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Московский листок

Путин рассказал о сотнях разоблаченных иностранных шпионов

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 10

Путин рассказал о сотнях разоблаченных иностранных шпионов

Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин выступая на коллегии Федеральной службы безопасности. По его словам, сотрудники зарубежных спецслужб стараются влиять на события внутри РФ.

"Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера", - цитирует Путина РИА Новости.

По словам президента, прошлом году "благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб". Путин отметил, что органы контрразведки в 2018 году действовали "результативно и наступательно".

 



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Н написал 06.03.2019 22:35
Мультипутлину верить-сеья не уважать.много че они болтают.поди все агенты из Таджикистона и окраины.опять же следственный комитет пытками кого хошь агентом сделает .прямо времена забитого перед Берией.Хрущев тогда 250тыщ расстрелов подписал ,это потом все на Сталина свалил.
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параноик
Психиатрия написал 06.03.2019 21:34
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше: "Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы"
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(без названия)
это же очевидно написал 06.03.2019 18:06
А как же по другому, за путлером должен быть глаз да глаз. Параноик себе место на том свете уже приготовил, а вот другие, не очень туда спешат. Если его шиза совсем одолеет, нужно быть готовым принять экстренные меры, что бы шизоида обуздать, нейтрализовать, обезопасив остальных. Хотя бред преследования есть одним из показателей паранои.Вспомним сталина, гитлера и других типичных представителей сего опснейшего политического недуга. Бехтерев предупреждал, за что и поплатился.
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злой
Сергий написал 06.03.2019 17:53
Вот технологии у него есть оказывается,где?????
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(без названия)
Демократия это колбаса из отходов написал 06.03.2019 17:43
Ловят мелких воришек на радость большим ворам. Чубайса берегут.
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Огласите весь список.....................................
В лад написал 06.03.2019 17:24
Понятно-жена пескова= навка......................................и еще 30000 тыс.чиновников, имеющих недвижимость в Лондоне.......................и т.д.
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d
zdfgfdgsdf написал 06.03.2019 16:59
путька и есть главный шпион и враг народа. Будь он трижды проклят.
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(без названия)
стоик1860 написал 06.03.2019 16:02
кто арестует сортирного Карлика - шпиона и морального урода?
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Писдит, плешивый!
Алик написал 06.03.2019 15:27
Вся махина ССБ и ФСБ этнического Арашукова просрала, подставила Красные Трусы, которые с удовольствием фоткались с ослотрахом. Так ара не прятался.
Кишка у них тонка настоящих нелегалов словить! Если вообще в РФ нужно нелегалов отправлять. Зачем??? Какую военную тайну выявлять, что путиных целая труппа? Что массы скорее друг друга жрать будут, чем посмеют роптать?
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(без названия)
про троллей написал 06.03.2019 15:25
ПУТЛЕР - ТРОЛЛЬ. Поэтому он может рассказывать про что угодно - хоть про ракеты, которые у него есть и которые самые толстые в мире, хоть про шпионов, которые одолевают Путлерастию. Путлер за базар не отвечает.
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