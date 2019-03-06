Госдума запретила размещение хостелов в жилых домах

Депутаты Госдумы в среду приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который запрещает размещение хостелов и гостиниц в жилых домах, сообщается на сайте нижней палаты.

Согласно документу, в Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

По словам председателя комитета Госдумы по ЖКХ Галины Хованской, большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются официально. "Проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно, потому что в жилое помещение войти нельзя, это конституционная норма и нарушать ее нельзя", - цитирует главу комитета Интерфакс.

Хованская добавила, что для перекрытия всех лазеек для использования жилых помещений под хостелы, необходимо принять поправки в законодательство о туристической деятельности.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 13 мая 2016 года в Госдуме еще предыдущего созыва, во втором чтении 5 марта 2019 года.