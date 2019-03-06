Сбережения россиян сократились на 2,4% за февраль

Накопления россиян в феврале 2019 года уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Росстата. В феврале, как и ранее, россияне предпочитали хранить деньги на вкладах: на счетах находилось 21,79 трлн рублей (66,3% от общего объема сбережений). В то же время доля накоплений в наличных сократилась по сравнению с январем на 0,4 процентных пункта (п.п.), до 18,4% (или до 6,07 трлн рублей), а доля вложений в ценные бумаги выросла на 0,4 п.п., до 5,02 трлн рублей.

Пока население России продолжает беднеть шестой год подряд, состоятельные граждане умножают свой капитал. Как отмечает finanz.ru, на конец 2018 года совокупное состояние 98 богатейших россиян достигло 421 млрд долларов. За год владельцы ключевых активов российской экономики стали богаче на 16,8 млрд долларов, или 1,1 триллиона рублей.

Их суммарный капитал - 29 триллионов рублей по курсу на конец прошлого года - оказался больше, чем денежные накопления всего российского населения в банковской системе (27,7 трлн рублей), и всего 10%, или 40 млрд долларов не дотянул до размера золотовалютных резервов ЦБ (468,5 млрд долларов на 1 января).