Единоросс Набиев обличил тунеядцев, получающих от Государства-трубы пенсии зря

Депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в пенсиях в восемь тысяч рублей, так как во время своей молодости они были "тунеядцами и алкашами". Выступление депутата опубликовано на YouTube.

"У рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, у них такие пенсии. Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: "Идите на работу!" Когда алкоголизм был: "Идите работать!". Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более", - заявил депутат. Он привел в пример ситуацию на предприятии ООО "Газпром трансгаз Волгоград", где он занимал должность руководителя. По его словам, у всех его бывших подчиненных сегодня минимальная пенсия составляет от 16-17 до 20 тысяч рублей.

Не бедствует и сам депутат, декларированный доход которого за 2017 год , по данным "Комсомольской правды", составляет 13 миллионов 838 тысяч 606 рублей. Среди нажитого значатся три квартиры площадью 130 кв. м, 47 кв. м и 159 кв. м. Доход его супруги составляет 902 тысячи 49 рублей. В ее собственности квартира 230 кв. м. и три нежилых помещения. За 2016 год Набиев отчитался в декларации за 56 миллионов 509 тысяч 180 рублей. В 2015 году его доход составил более 25 миллионов рублей.

Внеочередная сессия регионального парламента, на которой прозвучало это высказывание, была посвящена дополнительной надбавке к выплатам неработающим пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума. В рассматриваемом проекте закона предлагалась надбавка в 700 рублей из областного бюджета.

Впоследствии в комиссии "Единой России" по этике заявили, что намерены рассмотреть высказывания депутата на ближайшем заседании, сообщает ТАСС. "Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах "Единой России", - заявил зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией "Единой России". Мы разделяем справедливое возмущение людей, одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились", - сообщил в свою очередь замсекретаря генерального совета партии, ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.

Сам Набиев также принес извинения за свое "неточное высказывание" и пояснил, что в полемике по вопросу пенсионных выплат привел в качестве примера работников предприятия, на котором ранее работал сам, "что, конечно же, некорректно в данном случае".

"Однако уточню, что при прежней пенсионной системе так сложилось, что люди, которые работали мало, и те, кто работал, не покладая рук, зачастую получают сейчас практически одинаковую и довольно скромную пенсию. Я, безусловно, считаю, что это несправедливо", - заявил парламентарий.

От редакции: Что ни день - то каминг-аут. Узнаём с каждым днём всё яснее, в каком государстве-оборотне живём. Топ-менеджеребец госкорпорации Роскосмос в этом государстве может спокойно называть нас скотобазой - причём ещё и проводить внутри скотобазы классификацию "скота"... А что не так? Да - для них мы скоты, рабочий скот... Государство и рожать не требует, и никакой ответственности (оказывается!) по закону за школьное и детсадовское питание не несёт - а лишь создаёт условия, чтобы родители детей на свои деньги кормили своих детей используя обрудование столовой (так - в законе! вот они, реформочки), и вообще, оказывается, платит пенсии тунеядцам. Работали всю жизнь люди, социалистический труд их создал СССР - ну, а при капитализме их считают тунеядцами. Всё закономерно...

Любопытно, а вот в региональном Газпроме, откуда родом сам этот спитОй господин, - что, никто не работал и только всё время пил? Впрочем, ему виднее, и собственный опыт тут вполне в тему встрял. Чего тут извиняться? Всё точно сказано - так их (нас), чумазых! Они слишком много должны Государству-Трубе после пенсионной реформы. Вообще, приятно, что то самое классовое общество, которое бережно перестраивалось из советского - наконец, заговорило. И микрофон пока - у правящего класса. А что говорят от его имени порой и забулдыги, которые на депутатских стотысячных окладах иначе взглянули на мир, и решили, что "уравниловка" это плохо, что и среди пенсионеров требуется провести классовое расслоение - так это прекрасно! "Пусть говорят"! Я вот знаю, например, одну восьмидесятилетнюю "тунеядку", которая работая на Роскосмос (и вообще на космос - отчасти и американский, на НАСА) поныне в ГЕОХИ, получает пенсию именно в восемь тысяч. Да, такое и в Москве бывает, так что плевок и в наш огород...

Д.Ч.

Материалы по теме:

Миллионы "Ванек Жуковых" кричат по всей России

Леонид Михельсон стал самым богатым россиянином по версии Forbes

Каждый пятый россиянин готов присоединиться к политическим акциям протеста

Дума оценила степень уважения к власти и потребовала не выражать его неприлично

"Роскосмос" устами своего топ-менеджеребца поговорил с пролетариатом в хрущёвках

В домах следаков кавказской охранки проведены обыски в связи с "делом Арашуковых"