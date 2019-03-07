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Московский листок

Некрепкий Орешкин

Опубликовано 07.03.2019 автором в разделе комментариев 6

правительство дума министр
Некрепкий Орешкин

Провал выступления министра экономического развития Орешкина в Госдуме показал, что Министерства экономического развития РФ, как генштаба этого самого развития экономики, в стране не существует.

Доклад 6 марта Орешкина в Госдуме в рамках правительственного часа назывался "О приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За последний отвечает персонально Минэкономразвития.

После доклада министра председатель Госдумы Володин попросил Орешкина поподробнее и конкретно остановиться на состоянии экономики, что предполагалось самим докладом. Однако Орешкин сказал, что это должен быть доклад правительства и министров, отвечающих за другие национальные проекты. Не смог он назвать и сумму, которая уже переведена исполнителям для их реализации в этом году. По некоторым сведениям, из выделенных в бюджете 1,7 трлн. рублей Минфин не перевел исполнителям еще ни копейки.

Из ответа Орешкина следовало, что Минэкономразвития никак не координирует реализацию нацпроектов в их взаимосвязи и совокупности. Иначе говоря, это министерство не является, да никогда и не являлось, госорганом, ведущим и направляющим развитие отечественной экономики, для чего оно когда-то создавалось. Впрочем, для многих это давным-давно секрет Полишинеля.

После выступления министра должны были выступить аудитор Счетной палаты и руководители комитетов Госдумы. Затем министр должен был ответить на вопросы депутатов от всех фракций. Но слушания прекратили и перенесли на конец месяца. Правда непонятно, кто тогда выступит с докладом – все министры социально-экономического сегмента правительства или вновь Орешкин.

Я не знаю, за какие такие заслуги этого относительно молодого человека с ментальностью начинающего бухгалтера, никогда не управлявшего каким-либо хозяйствующим субъектом, президент страны из заместителя министра финансов назначил на столь ответственную должность. Он мне напоминает известных литературных персонажей Ноздрева и Хлестакова в одном лице. Такое сравнение пришло на ум после ознакомления с некоторыми спичами министра, которые я прокомментировал в публикациях:

Как министр экономики Орешкин намерен догнать и перегнать экономику Германии? Так же, как Остап Бендер пытался выиграть шахматный блиц-турнир в  «Нью-Васюках»  

Как министр Орешкин в докладе президенту страны нарастил ВВП, инвестиции и зарплаты 

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Главный рЫдактор своей фразой спустил нас на грешную землю
Крокодил33 написал 07.03.2019 09:52
Бухгалтер хоть арифметику знает. А его начальник Димон даже и с ней не в ладах. В 2016 году пенсионерам единоразово выплатили по 5000 руб, а инфляция никуда не делась, значит каждого пенсионера надули в год на 12 000 руб. Высший пилотаж надувательства. Так что бухгалтер в правительстве это хорошо, он хоть считать умеет.
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(без названия)
стоик1869 написал 07.03.2019 09:38
Неуважающую людей власть - в солнечный Магадан?
Или сразу на виселицу вместе с сионистами-олигархами?
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Главный рЫдактор своей фразой спустил нас на грешную землю
Мы думали, что Орешкин достоин своей должности написал 07.03.2019 08:57
Я не знаю, за какие такие заслуги этого относительно молодого человека с ментальностью начинающего бухгалтера, никогда не управлявшего каким-либо хозяйствующим субъектом, президент страны из заместителя министра финансов назначил на столь ответственную должность.
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Очень крепкий Орешкин !
Радио Гандураса написал 07.03.2019 07:44

Его из депутаты из думы гонят - а ему пох мороз!
.
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Re: Секира Необоснованных Репрессий
Александр Загонов 4 написал 07.03.2019 07:13
Ну почему же необоснованных? Все обосновано.
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Говорила баба деду - Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!TOTJADIDA!!!&&&- написал 07.03.2019 01:44
"Провал выступления министра экономического развития Орешкина в Госдуме показал, что Министерства экономического развития РФ, как генштаба этого самого развития экономики, в стране не существует."
- То таки при диктатуре прокладки - бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных может существовать только дав министерства - таки Министерство Идиотизма и Министерство саботажа - то таки да! Тауи убрать их от власти может только Секира Необоснованных Репрессий - то таки да...
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