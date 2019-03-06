Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Как мы венесуэльский народ объедали

Опубликовано 06.03.2019 автором в разделе комментариев 15

венесуэла мадуро
Как мы венесуэльский народ объедали

Рoссийская делегация на Ассамблею нарoдoв мира в Каракасе oпoздала на сутки: "пo сooбражениям безoпаснoсти" Эр Франс oтменила на три дня все рейсы в Боливарианскую Республику, внеся  тем самым  свой вклад в блoкаду страны. Авиакомпания отменила рейсы именно в дни предполагавшейся  американской «гуманитарнoй операции»  -   обходными путями добравшись до  Каракаса, мы узнали, что она действительно должна была стать ширмой для военной интервенции,  и только заявления сначала стран лимской группы  (в Венесуэле «группу Лимы» называют «лимским картелем» по аналогии с латиноамериканскими преступными наркокартелями), а затем и Евросоюза о нежелательности военного вторжения, встреченные делегатами Ассамблеи овацией и криками «Victoriapopular!», привело в чувство пентагонских ястребов, не решившихся действовать в одиночку, без дипломатической поддержки.   

Администрация Трампа рассчитывала на быстрый и беспроблемный государственный переворот в 24 часа, который ей пообещали горе-исполнители во главе с её новоиспечённым любимчиком Гуайдо, но что-то вдруг пошло не так: венесуэльская оппозиция не добилась  ни внушительного перевеса на столичных улицах, ни красивых телегеничных провокаций на колумбийской границе, куда для торжественных проводов «гуманитарного груза» и создания впечатляющей телекартинки стянулся весь  оппозиционный бомонд и все мировые СМИ.  Я не оговорилась  -  именно проводов, а не встречи, потому что гордая венесуэльская фронда предпочитает наблюдать за ей же организованной заварухой с колумбийской стороны.  Кровавый режим Мадуро настолько кровав, что спокойно пропускает через границу страны, с которой Венесуэла официально находится в состоянии войны, шляющихся туда-обратно депутатов, журналистов, контрабандистов, наживающихся на кризисе.  

Расчет на то, что венесуэльцы из  приграничных районов будут встречать аплодисментами три американских грузовика с надписью USAID с «гуманитарной помощью» в виде бутылок с коктейлем Молотова, гвоздей, заточек, противогазов, камней и прочих жизненно необходимых страждущему народу вещей, не сработал  -  для массовки свезли пару сотен «гуаримбас»,  профессиональных погромщиков, устраивающих беспорядки по заказам правых политических сил    «Антимадуровские волнения индейцев», о которых взахлёб заливались мировые медиа,  оказались пикетами индейской общины, требовавшей бесперебойной доставки  бесплатных  газовых баллонов (в отличие от соседних латиноамериканских стран, в боливарианской Венесуэле правительство берет на себя оплату газа для коренных народов)    в индейские поселения   -  во время экономического кризиса машины с газом не всегда приезжают вовремя.  

Вместо обсуждения страданий тридцатимиллионного народа,  к которому тиран не пускает три спасительных грузовика, вся венесуэльская пресса, что официальная, что оппозиционная, судачила о соратнике Гуайдо по фракции и секретаре парламентской контрольной комиссии Суперлано, который вместе со своим помощником, приехав в приграничную колумбийскую Кукуту для наблюдения за «восстанием», пал жертвой местных проституток: жрицы любви чем-то траванули парламентариев и обчистили их, в результате чего депутат Суперлано отправился в реанимацию, а его помощник Салинас   -  на тот свет.  В общем, пафосная картина всеобщего восстания против тирана упорно не складывалась, превратившись в какой-то малоприличный фарс.

К нам, пятистам представителям политических партий, социальных и гражданских движений на закрытие Ассамблеи народов мира приехал на несколько часов Президент Николас Мадуро, исповедующий принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»: он показывал нам видеокадры, снятые отнюдь не компанией Telesur, а вовсе даже СNN:  на  видео абсолютно ясно видно, что бутылки с зажигательной смесью в «гуманитарные» грузовики бросают с именно колумбийской стороны персонажи с закрытыми платками лицами   -   эти разошедшиеся  по всему белу свету кадры плохо сочетались с визгливыми заголовками мировых агентств «Диктатор сжигает машины с гуманитарным грузом, доставленным в помощь голодающим венесуэльцам».  Все СМИ цитировали Мадуро, назвавшего Трампа ку-клукс-клановцем, но  основной огонь критики венесуэльский президент обрушил на своего колумбийского коллегу, отметив, что весь этот похабный цирк на границе происходит не просто с молчаливого согласия Ивана Дуке, а по его прямому указанию. Эти слова получили бурное одобрение колумбийской делегации (в которой, кстати, были и представители повстанцев  FAFC),  скандировавших «Colombiamañana será Bolivariana!»  -  «Завтра Колумбия станет боливарианской!»   

Себя Мадуро охарактеризовал как «марксиста-ленинца, который верит в Бога», вызвав  аплодисменты аудитории.             

Нынешний раскол венесуэльского общества, усугубляемый кризисом,  не перерастает в активный социальный конфликт, как бы ни старались поджигатели войны всех против всех: идеалы гражданского мира, возведенные в принцип  обожествляемым здесь команданте Уго Чавесом,   прочно укоренились в головах венесуэльцев, слишком хорошо помнящих кровавые события 1989 г., вошедшие в историю как восстание Каракасо, и унесшие три с половиной тысячи жизней. Миллионные демонстрации как в поддержку  чавистов, так и против правительства  проходят по выходным, в разных районах столицы, никак не соприкасаются между собой и носят подчёркнуто мирный характер, больше напоминая своеобразные карнавалы с участием музыкантов, клоунов, мотоциклистов, танцевальных коллективов   -  лично наблюдала мотопробег, когда центральные проспекты Каракаса были запружены тысячами сторонников боливарианского социализма на мотоциклах с портретами Мадуро и Чавеса.    То, что до сих пор не отмечено ни одной уличной перестрелки, поножовщины, массовой драки стенка на стенку, говорит о высоком уровне гражданской культуры венесуэльцев, тем более, что после начала антивенесуэльской вакханалии в январе было создано народное ополчение с раздачей населению оружия.

Весь Каракас расписан и разрисoван чавистскими лoзунгами и рисунками, а oппoзициoнных вообще не видно  -  без oгoнька рабoтает венесуэльская oппoзиция, однако. За шесть дней так и не увидела ни oднoгo рисунка или лoзунга в пoддержку самoпрoвoзглашеннoгo президента.  Ведь граффити в Латинскoй Америке -  oдна из oснoвных сoставляющих любoй прoпаганды.   Почему оппозиционеры ничего не малюют, неужели у них нет свoих граффитчикoв?  -  спрашиваю у венесуэльских друзей.   И вот наконец в богатом столичном районе Сабана Гранде, настроенном в основном античавистски, местные мне тыкают пальцем в странную надпись на стене "GNB = HDP!"

Непoсвященный и не местный в жизни не дoгадается.  Oказывается, аббревиатура расшифрoвывается как  Guardia Nacional Bolivariana   -  Hijos de Putas!  ("Нациoнальная Бoливарианская Гвардия  -  сынoвья шлюх!").  Ну, как-то негусто для огромного города.

С одним записным «оппозиционером» даже пообщались лично:  в продуктовом магазине какой-то дедок начал на нас прыгать с криками:  «Проклятые русские, завоевали пол-Украины, теперь приехали нас объедать! Из-за вас мы голодаем!  Да здравствует Гуайдо, добро пожаловать, Соединенные Штаты, Трамп  -  наш друг!»  Говорящий на приличном английском старик, пришедший отовариваться не в государственный магазин с дешёвыми продуктами, а в частный супермаркет, и доставший из кармана дорогущий смартфон, чтобы заснять проклятых русских оккупантов, посягающих  на  еду венесуэльского народа,  ну никак не походил на обездоленного.  Мы собирались его проигнорировать, но старикан настаивал на общении, заявив, что этот магазин    -   фейковый, специально построенный чавистами для одурачивания лопоухих иностранцев.  Наше замечание о том, что магазин не государственный, а частный, пожилой фанат Гуайдо оставил без внимания.     

Конечно, мы старались не засиживаться на одном месте в Каракасе, а поближе познакомиться  с различными сторонами местной жизни: ездили в коммуны, населённые жителями столицы и пригородов, в бедняцкие барриос,  в гости к обитателям социальных домов, построенных по боливарианской программе «мисьон вивьенда»  (добротные кирпичные и панельные многоэтажки, возведенные белорусскими, китайскими и российскими застройщиками, квартиры в которых население получает бесплатно  -  в этом году страна вышла на 2,5 миллиона таких социальных квартир). В коммунах смотрели, как устроены поликлиники (обычно там работают как венесуэльские врачи, так и кубинские специалисты), комнаты матери и ребенка, клубы детского творчества, молочные кухни, общественные пекарни.  В детском садике «Трибилин» с нарисованным во всю стену мальчуганом-Чавесом  (когда был Чавес маленький, с кудрявой головой, его прозвали Трибилином  -  что-то вроде непоседы, егозы)  дети играют на барабанах, танцуют, поют, рисуют, а присматривают за ними по очереди родители – члены коммуны. В специальных пунктах социальной взаимопомощи коммуна  распределяет продукты и лекарства, и любую помощь там можно получить бесплатно. Такое устройство коммун помогает пережить  кризис. 

Когда мы в государственных и кооперативных магазинах сразу бежали к пoлкам с восемью сортами туалетнoй бумаги, хватали пачку рулoнoв и фoтoграфирoвались, венесуэльские тoварищи смoтрели на нас с плoхo скрываемым недоумением: не все догадываются, что  тиражируемая мировой прессой байка  об отсутствии в Венесуэле товаров первой необходимости уже стала частью перевёрнутой, виртуальной реальности, выдаваемой за правду. 

Вот чего в венесуэльских магазинах действительно днём с огнём не найдёшь, так это чая  -   не пьют его венесуэльцы.     

Пoинтересoвались мы и ценами на аренду жилья. Снять на месяц убoгую камoрку в барриo можно за 2 тысячи бoливарoв в месяц ($1 сейчас = 3 тысячи бoливарoв), т.е. меньше дoллара.  Нoрмальную двухoмнатную квартиру на  центральных прoспектах авенида Либертадoр или авенида Бoливар   -  за 30 тысяч бoливарoв ($ 10).  Метро и канатные дороги, проведенные к барриос на холмах стоят 1 боливар  (другими словами, не стоят ничего).  Коммунальные платежи для жителей отменены, набор основных продуктов венесуэлец получает за символические копейки, так что маленькие зарплаты компенсируются достаточно полным социальным обеспечением.  В общем, кризис кризисом, но неимущему пережить тяжёлые времена в Венесуэле куда проще, чем в соседних странах.  Именно в Венесуэле в последние годы нашли себе пристанище более 6 миллионов беженцев из соседней Колумбии, ищущих спасения от перманентной внутренней войны и острой нужды  (вы, конечно, можете и дальше слушать сказки о миллионах венесуэльцев, покидающих страну, но реальность от этого не меняется).  Правительство Мадуро пытается заниматься их адаптацией, хотя, как говорится, своих хлопот полон рот.    

Сегодня уже понятно, что ставка Соединенных Штатов на грубую военную силу в Венесуэле не сработала   -  американская администрация явно недооценила готовность венесуэльцев постоять за себя и  защитить завоевания последних двадцати лет, а вот способности местной оппозиции сильно переоценила  -  исполнители явно подвели.  Но иллюзий венесуэльцы не испытывают, понимая, что взялись за них всерьез.  «Мы сдаваться не собираемся, нам есть что терять,  -  сообщила  завклубом одной из столичных коммун, вручая мне любовно нарисованный ею портрет Чавеса в технике пуантилизма.    -  Viva la Revolucion Bolivariana!»



Рейтинг:   3.19,  Голосов: 16
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 15
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Тупой написал 06.03.2019 23:09
Маркса давно нет и Энгельса тоже,а буржуи страдают умственной аллергией,называя авторов и участников форума почетным званием марксист.Долго еще будете страдать настоящей диареей от несварения желудка в своем бессилии опровергнуть пролетарское учение,господа буржуазные упыри. Кубы,Венесуэлы,Вьетнамы,Кореи,Сирии будут расти по земному шарику, как грибы после дождя,не смотря на власовщину,горбачевщину,зюгановщину и прочую иудину нечисть в коммунистическом движении.
Ответить
Re: Вот только одна странность.
никакой странности написал 06.03.2019 22:57
пилят они нефтяное бабло через кента сечина - португальского переводчика, кстати, по образованию. Но кто знает португальский, по испанский фигачит без проблем, это наоборот несколько сложнее.
Ответить
путинизм басмачихи
иногда откровенен, написал 06.03.2019 22:52
а иногда прикрыт, но всесторонен и всеохватен.
басмачиха - это такой разожравшийся, неопрятный костясемин.
Ответить
(без названия)
Доигрались написал 06.03.2019 22:05
ВВ Ларионов написал 06.03.2019 20:35
В Венесуэле не бывал, что там и как судить не могу, но хочу обратить внимание на одну странность. Почему то "марксиста-ленинца" Мадуро горячо и всецело поддерживает Путин. А может быть он тоже тайный "марксист-ленинец", как Мадуро и Д. Митина?
=================
Ты правильно понял суть марксизма-ленинизма.
И что такое Путин, тоже правильно понял.
Больше ничего говорить не буду. Кто не дурак, тот сам поймет. А дуракам объяснять бесполезно.
Ответить
(без названия)
про процветание Венесуэлы написал 06.03.2019 22:04
Для того, чтоб оценить Дашкину писанину про то, как все в Венесуэле счастливы и есть только небольшие трудности (типа как у нас - в Путлерастии), можно любознательным глянуть сюда:
.
https://echo.msk.ru/blog/mmironov/2382439-echo/
Ответить
ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ НАРОД - ВЕЛИКИЙ НАРОД
Доигрались написал 06.03.2019 21:42
Этот народ изобрел паровые машины и зерноуборочные комбайны.
Он придумал мартеновские и доменные печи. Автомобили и тракторы. Пароходы и паровозы.
Абрахам Дарби, Бен Хантсмен, Джеймс Уатт, Йохан Риттер, Чарльз Парсонс, Нико Тесла, братья Райт, Майкл Фарадей, Алекс Белл, Джон Дир, Генри Форд и прочие были коренными венесуэльцами. Без идей боливарианской революции они не годились бы никуда.
Разумеется, США и Европа живут за счет таких стран как Венесуэла, а не наоборот.
Я правильно все объяснил, господа марксисты?
Ответить
Re: Re: Вот только одна странность.
ох написал 06.03.2019 21:19
"И еще одна странность и неясность: "мы" это кто?" Вот и я усомнился праведности аппетитной бабешки с коммунистическими взглядами. С коммунизмом я согласен в одном..(вор должен быть уничтожен как генотип". Ой...ой..мальчишка соседний опять, что-то спер. Ну...ууу. Сучонок. Значит Я не прав. Видимо такова суть жизни.
Ответить
ВВ ЛарионовУ(06.03.2019 20:35) - Было бы намного менее странным, если бы ты этот вопрос задал самому
Хреновод написал 06.03.2019 21:16
Пyтину. Или ты полагаешь, что здесь собираются одни экстрасенсы, способные читать его мысли? Вот что странно то!
А тайных марксистов-ленинцев не бывает. Во всяком случае до твоего открытия история таковых не знала. Если ты в теме, то ознакомь ширнармассы.
Ответить
(без названия)
Бульбаш написал 06.03.2019 20:46
Янки везде стараются расколоть общество,разжечь гражданскую войну в любом государстве. Вот и Белоруссию посетил аж заместитель помощника госсекретаря,некто Кент. Сулит снять санкции, если разрешат националистам провести на стадионе в Минске концерт, посвященный дню воли, белорусской народной республики 1918г,просуществовавшей считанные дни,в период немецкой оккупации. А Венесуэла,это же под боком,задушить незамедлительно! Не дать Мадуро повторить подвиг Фиделя. Но похоже никто не хочет получить по е...лу,таская из огня каштаны для америкосов. Интернационализм ящче не згинел,як мовяць поляки! Руки прочь от Венесуэлы!Даешь суверенитет каждому штату США!
Ответить
Re: Вот только одна странность.
RRR написал 06.03.2019 20:41
И еще одна странность и неясность: "мы" это кто?
Ответить
Re: стоику
Текст. написал 06.03.2019 20:38
в ГУЛАГе тоже все было почти бесплатно" - да ты бредишь, придурок. Попробовал бы сам выполнить норму выработки в гулаге. Дерьмократы совсем мозг потеряли.
Ответить
Вот только одна странность.
ВВ Ларионов написал 06.03.2019 20:35
В Венесуэле не бывал, что там и как судить не могу, но хочу обратить внимание на одну странность. Почему то "марксиста-ленинца" Мадуро горячо и всецело поддерживает Путин. А может быть он тоже тайный "марксист-ленинец", как Мадуро и Д. Митина?
Ответить
(без названия)
стоик1861 написал 06.03.2019 18:51
в ГУЛАГе тоже все было почти бесплатно, в том числе и жизнь Человека ничего не стоила - кровь в России после 1917 льется даже не потоками - полноводными реками?
Ответить
(без названия)
про процветание Венесуэлы написал 06.03.2019 18:32
Блин, ну все, как у нас - в Путлерастии! И у нас, и там, в Венесуэле, есть отдельные незначительные трудности, но ни у нас Путлер, ни в Венесуэле Мадура, понятное дело, в этих трудностях не виноваты - в незначительных трудностях и у нас, и в Венесуэле виноваты американцы + Навальный (у нас) и Гуайдо (в Венесуэле). Да, еще: у нас вражескую еду давят тракторами, а Мадура сжигает вражескую еду в огне, но сам факт уничтожения еды тоже говорит о нашей братской близости. Опять же, в Венесуэле "карнавалы с участием музыкантов, клоунов, мотоциклистов, танцевальных коллективов" и у нас чемпионаты футбольные, спартакиады, петросяны в телевизоре. Короче, перефразируя известное выражение Славика Володина про Вову Путлера, можно смело сказать: "Есть Мадура - есть Венесуэла, нет Мадуры - нет венесуэлы".
.
Осталось только узнать: на какие бабки Дашка Митина фестивалит - то волнуется в Париже за гопников, маскирующихся под "желтые желеты", то волнуется в Каракасе за Вовиного другана Мадуру... кто - конкретно - заказывает музыку, под которую девушка так старательно танцует?
Ответить
(без названия)
petro написал 06.03.2019 18:31
молодец Митина,отработала потраченные на нее деньги.Может пора и лугандон посетить обходными путями,там наверное жизнь тоже процветает.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
06.03.2019
"Место встречи": Запахло жареным?!
"Место встречи": Запахло жареным?!
06.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Волгоградской депутат-единоросс назвал бедных пенсионеров "тунеядцами" и "алкашами" (4)
Госдума отклонила закон о передаче пенсий по наследству (3)
Как мы венесуэльский народ объедали (15)
Сбережения россиян сократились на 2,4% за февраль (6)
Путин рассказал о сотнях разоблаченных иностранных шпионов (10)
Число миллиардеров в РФ вырастет на 23% за 5 лет (4)
Каждый пятый россиянин готов присоединиться к политическим акциям протеста (21)
Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля (1)
В Госдуме отказалась слушать отчет министра Орешкина об успехах российской экономики (6)
Госдума запретила размещение хостелов в жилых домах (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафуров: Очки для Моди
Максим Калашников Максим Калашников: Митинг 17 января согласован на Суворовской площади
Максим Калашников Максим Калашников: Митинг 17 марта согласован на Суворовской площади
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский. Скоро ли повысят подоходный налог?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Президент Бутефлика
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss