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Московский листок

В Госдуме отказалась слушать отчет министра Орешкина об успехах российской экономики

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 6

В Госдуме отказалась слушать отчет министра Орешкина об успехах российской экономики

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина перед депутатами в рамках "правительственного часа", раскритиковав докладчика за неготовность отвечать на вопросы о реализации экономических нацпроектов и послания президента РФ Федеральному собранию.

Возмущение Володина вызвал рассказ министра об успехах в Российской экономике. "Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год, а мы с вами прошлый год закончили 2,3%, а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение? А за это отвечает, в первую очередь, министр экономического развития... Озвучьте нам концепцию, что вы понимаете под развитием, что необходимо парламенту сделать для того, чтобы это развитие было", - посетовал Володин.

При этом он предложил перенести "правительственный час" с участием Орешкина как только тот будет готов ответить на те вопросы, которые действительно интересуют Государственную Думу: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты, инициированные президентом.

"Правительственный час переносится, мы определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, начало апреля", - сказал спикер.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь заметил, что выступление министра в Госдуме было прервано впервые за 20 лет.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re:
Лев написал 06.03.2019 17:57
ВШЭ - рассадник либерастии.
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(без названия)
Демократия это колбаса из отходов написал 06.03.2019 17:48
Переименовать МинэкономРАЗВИТИЯ в МинэкономДЕГРАДАЦИИ, а Высшую!!! Школу!!! Экономики!!!
РАЗОГНАТЬ, как никчемный, ненужный, бездарный сходняк.
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(без названия)
Чингачгук написал 06.03.2019 17:18
Ну и зря "отказались",в первый раз,что ли?Один сказки рассказывает,а другие делают вид,что в них "верят",поскольку,откуда возьмется настоящее "экономическое развитие",когда ни хрена не развивается,разве,что министр высосет его из пальца?Не считать же "развитием" пополнение российской доли в списке форбс,или покупки элитой новых яхт и майбахов?А кроме этого никакой движухи и не происходит,продаются нефть и газ,а деньги за это,в основном-уходят на запад,стало быть на развитие западных экономик они и "работают"..
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(без названия)
стоик1857 написал 06.03.2019 15:42
аморальные уроды из КГБ СССР подбирают себе в слуги полных идиотов?
Чтобы казаться хоть чуть-чуть умнее?
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Re: бугага...
просто парень написал 06.03.2019 14:31
В марте 2015 года Алферова вызвала общественное возмущение тем, что кормила свою кошку Тессу черной икрой. Так она поздравила свою любимицу с Днем кошек.
--------
Кто работал, тот заработал!
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бугага...
корнхолио написал 06.03.2019 13:08
Член общественной палаты Подмосковья Юлия Алферова, кормящая домашнюю кошку черной икрой, стала советником министра экономического развития РФ Максима Орешкина. О назначении девушка рассказала на своей странице в Facebook. "Раз президент сделал заявление, то и я решила, что пора) - написала Алферова на своей странице в соцсети. - Начала работать в компании "Минэкономразвития России". Декабрь 2017 г. - советник министра".
В марте 2015 года Алферова вызвала общественное возмущение тем, что кормила свою кошку Тессу черной икрой. Так она поздравила свою любимицу с Днем кошек.
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