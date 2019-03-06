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Московский листок

Сбережения россиян сократились на 2,4% за февраль

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 6

Сбережения россиян сократились на 2,4% за февраль

Накопления россиян в феврале 2019 года уменьшились почти на 2,4% по сравнению с январем - до 32,88 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные Росстата. В феврале, как и ранее, россияне предпочитали хранить деньги на вкладах: на счетах находилось 21,79 трлн рублей (66,3% от общего объема сбережений). В то же время доля накоплений в наличных сократилась по сравнению с январем на 0,4 процентных пункта (п.п.), до 18,4% (или до 6,07 трлн рублей), а доля вложений в ценные бумаги выросла на 0,4 п.п., до 5,02 трлн рублей.

Пока население России продолжает беднеть шестой год подряд, состоятельные граждане умножают свой капитал. Как отмечает finanz.ru, на конец 2018 года совокупное состояние 98 богатейших россиян достигло 421 млрд долларов. За год владельцы ключевых активов российской экономики стали богаче на 16,8 млрд долларов, или 1,1 триллиона рублей.

Их суммарный капитал - 29 триллионов рублей по курсу на конец прошлого года - оказался больше, чем денежные накопления всего российского населения в банковской системе (27,7 трлн рублей), и всего 10%, или 40 млрд долларов не дотянул до размера золотовалютных резервов ЦБ (468,5 млрд долларов на 1 января).

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Поправка: АликУ(06.03.2019 16:32) Назови хотя бы одного члена ПБ ЦК КПСС, ставшего капиталистом.
Или хотя бы написал 06.03.2019 18:18
члена ЦК. Или ты просто так решил nonuздеть в расчете на то, что твой комент никто не прочитает.
Дважды Благодарный читатель
Ответить
АликУ(06.03.2019 16:32) Назови хотя бы одного члена ПБ ЦК КПСС, ставшего капиталистом.
Или хотя бы написал 06.03.2019 18:16
Или ты просто так решил nonuздеть в расчете на то, что твой комент никто не прочитает.
Благодарный читатель
Ответить
Re: Re:
просто парень написал 06.03.2019 16:43
Зачем вешать? В новом Гулаге пусть работают и искупают свои грехи трудом.
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Они не исправятся. Только убивать. Они отлично знают что делают, им не три года, когда ребенку внимания не хватает.
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Сколько из этих 98 - комсомол и коммунизм?
Алик написал 06.03.2019 16:32
Хм, нужно признаться, коммунизм воспитал самых оголтелых в 21 веке эксплуататоров русского народа.
Мало кто из капиталистов переходит в коммунистическую веру, тогда как почти в полном составе полит бюро ЦК КПСС Советского Союза перешло в капитализм! Вот чему их учили?
Хорошо бы знать источник доходов редакции данного форума, чтобы не попасть впросак.
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Re:
Дмитрий ОЦМ написал 06.03.2019 16:28
Зачем вешать? В новом Гулаге пусть работают и искупают свои грехи трудом.
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(без названия)
стоик1861 написал 06.03.2019 16:06
Этих 98 повесят первыми?
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