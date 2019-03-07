Дума оценила степень уважения к власти и потребовала не выражать его неприлично

В России появятся штрафы за распространение в Интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и органам государственной власти. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении сегодня, 7 марта.
Генеральный прокурор и его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием об удалении такой информации или, в случае неудаления — об ограничении доступа к ресурсам, её тиражирующим.
За совершение правонарушения впервые штрафы составят от 30 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение предусматривается более высокий штраф — в размере от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. А для злостных правонарушителей, подвергнутых наказанию за аналогичные правонарушения более 2-х раз, предусматривается усиленная административная ответственность со штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток.
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Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Депутаты смогли выдумать лучше. И правда, как заставишь уважать Совет Федерации, в котором заседают Арашуковы или Госдуму, где рождаются порой такие государственные идеи, что можно в штаны напрудонить от изумления. Или как уважать правительство, в котором министра Улюкаева сменяет министр Орешкин? Как уважать символы, над которыми смеялись уже 100 лет назад? А что касается Конституции РФ - научите ее уважать сначала суды и прокуратуру...
В общем, депутаты решили не внушать людям уважение, а заставить сограждан лишь не выражать это понятное неуважение в неприличной форме и явно. То есть выражать в приличной форме - можно. Можно и в неприличной, но неявно.
По существу законодатель признал наличие тотального неуважения в обществе как к органам васти, так и к ее атрибутам. Но потребовал не выражать это общее неуважение слишком уж резко.
Хорошо, будем исполнять. Уважение к власти от этого достигнет неимоверных значений...
Анатолий Баранов
Доктор = лечим баранов и прочую обмудь, заходи написал 07.03.2019 10:11
с перепоЙю блюЁт и обоссывает все подЪезды и территоию под окнами чужих домов.
А когда, его же = тыкаешь евОйными рогами , в евОйные = такие отложения, то он съебуривается и начинает применять рэпрэССии.
Удалять, банить и делать так, что ты уже не можешь выйти под своим прежним, таким тебе родным и скромным лэйблом,
как мой первый = полтора десятка лет взад : " Жидоведов".
Ну, от, того и трансформация с этой погонялки сквозь тернии к звЁздам,
чрез "жЫдоведоФФ-ДальССКий"+ "ДокторбараноархарохохлосукаГовновЁнковедов"+Доктор = лечим баранов и прочую обмудь, заходи.."
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Смешон он + они = в своих маразматических поллюциях.
Права Русская Пословица :
- Каждый хочет, чтобы хyй был до колена = а он не растет!
А!
стоик1867 написал 07.03.2019 09:36
Или сразу на виселицу вместе с сионистами-олигархами?
Занятой Нарядный написал 07.03.2019 09:29
Александр Загонов 4 написал 07.03.2019 07:16
Несогласный Сергей написал 07.03.2019 07:03
Несогласный Сергей написал 07.03.2019 07:01
ишкинд написал 07.03.2019 06:01
Ну а время стукачей никуда и не уходило.
Что поделать - народ, мать его так, и дума - плоть от плоти народа, мать ее так.
Хотя история показывает, что когда затыкают рот, начинает говорить динамит.
юрьевичГ написал 07.03.2019 05:21
не понимают зти ....,
что затыкая у народа рот,
тем самым у него развязывают руки.
получите 15 суток написал 07.03.2019 03:12
Попробуйте сказать, что Конституция РФ - незаконная - получите 15 суток.
Попробуйте сказать, что Путин всю Россию превратил в мафию - получите 15 суток.
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НАДО ЖЕ, ЗА ТАКУЮ ЕРУНДУ И ТАК МНОГО!
- Нет. - А что? - Вести разъяснительную работу. написал 07.03.2019 03:00
в тему написал 07.03.2019 02:37
- Что такое Госдума?
- Это собрание бывших спортсменов, артистов, режиссеров, военных, полицейских, мафиози и их бл...дей.