повлияла на скорость вращения нашей планеты. Во время максимального прилива искусственное водохранилище, образованное дамбой, вмещает в себя 39 млрд. тонн воды. Настолько огромная масса привела к изменению инерции вращения Земли, из-за чего сутки на нашей планете стали длиннее на 0,06 секунды.
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Дело было не в бобине -3,1416-дарас сидел в кабине!
!!!!TOTKTJBOGJASNO!!!&- написал 06.03.2019 02:22
"Ну пусть парламент хотя бы попробует вернуть президента к исполнению договора - все равно нам не по силам быстро нарастить группировку ракет средней дальности. Но тогда у нас будет хотя бы возможность говорить с США с позиции нашей правоты. Мы соблюдаем, а они нет! "
- Таки баранов сильный прикольщик! Если у нас не буде достаточеного количества ракет (а их сделают!) То амерам таки будет возражать разве-что наш пепел! То таки да... Таки баранов, похоже, на это и рассчитывает - настоящий оппозиционер - то таки да...
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(без названия)
стоик1854 написал 06.03.2019 01:41
Надоел спектакль про самостоятельность сортирного Карлика?
сортирный Карлик отсасывает у Трампа по его желанию?
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(без названия)
йй написал 06.03.2019 01:34
> Но тогда у нас будет хотя бы возможность
> говорить с США с позиции нашей правоты. Мы
> соблюдаем, а они нет!
_
Из книги начальника генштаба СССР Ахромеева С.Ф. и Корниенко Г.М. Глазами маршала и дипломата (1992):
.
Мы предъявили претензии за нарушение американскими военными кораблями наших территориальных вод (12-мильная зона) на Черном море в районе Севастополя в мае 1988 года. Я, заранее зная реакцию на это, сказал, что для пресечения этого нарушения мы были вынуждены пойти на столкновение нашего корабля с кораблем США. Немедленно последовал довольно резкий ответ адмирала У. Крау: "США признают территориальными водами только 3-мильную зону. И если советское командование идет на преднамеренное столкновение кораблей, это очень опасное действие. Мы его оцениваем как провокацию".
.
Теперь давайте вспомним вашу же заметку полтора года назад:
.
...авианосец военно-морского флота США типа Nimitz открыл предупредительный огонь в сторону иранских судов, сообщает ABC News со ссылкой на официальное информационное агентство IRNA. Американцы сочли, что иранские суда слишком близко подошли к их кораблю.
Это вроде бы как норма - подошли близко к американскому кораблю, значит, могут быть уничтожены. А с какого рожна, извините?
Для слабоумных есть гугл-мап - откройте и посмотрите, где находится Иран, а где США.
Ну представьте себе "зеркальное" сообщение - допустим, китайский авианосец (российский уже не доплывет) обстрелял американские корабли береговой охраны в Мексиканском заливе, потому что они подошли к нему слишком близко...
А в Персидском заливе - можно.
.
А теперь подумайте еще раз на тему "говорить с США с позиции нашей правоты"...
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(без названия)
Мир шуток.15 написал 06.03.2019 01:14
Это катастрофа .Людей погубит их равнодушие.
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Какой "президент"?!
что,не видно, написал 06.03.2019 00:49
на пиндоССов работает,по методике.
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