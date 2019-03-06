Каждый пятый россиянин готов присоединиться к политическим акциям протеста

Каждый пятый россиянин (20%) заявил о готовности принять участие в протестных акциях с политическими требованиями. Еще 26% наших сограждан готовы присоединиться к экономическим протестам. Об этом свидетельствуют результаты февральского исследования "Левада-центра". При этом, 28% опрошенных допускают, что протесты политической направленности начнутся в их городах. Еще 34% не исключают социально экономических выступлений.

Максимальный протестный потенциал политической направленности был отмечен в июле 2018 года, экономической направленности - в ноябре того же года. Тогда участвовать в акциях против падения уровня жизни были готовы 30% россиян.

Опрос проводился 15–20 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.