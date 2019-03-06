Путин рассказал о сотнях разоблаченных иностранных шпионов

Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин выступая на коллегии Федеральной службы безопасности. По его словам, сотрудники зарубежных спецслужб стараются влиять на события внутри РФ.
"Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера", - цитирует Путина РИА Новости.
По словам президента, прошлом году "благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб". Путин отметил, что органы контрразведки в 2018 году действовали "результативно и наступательно".
Н написал 06.03.2019 22:35
Психиатрия написал 06.03.2019 21:34
это же очевидно написал 06.03.2019 18:06
Сергий написал 06.03.2019 17:53
Демократия это колбаса из отходов написал 06.03.2019 17:43
В лад написал 06.03.2019 17:24
zdfgfdgsdf написал 06.03.2019 16:59
стоик1860 написал 06.03.2019 16:02
Алик написал 06.03.2019 15:27
Кишка у них тонка настоящих нелегалов словить! Если вообще в РФ нужно нелегалов отправлять. Зачем??? Какую военную тайну выявлять, что путиных целая труппа? Что массы скорее друг друга жрать будут, чем посмеют роптать?
про троллей написал 06.03.2019 15:25