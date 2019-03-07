В.Жуковский. Скоро ли повысят подоходный налог? В студии Максима Калашникова – экономист Владислав Жуковский. Разбираем послание президента-2019. Каких гадостей ждать за повышением НДС, пенсионного возраста и мусорных сборов? Почему пора выходить на гражданский протест?



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