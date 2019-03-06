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Московский листок

Каждый пятый россиянин готов присоединиться к политическим акциям протеста

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 21

Каждый пятый россиянин готов присоединиться к политическим акциям протеста

Каждый пятый россиянин (20%) заявил о готовности принять участие в протестных акциях с политическими требованиями. Еще 26% наших сограждан готовы присоединиться к экономическим протестам. Об этом свидетельствуют результаты февральского исследования "Левада-центра". При этом, 28% опрошенных допускают, что протесты политической направленности начнутся в их городах. Еще 34% не исключают социально экономических выступлений.

Максимальный протестный потенциал политической направленности был отмечен в июле 2018 года, экономической направленности - в ноябре того же года. Тогда участвовать в акциях против падения уровня жизни были готовы 30% россиян.

Опрос проводился 15–20 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

 



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Всего комментариев к статье: 21
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(без названия)
Н написал 06.03.2019 22:29
Как проходит опрос.готовы ли вы присоединится.готов.обещать не значит выполнить.лаванда,она контора фесбнешная,значитца больше денег.на всяких яровых ,жанровых и прочих правящих уродов.а откуда?
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(без названия)
про протестные настроения написал 06.03.2019 19:50
В воскресенье, 10 марта в 14:00, в Москве на проспекте Сахарова состоится согласованная акция протеста против принятия законопроекта сенатора Андрея Клишаса об автономном Рунете - https://www.znak.com/2019-03-06/kak_mozhno_pomeshat_suverenizacii_runeta_intervyu_organizatora_mitinga_10_marta_mihaila_svetova
.
Интересно будет посмотреть (я не в Москвабаде живу) на 20 процентов, готовых к протестным акциям. Или, может, Интернет как всемирная сеть не имеет никакого отношения ни к политике, ни к экономике? Право, интересно... численность населения Москвабада (по данным Росстата, 2018) превышает 12 с половиной миллионов человек. Отбросим половину (младенцы, старперы, которые вдохновляются соловьиным пометом на кисель-тв, мигранты типа "сенатора" Арашукова, которые не понимают по-русски) и посчитаем 20 процентов от оставшихся шести лямов... право, интересно!
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(без названия)
про понты написал 06.03.2019 19:13
Кортеж Медведева парализовал центр Люксембурга. Местные все в шоке, никогда такого не видели такого цирка - https://www.znak.com/2019-03-06/kortezh_medvedeva_paralizoval_centr_lyuksemburga
.
Мля! Это Меркель может лететь в Латинскую Америку на рейсовом самолете и при этом оставаться канцлером и политиком &#8470;1 в Европе. А из-под Менделя или Шоломова убери все их понты - и они сдуются через минуту как мыльные пузыри. Путлерастия - страна понтов и фейков. Страна 404.
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(без названия)
планы Путена - в жизнь! написал 06.03.2019 18:54
Какие протестные настроения?! Левада с дуба упал?! Наш народ счастлив, что живет в великой стране! Особенно, если сравнить нашу счастливую жизнь с жизнью в загнивающей Гейропе и аморальной, насквозь прогнившей Америке. Нам все завидуют, потому что у нас есть В.В.Путен. И наш народ готов еще теснее сплотиться вокруг нашего нацыАнального лидера, потому что наш народ знает "Есть Путен - есть Россия! Нет Путена - нет России!" Дядя Вова, мы с тобой! А весь этот бред про протестные настроения... вот будет принят закон товарища Клишаса, и все эти левады за такие фейки про протестные настроения поедут туда, куда Макар телят не гонял.
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Re: Фигня на постном масле.
Ёршик написал 06.03.2019 18:40
"А Леваде это зачем?"--------------------------- Бабулечки не пахнут. Кто платит,тот и заказывает музыку,простите,результаты опросов.
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Re: говорить и сделать- огромная разница.
Коммент написал 06.03.2019 18:38
Апатия, лень как раз от макарошек, а пальма остатки мышления закупоривает. У богоизбранных все продумано для всех нас и за всех.
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(без названия)
Коммент написал 06.03.2019 18:31
Народ сытый, не пойдет, знает про ввод войск ООН в случае чего и опыт украины. Основная масса вполне довольна жизнью. У нас есть небольшая сеть "Светофор", туда везут дешевые продукты все на пальме и гмо, гнилые чаи и кофе,так люди многие там закупаются, не глядя на качество и едят эту гадость. Народ запуган, сильнее страха только голод, а его ,как основной движущей силы для русского пролетария, нет.
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В психбольнице за канализацию не платят, просись поближе к сартиру... :)
-Архангел Гавриил- написал 06.03.2019 18:26
просто парень написал 06.03.2019 14:28
Вчера прислали квитанцию за канализацию, за январь. Но за январь уже все оплачено. То есть банда желает получить деньги два раза. Пойду разбираться. Конечно, скажут, что банда ошиблась, в очередной раз. Ага, на все 50 тысяч квартир ошиблась.
==================
ой, да чего зря ходить то ? Серишь ты много, панимаш, редкостный говномет какой-то, нешто имодиум не помогает? и ошибочки нет = просто в двойную оплату интернет включили ...:)
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говорить и сделать- огромная разница.
в александров написал 06.03.2019 17:51
может и пошли бы да не охота с дивана слазить.лень .апатия да и боязнь(абы чего)+ 77% на выборах дают ненашей власти уверенность.что снами можно творить что угодно.биомасса стерпит. ну поворчит если немного.
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Re: Ошибка думать, что путин - узурпатор.
Созерцатель написал 06.03.2019 17:43
100% так. Всех достойных поубивали в войнах и репрессиях, остатки мигрировали. Кругом быдломатрица рабов. Все чиновники с верху до низу ни за что не отвечают, только врут и воруют. Безответственность &#8212; главная черта раба, мечта раба-иметь своих рабов.
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Да бросьте вы!
Доктор =лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 06.03.2019 17:38
Все, эти напруги в тырнете, грозных йебак = "...да мы! ...да они у нас!" напоминают мне :"Каждый кулик на своем хyю велик!"
Почему так говорю?
А когда тЁрки пенсией устроили, то я всех знакомых 40-50-60летних, которых лишили пенсии спрашивал:
"Чего молчите? Чего не выйдите и не ушатаете ЭТУ говнoвласть?"
Ответы знаете какие?
А!
Или сами с этих возрастОв?
Освежу вам ваши головы пездоболов.
" Да что я? Да что мы? Да разве это поможет? Вот если бы... Тогда и я, наверное..."
Так и пробздели = под пивасик, да с бздливого диванчЕга, радостно глядя в яшук, как миллиардеры какорины да мамайевы лениво мечик по-полю гоняют,
обдирая вас своими миллионными пенсиями и "зарплатами".
Не стыдно вам, когда наши малые в 2010 году вышли на манежку и заставили эту говнoвласть обоССраться,
и пойти на переговоры с малятами, а вы сидели и сцали?
Тьфу на ваСС, сцыкуны тырнетские!
ДаМЫ!Даони!Дахyленам!
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Re:
Созерцатель написал 06.03.2019 17:10
Видимо, это помесь с сионистами, ведь воруют и врут чиновники, а крепостные молчат и молчать будут 100%.
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все верно
просто парень написал 06.03.2019 16:58
Вчера прислали квитанцию за канализацию, за январь. Но за январь уже все оплачено. То есть банда желает получить деньги два раза. Пойду разбираться. Конечно, скажут, что банда ошиблась, в очередной раз. Ага, на все 50 тысяч квартир ошиблась.
----
Вот, сходил к ним. Они закрылись. Работают 5 и 6 марта до 14 часов, потом 7 марта не работают, 9 марта не работают. Думаю, 10 или начальство сбежит, или будут работать короткими днями приема. Богатые твари поняли, что народ возмущен? Посмотрим. Является ли наемный работник подельником мошенников? Несомненно, так как зарплату получают. Наказание должно быть равным с предводителем банды, независимо от количества доставшейся каждому конкретному бандиты добычи, это исключительно их внутренние проблемы, а не ограбленного населения. прошлый раз пожалели бандитов, Но если Сталин не смог перековать преступников, то мы тем более не сможем. Только расстрел, другие наказания являются глупостью и равнодушием к работающим людям.
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Re:
Гот написал 06.03.2019 16:02
Вот как раз акции в память ельцинского любимого пуделя народ и не вдохновляют. Причем их организаторы открытым текстом называют народ быдлом. Отсюда и ответ: "Ребята сосите и идите лесом!"
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(без названия)
стоик1859 написал 06.03.2019 15:58
Русские люди готовы уничтожить сионистов-олигархов?
А кто такие россиянцы?
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путин - реинкарнация сталина
Алик написал 06.03.2019 15:53
Оба карлики, оба злобные, она с садисткими наклонностями. Обоих во власть привели на руку, и оба убили патронов.
Цепляются за власть любой ценой. Оба выморили десятки миллионов русачков, обоих русачки обожают.
Оба окружили себя выходцами из Кавказа, мерзкими из мерзких. Оба в политике иезуиты, близоруки, враждуют с цивилизованными странами, дружат с дикими и преступными режимами.
После провалов (начало войны и затопление субмарины Курск) впадают в депрессию и алкоголизм. Оба имели сонм двойников, тупых обдолбышей.
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Ошибка думать, что путин - узурпатор.
Алик написал 06.03.2019 15:43
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы: "Скажи, Кто такой этот карлик?"
Я тихо ответил: "Он - вы".
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(без названия)
Оленевод написал 06.03.2019 15:32
На Украине, похоже, наоборот, каждый пятый работает, а остальные скачут.
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Горит в аду, палач народов, убийца женщин и детей.
Алик написал 06.03.2019 15:02
В Москве задержаны двое молодых людей, которые бросили гвоздики в бюст ката и начали скандировать: "Сгори в аду, палач народов, убийца женщин и детей"
Интересно, усатый хачик ведь уничтожил не только десятки миллионов женщин и детей, но гораздо больше стариков и зрелых мужчин! Как насщет их?
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(без названия)
про готовых написал 06.03.2019 14:55
Левада врет о готовности принять участие в протестных акциях с политическими требованиями. Был марш памяти Немцова совсем недавно. Были кричалки "Путен - вор", "Россия без Путена". Приняло участие в марше 10 тыс. человек. А сколько быдла проживает в Москвабаде? То есть, где в это время были остальные - те 20% готовых? Или у Левады какие-то свои представления о "политических требованиях"? А-а-а, РОССИЯ БЕЗ ВОРА ПУТЛЕРА - это не политическое требование, это экстремизм, борьбу с которым путлерасткое быдло поддерживает и одобряет. Я только не понимаю, зачем Левада врет. С ВЦИОМом все понятно - то путлеровская подстилка. А Леваде это зачем?
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