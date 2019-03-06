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Московский листок

Волгоградской депутат-единоросс назвал бедных пенсионеров "тунеядцами" и "алкашами"

Опубликовано 06.03.2019 в разделе комментариев 4

Депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев заявил, что малоимущие российские пенсионеры - "тунеядцы и алкаши", которые сами виноваты в своем материальном положении, сообщает "Высота 102".

"Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!», когда алкоголизм был. А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более. Поэтому то, что сегодня принимается законом, пусть это будет тысяча рублей, 500 рублей, это касается малоимущих. Малоимущий сам себе создал, малоимущим стал", - заявил 64-летний "народный избранник" в ходе заседания областной думы на котором обсуждался вопрос о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.

Издание отмечает, что согласно декларации депутата, за 2017 год Набиев заработал 14 миллионов рублей. Известно, что он является собственником трех квартир. Ранее Набиев возглавлял топ-менеджером "Газпрома".

 

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Чингачгук написал 06.03.2019 23:30
А что такое "тунеядец"-в сегодняшнем "понимании"?В советские времена,за это давали тюремные срока,но и с работой-проблем не было.А сегодня,когда государство сбросило с себя все проблемы по трудоустройству граждан и такого понятия как "тунеядство"-в уголовном кодексе вообще не существует, упрекать в этом путинские холуи никого не имеют права,поскольку,если считать "тунеядцами",тех,кто работает без оформления,то под эту "категорию"можно подогнать полстраны,но они хотя бы сами себя содержат,а вот на содержание таких "законных тунеядцев"как сам набиев расходуются огромные государственные средства,хотя толку с них-абсолютно никакого...
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Так держать, Набиев!
ой, да все нормально написал 06.03.2019 22:48
Ну и шта? Так оно и есть, ничего особенного он не сказал - алкашей, наркош, люмпенов и тд. полно на русне. Шас на чем русским сосредоточиться надо? А на том что Набиевы это будущие правители русни, привыкать надо к нравам господ, к их традициям прям шас, не меняя стратегическую историческую колено-локтевую позицию..... :)
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(без названия)
Н- написал 06.03.2019 22:15
Эхо Москвы жалуется на прессинг хозяев и цензуру.хозяина их газпроммедиа,дочка Газпрома,где у Медведева было5 % и которые он типа временно отдал на период резиденства.при коммунистам полно мест было низко оплачиваемых,например повара 90 рублей,детский сад 100 ,инженер 120,библиотекари80,лимита 60-130, так что не надо этому мажора тупому из газпромы сказки рассказывать.на примере хозяйчиков своих.к сожалению наших тоже.тварь!
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(без названия)
про Гасана и народ написал 06.03.2019 22:13
Гасан - обычное быдло путлеровского разлива. Но если он "депутат", значит - его избирали? И как реагирует народ - избиратели Гасана? Или среди его избирателей нет нищих пенсионеров? Или быдляк Гасан таки прав - его избирателям (как, впрочем, и избирателям Вовы Путлера) на все нacpaть, потому что они действительно алкаши?
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