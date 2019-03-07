Возможна ли цивилизованная смена власти?

Наиболее образованный российский народ уже задумывается над тем может ли в России на законных основаниях произойти смена власти. Вопрос не праздный. Об этом рассуждают и учёные. Вариантов почти нет, настолько люди не уверены в завтрашнем дне. Один профессор предполагает, что смена власти может произойти по примеру Ельцина. Такое предположение заставляет атеиста вспомнить о Боге. Не дай Бог такого сценария. В то время В.Путин возглавлял правительство, в котором ничего не смыслил. Опыт работы под Собчаком, возглавляя Комитет по внешнеэкономическим связям позволил накопить опыт не государственника, а чиновника с амбициями накопительства. Весь опыт В.Путина, Д.Медведева после развала Союза не позволял руководить огромным государством, экономика которого была основательно подорвана Ельциным и его командой. Вот поэтому Д.Медведев в нынешних условиях не сможет удержать страну от окончательного разграбления.

Некоторые политики вообще говорят, что любая смена власти приведёт к непоправимым последствиям. Они просто боятся, что Кремль может занять порядочный человек. Вся эта верхушка начиная от ведущих учёных и до чиновников сельских поселений живут гораздо лучше чем они бы жили при социализме. Живут в основном на воровстве и мошенничестве.

Пример генерал - полковника Л.Ивашова. Наши ядерщики создали уникальную установку, но на доработку которой не оказалось средств. Обсуждали в думе. Жириновский предложил свои услуги и сказал разработчикам, чтобы они предоставили ему соответствующее письмо, которое он передаст президенту. Так и было сделано. Президент поручил Кириенко разобраться и тот конечно разобрался ему не впервые. По его мнению на доработку надо передать в США. И ведь передали. Такого предательства по мнению генерала мир ещё не знал. Такая разработка доведённая до ума могла десятки лет держать международного жандарма в ежовых рукавицах. И все на месте и президент, и Кириенко, и Шойгу. Как будто ничего не произошло. А гонка вооружения идёт, обирая народ до нитки. Нам говорят, что мы не будем ввязываться в гонку. А как защитить страну? Из Подмосковья на все четыре стороны? По всей границе надо размещать дивизии, которые могут самостоятельно выполнять не только оборонительные действия, но и наступательные. Это не гонка вооружений, это защита границ, которая пока во многих местах открыта. Сколько генерал украл средств, которые были выделены на обустройство границ? И где он сейчас? И сколько суду удалось вернуть награбленное?

Депутаты по этому предательству хранят гробовое молчание. Я простой смертный думаю, почему так происходит в стране? А может такое повториться ещё не один раз до 2024 года? Мер то не принимается. Может и раньше чиновники Кремля предавали страну и народ? Был у нас и министр внутренних дел, который рассказал американцам о подслушивающих устройства в строящемся задании посольства. Такого дурака надо было найти и ведь нашли по фамилии Бакатин. Не отличился порядочность и первый президент СССР Горбачёв. Выложил карту размещения ядерных сил в стране. Другой просто развалил советскую армию, прекратив финансирование. Генералы забросили военную подготовку занялись строительством дач, а солдат использовали в качестве рабочей силы. И ведь никто за предательство не понёс наказание. Наоборот им государственная пенсия, охрана, создаются специальные центры, которые рассказывают о достижениях первых руководителе Союза и России. Жена президента Росси получает пенсию почти в 200 тысяч рублей и пользуется президентскими льготами. Второй президент назначил министром человека , который продавал мебель. При нём довели армию до такого состояния, что офицеры боялись показаться на улице в военной форме. И снова тишина, виновных нет, разворованный бюджет народ пополнит.

А тут на глаза попалось заявление А.Силуанова. "Люди должны смириться с сокращением социальных расходов на увеличение зарплат и пенсий". И мы смирились. Произнося это Силуанов думал дальше. "То, что будет сэкономлено на зарплатах и пенсиях мы поделим между собой". И депутат от партии "Единая Россия" Илья Гаффнер поддерживает министра. "Вы же русские, меньше ешьте, если нет денег". Это же идиоты, а не чиновники государства. И Путин даже не пожурил их. Такова политика Кремля. Гаффнер про себя думает, вы подыхайте а мы будем жрать икорку с крабами пока не лопнем. Всему этому бардаку подводит итог лидер КПРФ. "Пенсионная реформа, возврат к социализму теперь невозможен, подобные действия нынешней власти окончательно и бесповоротно подорвали авторитет президента среди простого народа и теперь ситуацию не смогут исправить никакие победы на фронте внешней политики". Кто такой этот "лидер"? Человек не работавший ни одного дня на производстве, не знающий о жизни рабочего человека ничего. Кроме книги, золотого пера и обеденного набора ничего не держал в руках судит о народе, которого с его помощью сделали рабами. Социализм можно построить не взирая ни какие препятствия. М.Калашников пишет, что человечество всё равно придёт к социализму. Не только в России, но и даже в развитых капиталистических странах.

Зюганов сознательно, поддерживая президента говорит, чтобы народ не волновался и жил как живёт. Так спокойнее кремлёвскому долгожителю. Действия не только подорвали авторитет В.Путина, но и смешали с дерьмом авторитет самого Г.Зюганова. Жаль, что он ещё не понимает это. Геннадий Андреевич, неужели ваш ум настолько заплесневел, что вы не понимаете настроение народа? Сделайте хотя бы раз в жизни что - то полезное для людей. Уйдите от управление партией. Хотя уже никакой партии нет. Она вами развалена, осталась только фракция в думе и несколько секретарей по регионам, которых вы содержите на наши деньги, полученные от количества голосов.

О какой цивилизованной смене власти можно говорить если власть отдала народ на растерзание чиновникам. В городах местные князьки примут меры для того, чтобы не допускать автомобили низшей категории двигателей в определённые районы. Владелец должен поехать в специальную лабораторию и проверить двигатель на выброс газов за деньги. Есть и другой вариант. Если автомобиль изготовлен 10 лет и более то владельцу нельзя будет заезжать в определённые районы. Вообще - то это настоящее рабство. Если у тебя нет денег то ты никто - раб. Оказывается владелец может не проходить техосмотр в течение 3 лет после купли нового автомобиля. Наверное такой закон приняли депутаты под себя. Вазовскую автомашину депутат может купить за одну получку. Если навороченную, то можно за два - три месяца. А рабочий годами копит или влезает к государству в долги. Мой сосед всю жизнь отработал шофёром, не водителем, а именно шофёром. У него "Нива" служит 40 лет. Проехал чуть больше 80 тысяч. Ездить то некуда. Летом в лес за ягодами, грибами. Иногда в поликлинику, аптеку и иногда на рынок. А нивовские двигатели с "детства" имеют повышенный выброс. А заменить нет денег. У чиновников, депутатов, просто воров хоть каждый год. А что делать нам пенсионерам? Мы бы с удовольствием сдадим на лом сорокалетний автомобиль взамен на новую Ниву. На это президент не пойдёт. Нет денег, а у чиновников хоть отбавляй. Так в какой стране мы живём? Рабочего человека, пенсионера превратили в рабов, теперь ещё их не надо пускать в те районы где живут эти самые чиновники и воры. Другие предлагают штрафовать владельцев за старые автомобили. Такого дурдома нет ни в одной стране. Но ведь мы всё это терпим. И не то, что терпим, мы согласны и дальше хозяйничать на нашей земле обнаглевшим чиновникам. Разделили народ по доходам, теперь делите по имуществу и всё не в пользу рабочего, пенсионера. У вас совесть есть?

Власть намерилась поменять Конституцию. Наверняка так и запишите нас, что мы согласны быть рабами или просто крепостными. Так как в такой стране можно законным путём поменять власть? Менять надо и не дожидаясь 2024 года путём насильственного отстранения. Нельзя же так издеваться над людьми.

Президент, премьер скажут, что они заботятся об экологии страны. Зима ещё не кончилась а на Дальнем Востоке горит сотни гектаров тайги. И это каждый год. На столько пожары стали обыденными, что на них власть вообще не обращает внимание. Горят дома, производственные помещения, резервуары с нефтью и реакции никакой. Пожары приносят расходы, поэтому власть не обращают внимание. А вот на собственниках старых автомашин можно навариться. Сколько же можно грабить народ? Пожары лесов разве не разрушают экологию? Но вы же ничего не предпринимаете. Байкал преступной политикой загадили. Уже народ выходит на защиту озера. Но вы настолько далеки о проблем, что кроме говорильни дел то нет.

Уже есть предложение от депутатов партии власти взимать деньги с человека, который вынужден вызвать спасателей или скорую помощь. Скажем провалился на рыбалке. Сам - то не может вызвать спасателей, позвонили соседи по рыбалке или прохожий. А если упал с автомобилем. Нужна специальная техника, возможно водолазы. Если останешься живым до конца дней будешь платить. Обкатка платной скорой уже проходит в Кузбассе. На очереди оплата пожарных. А если хозяин сгорел? ... Власть страну превращает в сумасшедший дом.

А как со штрафами чиновников? Они за что нибудь платят? Например, администрация Волгоградской области поставила, как говорят люди, золотой унитаз. Губернатор получивший от президента Золотую звезду не может садиться на обычный. И это удовольствие стало в 4 миллиона рублей. И это не единичный случай. За всеми Кремль не уследит, да и такой задачи никто не ставит. А для пополнения бюджета есть крепостные. Куда они денутся? Никуда у них другого выхода нет. А вот у чиновников выход есть.

Федеральная Налоговая служба РФ по средствам современных систем коммуникаций может отслеживать движение денежных средств. В этом году ими установлено, что в 58 странах мира наши граждане держат свои накопления. 58 стран - многовато. Но ведь за границу тысячу не будешь переводить. Там тебя ждут с миллионами и миллиардами. Не зря депутаты и эксперты говорят, что за границей некоторые компании держат до 500 миллиардов долларов. Вот это наш бюджет работает на развал Российского государства. При этом правительство докладывает депутатам и естественно народу, что собираемость налогов за прошлый год выросла. Похлопаем сборщикам. При этом покупательская способность населения упала. А тут президент в Послании озаботился нищетой. М. Мишустин дословно понял президента и предложил ещё больше обложить народ налогами. Другого то пути чиновники не видят. Обложить олигархов нельзя они слишком умные и президента не поймут. А вот супруга Д.Медведева появляется на публике, правда очень редко, но в часах за 219 тысяч долларов, иногда за 240 тысяч долларов. Это без других "побрякушках". Это ещё одна статья пожалуй самая расходная для бюджета. И снова молчок. И что будет дальше? Граждане, вы думаете, что чиновники остановятся. Пословицу "денег много не бывает" стали произносить при бандитски - воровском капитализме. При советской власти я такого не слышал. Так что воровать будут пока живут на нашей шеи.

Есть ли движение в создании настоящей коммунистической партии "Объединённая коммунистическая партия"? Времени практически не остаётся. Надо думать о новом кандидате в президенты, который чист как стекло перед народом. Как бы Зюганов не подбросил народу нового Грудинина с миллиардами за границей. Не будем терять бдительность.