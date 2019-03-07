Дума оценила степень уважения к власти и потребовала не выражать его неприлично

В России появятся штрафы за распространение в Интернете информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ и органам государственной власти. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении сегодня, 7 марта.

Генеральный прокурор и его заместители смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием об удалении такой информации или, в случае неудаления — об ограничении доступа к ресурсам, её тиражирующим.

За совершение правонарушения впервые штрафы составят от 30 до 100 тысяч рублей, за повторное правонарушение предусматривается более высокий штраф — в размере от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. А для злостных правонарушителей, подвергнутых наказанию за аналогичные правонарушения более 2-х раз, предусматривается усиленная административная ответственность со штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток.

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Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.

Депутаты смогли выдумать лучше. И правда, как заставишь уважать Совет Федерации, в котором заседают Арашуковы или Госдуму, где рождаются порой такие государственные идеи, что можно в штаны напрудонить от изумления. Или как уважать правительство, в котором министра Улюкаева сменяет министр Орешкин? Как уважать символы, над которыми смеялись уже 100 лет назад? А что касается Конституции РФ - научите ее уважать сначала суды и прокуратуру...

В общем, депутаты решили не внушать людям уважение, а заставить сограждан лишь не выражать это понятное неуважение в неприличной форме и явно. То есть выражать в приличной форме - можно. Можно и в неприличной, но неявно.

По существу законодатель признал наличие тотального неуважения в обществе как к органам васти, так и к ее атрибутам. Но потребовал не выражать это общее неуважение слишком уж резко.

Хорошо, будем исполнять. Уважение к власти от этого достигнет неимоверных значений...

Анатолий Баранов