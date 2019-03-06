Штрафы за неуважение к власти в сети увеличат в 20 раз

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал повысить в 20 раз штрафы за "явное неуважение" к органам государственной власти в интернете. Как передает ТАСС, такая поправка была поддержана при обсуждении во втором чтении соответствующего законопроекта.

Изменения вносятся в статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). Изначально за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации (материалов), предназначенной (предназначенных) для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" предлагалось накладывать штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Во втором чтении предлагается ввести штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с сохранением альтернативного наказания в виде ареста. За повторное оскорбление будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Парламентарии также предлагают установить порядок ограничения доступа к таким материалам по аналогии с порядком блокировки запрещённой информации. Предполагается, что в случае обнаружения в интернете материалов, оскорбляющих госсимволы, государство и общественную нравственность, генеральный прокурор РФ или его заместители должны будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению указанных материалов и по ограничению доступа к информационным ресурсам, если такие материалы не удалили. В свою очередь, Роскомнадзор должен будет определить провайдера хостинга, обеспечивающее размещение в интернете указанного информационного ресурса, на котором размещены оскорбительные, согласно законопроекту, материалы. Далее Роскомнадзор должен направить провайдеру уведомление с требованием удалить информацию с ресурса, который провайдер обслуживает.

Предусматривается, что владелец информационного ресурса обязан удалить такую информацию в течение суток. В случае отказа или бездействия предполагается, что доступ к ресурсу будет ограничен.

Пакет законопроектов о блокировке ресурсов с оскорбительными публикациями в отношении общества и институтов власти, а также введении за них ответственности депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении 6 марта.