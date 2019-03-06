Волгоградской депутат-единоросс назвал бедных пенсионеров "тунеядцами" и "алкашами"

Депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев заявил, что малоимущие российские пенсионеры - "тунеядцы и алкаши", которые сами виноваты в своем материальном положении, сообщает "Высота 102".

"Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!», когда алкоголизм был. А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более. Поэтому то, что сегодня принимается законом, пусть это будет тысяча рублей, 500 рублей, это касается малоимущих. Малоимущий сам себе создал, малоимущим стал", - заявил 64-летний "народный избранник" в ходе заседания областной думы на котором обсуждался вопрос о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.

Издание отмечает, что согласно декларации депутата, за 2017 год Набиев заработал 14 миллионов рублей. Известно, что он является собственником трех квартир. Ранее Набиев возглавлял топ-менеджером "Газпрома".