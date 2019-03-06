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Московский листок

Число миллиардеров в РФ вырастет на 23% за 5 лет

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 4

Число миллиардеров в РФ вырастет на 23% за 5 лет

Количество миллиардеров в России в ближайшие пять лет вырастет на 23% с 101 до 124 человек. За этот же период число миллионеров с состоянием выше 30 миллионов долларов увеличится на 24%, до 1860 человек, 1240 из которых будут проживать в Москве, а 130 – в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в исследовании The Wealth Report, подготовленном международной консалтинговой компанией Knight Frank.

Отмечается, что по итогам 2018 года Россия стала лидером по темпам роста числа людей, располагающих как минимум 30 миллионами долларов. Показатель вырос на 7% и составил 1500 человек. Аналогичные показатели зафиксированы только у Индии (7%) и Замбии (6%).

Как отметил Алексей Новиков, управляющий партнёр Knight Frank, рост количества российских мультимиллионеров будет происходить за счёт увеличения неравенства. "Я думаю, что все знают, что в России одно из самых больших неравенств в мире...Поэтому, условно, богатые будут богатеть, а бедные беднеть. Плюс в целом спрос, и у нас большая часть благосостояния наших миллиардеров построено на природных ресурсах", - отметил он.

Согласно данным компании, по итогам 2018 года в мире насчитывается 2029 миллиардеров. Самое большее количество миллиардеров сосредоточено в США - 585 человек. До 2023 года аналитики прогнозируют рост на 21%. Число миллиардеров составит 2696 человек.

Отметим, что в 2017 году Россия стала лидером в мировом рейтинге стран с самым высоким темпом роста числа долларовых миллионеров. Согласно данным World Wealth Report 2017, с января 2017 года число российских граждан, активы которых перевалили за 1 млн долларов, выросло на 19,7%, что в два раза превышает средний по миру темп в 7,5%.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Созерцатель написал 06.03.2019 18:03
Поэтому число бедных тоже возрастет. Если у одних прибавилось, то у других убавится -закон экономики.
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Ага. Щас.
просто парень написал 06.03.2019 16:49
Это не исследование, это план. Что пенсионный возраст поднимут конкретно в 2018, я лично читал еще в 2006 году. Тогда знающие случайно выложили эту информацию, а потом поняли, что сделали и быстро убрали. Но я не зомби, с памятью проблем нет. Специально не буду сообщать где, чтобы тот сайт не подставлять под кремлевскую банду. Так что у Путина все запланировано.
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(без названия)
стоик1859 написал 06.03.2019 16:00
у сионистов-олигархов-извергов появятся через 5 лет внуки - вот и прибавка на Рублевке?
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Каждый имеет шанс в течении 5 лет стать миллиардером. Не упусти его!
Алик написал 06.03.2019 15:07
Россия по некоторым позициям занимает ведущие места в мире.
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