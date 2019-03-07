Некрепкий Орешкин

Провал выступления министра экономического развития Орешкина в Госдуме показал, что Министерства экономического развития РФ, как генштаба этого самого развития экономики, в стране не существует.



Доклад 6 марта Орешкина в Госдуме в рамках правительственного часа назывался "О приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За последний отвечает персонально Минэкономразвития.

После доклада министра председатель Госдумы Володин попросил Орешкина поподробнее и конкретно остановиться на состоянии экономики, что предполагалось самим докладом. Однако Орешкин сказал, что это должен быть доклад правительства и министров, отвечающих за другие национальные проекты. Не смог он назвать и сумму, которая уже переведена исполнителям для их реализации в этом году. По некоторым сведениям, из выделенных в бюджете 1,7 трлн. рублей Минфин не перевел исполнителям еще ни копейки.

Из ответа Орешкина следовало, что Минэкономразвития никак не координирует реализацию нацпроектов в их взаимосвязи и совокупности. Иначе говоря, это министерство не является, да никогда и не являлось, госорганом, ведущим и направляющим развитие отечественной экономики, для чего оно когда-то создавалось. Впрочем, для многих это давным-давно секрет Полишинеля.

После выступления министра должны были выступить аудитор Счетной палаты и руководители комитетов Госдумы. Затем министр должен был ответить на вопросы депутатов от всех фракций. Но слушания прекратили и перенесли на конец месяца. Правда непонятно, кто тогда выступит с докладом – все министры социально-экономического сегмента правительства или вновь Орешкин.

Я не знаю, за какие такие заслуги этого относительно молодого человека с ментальностью начинающего бухгалтера, никогда не управлявшего каким-либо хозяйствующим субъектом, президент страны из заместителя министра финансов назначил на столь ответственную должность. Он мне напоминает известных литературных персонажей Ноздрева и Хлестакова в одном лице. Такое сравнение пришло на ум после ознакомления с некоторыми спичами министра, которые я прокомментировал в публикациях:

Как министр экономики Орешкин намерен догнать и перегнать экономику Германии? Так же, как Остап Бендер пытался выиграть шахматный блиц-турнир в «Нью-Васюках»

Как министр Орешкин в докладе президенту страны нарастил ВВП, инвестиции и зарплаты