Госдума отклонила закон о передаче пенсий по наследству

Госдума отклонила законопроект "Справедливой России" о передаче пенсии по наследству, следует из электронной базы Госдумы. Документом, внесенным в нижнюю палату в июле 2018 года, предлагалось ввести понятие "гарантированный период получения страховой пенсии по старости", который ежегодно утверждался бы правительством. Рассчитывать его предлагалось по формуле: возраст ожидаемой продолжительности жизни, ежегодно определяемый правительством, плюс пять лет. Если человек не дожил, до недоплаченное, по идее авторов, передавалось бы по наследству.

Авторы документа отмечали, что проект направлен на реализацию справедливого механизма наследования страховых пенсий. "В настоящее время государство получает необоснованную выгоду в виде недополученных гражданами страховых пенсий в связи с наступлением смерти в раннем возрасте", - говорится в пояснительной записке к документу.

Против законопроекта выступил профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Комитет сослался на решение Конституционного суда РФ о том, что право на пенсию "неразрывно связано с личностью конкретного гражданина". То есть наследоваться не может.

В настоящее время Гражданский кодекс позволяет родственникам умершего пенсионера получить за него те выплаты, которые были начислены ему при жизни. При этом "пенсионные правоотношения в случае смерти пенсионера прекращаются".