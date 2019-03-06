Каждый пятый россиянин готов присоединиться к политическим акциям протеста

Каждый пятый россиянин (20%) заявил о готовности принять участие в протестных акциях с политическими требованиями. Еще 26% наших сограждан готовы присоединиться к экономическим протестам. Об этом свидетельствуют результаты февральского исследования "Левада-центра". При этом, 28% опрошенных допускают, что протесты политической направленности начнутся в их городах. Еще 34% не исключают социально экономических выступлений.
Максимальный протестный потенциал политической направленности был отмечен в июле 2018 года, экономической направленности - в ноябре того же года. Тогда участвовать в акциях против падения уровня жизни были готовы 30% россиян.
Опрос проводился 15–20 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.
Н написал 06.03.2019 22:29
про протестные настроения написал 06.03.2019 19:50
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Интересно будет посмотреть (я не в Москвабаде живу) на 20 процентов, готовых к протестным акциям. Или, может, Интернет как всемирная сеть не имеет никакого отношения ни к политике, ни к экономике? Право, интересно... численность населения Москвабада (по данным Росстата, 2018) превышает 12 с половиной миллионов человек. Отбросим половину (младенцы, старперы, которые вдохновляются соловьиным пометом на кисель-тв, мигранты типа "сенатора" Арашукова, которые не понимают по-русски) и посчитаем 20 процентов от оставшихся шести лямов... право, интересно!
про понты написал 06.03.2019 19:13
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Мля! Это Меркель может лететь в Латинскую Америку на рейсовом самолете и при этом оставаться канцлером и политиком №1 в Европе. А из-под Менделя или Шоломова убери все их понты - и они сдуются через минуту как мыльные пузыри. Путлерастия - страна понтов и фейков. Страна 404.
планы Путена - в жизнь! написал 06.03.2019 18:54
Ёршик написал 06.03.2019 18:40
Коммент написал 06.03.2019 18:38
Коммент написал 06.03.2019 18:31
-Архангел Гавриил- написал 06.03.2019 18:26
Вчера прислали квитанцию за канализацию, за январь. Но за январь уже все оплачено. То есть банда желает получить деньги два раза. Пойду разбираться. Конечно, скажут, что банда ошиблась, в очередной раз. Ага, на все 50 тысяч квартир ошиблась.
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ой, да чего зря ходить то ? Серишь ты много, панимаш, редкостный говномет какой-то, нешто имодиум не помогает? и ошибочки нет = просто в двойную оплату интернет включили ...:)
в александров написал 06.03.2019 17:51
Созерцатель написал 06.03.2019 17:43
Доктор =лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 17:38
Почему так говорю?
А когда тЁрки пенсией устроили, то я всех знакомых 40-50-60летних, которых лишили пенсии спрашивал:
"Чего молчите? Чего не выйдите и не ушатаете ЭТУ говнoвласть?"
Ответы знаете какие?
А!
Или сами с этих возрастОв?
Освежу вам ваши головы пездоболов.
" Да что я? Да что мы? Да разве это поможет? Вот если бы... Тогда и я, наверное..."
Так и пробздели = под пивасик, да с бздливого диванчЕга, радостно глядя в яшук, как миллиардеры какорины да мамайевы лениво мечик по-полю гоняют,
обдирая вас своими миллионными пенсиями и "зарплатами".
Не стыдно вам, когда наши малые в 2010 году вышли на манежку и заставили эту говнoвласть обоССраться,
и пойти на переговоры с малятами, а вы сидели и сцали?
Тьфу на ваСС, сцыкуны тырнетские!
ДаМЫ!Даони!Дахyленам!
Созерцатель написал 06.03.2019 17:10
просто парень написал 06.03.2019 16:58
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Вот, сходил к ним. Они закрылись. Работают 5 и 6 марта до 14 часов, потом 7 марта не работают, 9 марта не работают. Думаю, 10 или начальство сбежит, или будут работать короткими днями приема. Богатые твари поняли, что народ возмущен? Посмотрим. Является ли наемный работник подельником мошенников? Несомненно, так как зарплату получают. Наказание должно быть равным с предводителем банды, независимо от количества доставшейся каждому конкретному бандиты добычи, это исключительно их внутренние проблемы, а не ограбленного населения. прошлый раз пожалели бандитов, Но если Сталин не смог перековать преступников, то мы тем более не сможем. Только расстрел, другие наказания являются глупостью и равнодушием к работающим людям.
Гот написал 06.03.2019 16:02
стоик1859 написал 06.03.2019 15:58
А кто такие россиянцы?
Алик написал 06.03.2019 15:53
Цепляются за власть любой ценой. Оба выморили десятки миллионов русачков, обоих русачки обожают.
Оба окружили себя выходцами из Кавказа, мерзкими из мерзких. Оба в политике иезуиты, близоруки, враждуют с цивилизованными странами, дружат с дикими и преступными режимами.
После провалов (начало войны и затопление субмарины Курск) впадают в депрессию и алкоголизм. Оба имели сонм двойников, тупых обдолбышей.
Алик написал 06.03.2019 15:43
Но помню
Под звон головы: "Скажи, Кто такой этот карлик?"
Я тихо ответил: "Он - вы".
Оленевод написал 06.03.2019 15:32
Алик написал 06.03.2019 15:02
Интересно, усатый хачик ведь уничтожил не только десятки миллионов женщин и детей, но гораздо больше стариков и зрелых мужчин! Как насщет их?
про готовых написал 06.03.2019 14:55