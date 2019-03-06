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Московский листок

Госдума запретила размещение хостелов в жилых домах

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 4

Госдума запретила размещение хостелов в жилых домах

Депутаты Госдумы в среду приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает размещение хостелов и гостиниц в жилых домах, сообщается на сайте нижней палаты.

Согласно документу, в Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

По словам председателя комитета Госдумы по ЖКХ Галины Хованской, большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются официально. "Проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно, потому что в жилое помещение войти нельзя, это конституционная норма и нарушать ее нельзя", - цитирует главу комитета Интерфакс.

Хованская добавила, что для перекрытия всех лазеек для использования жилых помещений под хостелы, необходимо принять поправки в законодательство о туристической деятельности.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 13 мая 2016 года в Госдуме еще предыдущего созыва, во втором чтении 5 марта 2019 года.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Как же этот проклятый народ
измучил бедных депутатов написал 06.03.2019 15:46
.
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(без названия)
да уж... написал 06.03.2019 15:09
в хостеле ночлег стоит 300 рублей, а в гостинице 1500 руб!! заботятся о нас думцы..
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ой дебилы
фвып23 написал 06.03.2019 14:41
вместо того что бы вывести из тьмы этот бизнес, эти дятлы, запрещают.
проституция у нас тоже запрещена)) политическая особенно процветает)
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(без названия)
Оленевод написал 06.03.2019 12:40
Не помешала бы уголовная статья и за вывод жилых зданий и помещений в разряд неучтенных.
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