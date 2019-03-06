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Московский листок

Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 1

Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля

Министерство экономического развития России ухудшило прогноз по курсу рубля к доллару на 2019 год, заявил глава ведомства Максим Орешкин, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Там изменения на самом деле технические – пару процентов. Это связано, конечно же, с тем, как складывается ситуация. Понятно, что санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, она не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней. Плюс, конечно же, изменение пары евро-доллар тоже играет определенное значение. Но это абсолютно техническое изменение, здесь никаких кардинальных пересмотров нет", - цитирует министра Интерфакс. В презентации к выступлению Орешкина в Госдуме говорится, среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 г. снижен с 63,9 до 66,4 руб. за доллар. Также министерство понизило прогноз среднегодового курса рубля в 2020 году до 67,2 руб. с 63,8 руб. за доллар, в 2021 году — до 67,8 руб. с 64 руб. за доллар.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ка-Се написал 06.03.2019 14:07
И что? Это есть новость? Дык вони в эту игру играют скоро тридцать лет. То цену бензина подтянут, то резанную бумагу напечатают. Чтобы было на что бензин покупать рабам.
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