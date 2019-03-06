Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Штрафы за неуважение к власти в сети увеличат в 20 раз

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 3

Штрафы за неуважение к власти в сети увеличат в 20 раз

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал повысить в 20 раз штрафы за "явное неуважение" к органам государственной власти в интернете. Как передает ТАСС, такая поправка была поддержана при обсуждении во втором чтении соответствующего законопроекта.

Изменения вносятся в статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство"). Изначально за "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации (материалов), предназначенной (предназначенных) для неограниченного круга лиц, выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" предлагалось накладывать штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Во втором чтении предлагается ввести штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с сохранением альтернативного наказания в виде ареста. За повторное оскорбление будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Парламентарии также предлагают установить порядок ограничения доступа к таким материалам по аналогии с порядком блокировки запрещённой информации. Предполагается, что в случае обнаружения в интернете материалов, оскорбляющих госсимволы, государство и общественную нравственность, генеральный прокурор РФ или его заместители должны будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению указанных материалов и по ограничению доступа к информационным ресурсам, если такие материалы не удалили. В свою очередь, Роскомнадзор должен будет определить провайдера хостинга, обеспечивающее размещение в интернете указанного информационного ресурса, на котором размещены оскорбительные, согласно законопроекту, материалы. Далее Роскомнадзор должен направить провайдеру уведомление с требованием удалить информацию с ресурса, который провайдер обслуживает.

Предусматривается, что владелец информационного ресурса обязан удалить такую информацию в течение суток. В случае отказа или бездействия предполагается, что доступ к ресурсу будет ограничен.

Пакет законопроектов о блокировке ресурсов с оскорбительными публикациями в отношении общества и институтов власти, а также введении за них ответственности депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении 6 марта.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Для того и овцы, чтоб их стригли.
В лад написал 06.03.2019 11:52
Обидел чиновника=штраф.Чиновники="власть" хамят и лгут на всех уровнях(читай майские указы)-награждать орденами за заслуги перед Отечеством.
Ответить
(без названия)
Чингачгук написал 06.03.2019 11:46
Отсутствия критики в свой адрес ,власть может "добиться" двумя способами,либо-делать все на благо общества,либо-карательными мерами,то есть,наказаниями за любое критическое замечание со стороны народа и при этом проводить антинародную политику .Как видно,для российской правящей "элиты"второй путь-гораздо предпочтительнее и удобнее,ведь тогда можно делать что хочешь,а запуганный электорат будет бояться даже слово сказать.Это удобно только с одной стороны,а с другой будет способствовать росту протестных настроений и противодействию правящему режиму,поскольку,если просто "заткнуть рты другим,а себе-уши",ситуация лучше все равно не станет,а будет вызывать лишь все большее "отторжение и ненависть",что гораздо быстрее приведет к взрыву.Однако,"путь"властью выбран,и окончательный приговор себе она этим "подписала"...
Ответить
(без названия)
про счастье написал 06.03.2019 10:43
В свою очередь, Валя Красные Трусы (она же Валька Стакан) "предлагает проверять, как решения чиновников влияют на уровень счастья россиян" - http://bloknot.ru/obshhestvo/matvienko-predlagaet-proveryat-kak-resheniya-chinovnikov-vliyayut-na-uroven-schast-ya-rossiyan-613842.html
.
Думаю, замеры счастья будет делать подразделение путлеровского агитпропа так называемый ВЦИОМ, о чем будет счастливых информировать.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
06.03.2019
"Место встречи": Запахло жареным?!
"Место встречи": Запахло жареным?!
06.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума запретила размещение хостелов в жилых домах (0)
Белгородец-сирота поджег себя у здания областной администрации, не получив законного жилья (1)
Штрафы за неуважение к власти в сети увеличат в 20 раз (3)
"Место встречи": Запахло жареным?! (12)
Китай намерен сделать в этом году больше, чем мы за десять (16)
Проезд по трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург" обойдется в 2 тысячи рублей (3)
Новороссийск остался без электричества (2)
Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином по версии Forbes (7)
В России предложили открыть платные вытрезвители (7)
Чистая прибыль "Аэрофлота" рухнула в четыре раза за год (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Про хрущевское быдло со скотобазы
Дарья Митина Дарья Митина: Как мы венесуэльский народ объедали
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Всё нечестно
Максим Калашников Максим Калашников: Ответ левым. И от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Интересное совпадение
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss