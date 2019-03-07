Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В.Жуковский. Скоро ли повысят подоходный налог?

Опубликовано 07.03.2019 в разделе комментариев 0

В студии Максима Калашникова – экономист Владислав Жуковский. Разбираем послание президента-2019. Каких гадостей ждать за повышением НДС, пенсионного возраста и мусорных сборов? Почему пора выходить на гражданский протест?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
Постмодернизм, новый реализм (ч.3)
06.03.2019
В.Жуковский. Скоро ли повысят подоходный налог?
В.Жуковский. Скоро ли повысят подоходный налог?
07.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
МТС выплатит минюсту США 850 млн долларов за взятки в Узбекистане (0)
В.Жуковский. Скоро ли повысят подоходный налог? (0)
Возможна ли цивилизованная смена власти? (11)
Дума оценила степень уважения к власти и потребовала не выражать его неприлично (10)
Некрепкий Орешкин (6)
Волгоградской депутат-единоросс назвал бедных пенсионеров "тунеядцами" и "алкашами" (17)
Госдума отклонила закон о передаче пенсий по наследству (5)
Как мы венесуэльский народ объедали (17)
Сбережения россиян сократились на 2,4% за февраль (7)
Путин рассказал о сотнях разоблаченных иностранных шпионов (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Неравенство - это хорошо
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафуров: Очки для Моди
Максим Калашников Максим Калашников: Митинг 17 января согласован на Суворовской площади
Максим Калашников Максим Калашников: Митинг 17 марта согласован на Суворовской площади
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский. Скоро ли повысят подоходный налог?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss