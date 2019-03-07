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Московский листок

МТС выплатит минюсту США 850 млн долларов за взятки в Узбекистане

Опубликовано 07.03.2019 в разделе комментариев 0

МТС выплатит минюсту США 850 млн долларов за взятки в Узбекистане

Оператор связи МТС и Министерство юстиции США заключили мировое соглашение, согласно которому компания выплатит штраф в 850 миллионов долларов за взятки в Узбекистане. "Соглашение ставит точку в расследовании вокруг бывшей дочерней компании МТС в Узбекистане в период с 2004 по середину 2012 года. В рамках соглашения МТС выплатит суммарно $850 млн. Штраф будет выплачен из средств, которые были зарезервированы МТС по итогам третьего квартала 2018 года", - отмечается в сообщении пресс-службы МТС.

Расследование в отношении операторов связи МТС, Vimpelcom (сейчас - Veon Ltd.) и шведской Telia Company AB во взятках структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой в обмен на право работать в стране началось в 2014 году.

VEON заплатил в 2016 году по итогам расследования $795 млн штрафа, Telia Company - $965 млн. Наложенный на МТС штраф в 850 миллионов долларов является максимально высоким по предъявленным обвинениям. Решение о назначении такой суммы было принято с учетом того, что компания отказалась сотрудничать со следствием.

 



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