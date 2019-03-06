Путин рассказал о сотнях разоблаченных иностранных шпионов

Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин выступая на коллегии Федеральной службы безопасности. По его словам, сотрудники зарубежных спецслужб стараются влиять на события внутри РФ.

"Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера", - цитирует Путина РИА Новости.

По словам президента, прошлом году "благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб". Путин отметил, что органы контрразведки в 2018 году действовали "результативно и наступательно".