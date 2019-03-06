В Госдуме отказалась слушать отчет министра Орешкина об успехах российской экономики

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина перед депутатами в рамках "правительственного часа", раскритиковав докладчика за неготовность отвечать на вопросы о реализации экономических нацпроектов и послания президента РФ Федеральному собранию.

Возмущение Володина вызвал рассказ министра об успехах в Российской экономике. "Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год, а мы с вами прошлый год закончили 2,3%, а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение? А за это отвечает, в первую очередь, министр экономического развития... Озвучьте нам концепцию, что вы понимаете под развитием, что необходимо парламенту сделать для того, чтобы это развитие было", - посетовал Володин.

При этом он предложил перенести "правительственный час" с участием Орешкина как только тот будет готов ответить на те вопросы, которые действительно интересуют Государственную Думу: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты, инициированные президентом.

"Правительственный час переносится, мы определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, начало апреля", - сказал спикер.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь заметил, что выступление министра в Госдуме было прервано впервые за 20 лет.