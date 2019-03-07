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Московский листок

Единоросс Набиев обличил тунеядцев, получающих от Государства-трубы пенсии зря

Опубликовано 07.03.2019 в разделе комментариев 10

едро пенсии сталинград пенсионная реформа
Единоросс Набиев обличил тунеядцев, получающих от Государства-трубы пенсии зря

Депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в пенсиях в восемь тысяч рублей, так как во время своей молодости они были "тунеядцами и алкашами". Выступление депутата опубликовано на YouTube. 

"У рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, у них такие пенсии. Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: "Идите на работу!" Когда алкоголизм был: "Идите работать!". Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более", - заявил депутат. Он привел в пример ситуацию на предприятии ООО "Газпром трансгаз Волгоград", где он занимал должность руководителя. По его словам, у всех его бывших подчиненных сегодня минимальная пенсия составляет от 16-17 до 20 тысяч рублей. 

Не бедствует и сам депутат, декларированный доход которого за 2017 год , по данным "Комсомольской правды", составляет 13 миллионов 838 тысяч 606 рублей. Среди нажитого значатся три квартиры площадью 130 кв. м, 47 кв. м и 159 кв. м. Доход его супруги составляет 902 тысячи 49 рублей. В ее собственности квартира 230 кв. м. и три нежилых помещения. За 2016 год Набиев отчитался в декларации за 56 миллионов 509 тысяч 180 рублей. В 2015 году его доход составил более 25 миллионов рублей. 

Внеочередная сессия регионального парламента, на которой прозвучало это высказывание, была посвящена дополнительной надбавке к выплатам неработающим пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума. В рассматриваемом проекте закона предлагалась надбавка в 700 рублей из областного бюджета.

Впоследствии в комиссии "Единой России" по этике заявили, что намерены рассмотреть высказывания депутата на ближайшем заседании, сообщает ТАСС. "Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах "Единой России", - заявил зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. 

"Заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией "Единой России". Мы разделяем справедливое возмущение людей, одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились", - сообщил в свою очередь замсекретаря генерального совета партии, ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.

Сам Набиев также принес извинения за свое "неточное высказывание" и пояснил, что в полемике по вопросу пенсионных выплат привел в качестве примера работников предприятия, на котором ранее работал сам, "что, конечно же, некорректно в данном случае". 

"Однако уточню, что при прежней пенсионной системе так сложилось, что люди, которые работали мало, и те, кто работал, не покладая рук, зачастую получают сейчас практически одинаковую и довольно скромную пенсию. Я, безусловно, считаю, что это несправедливо", - заявил парламентарий.

От редакции: Что ни день - то каминг-аут. Узнаём с каждым днём всё яснее, в каком государстве-оборотне живём. Топ-менеджеребец госкорпорации Роскосмос в этом государстве может спокойно называть нас скотобазой - причём ещё и проводить внутри скотобазы классификацию "скота"... А что не так? Да - для них мы скоты, рабочий скот... Государство и рожать не требует, и никакой ответственности (оказывается!) по закону за школьное и детсадовское питание не несёт - а лишь создаёт условия, чтобы родители детей на свои деньги кормили своих детей используя обрудование столовой (так - в законе! вот они, реформочки), и вообще, оказывается, платит пенсии тунеядцам. Работали всю жизнь люди, социалистический труд их создал СССР - ну, а при капитализме их считают тунеядцами. Всё закономерно...

Любопытно, а вот в региональном Газпроме, откуда родом сам этот спитОй господин, - что, никто не работал и только всё время пил? Впрочем, ему виднее, и собственный опыт тут вполне в тему встрял. Чего тут извиняться? Всё точно сказано - так их (нас), чумазых! Они слишком много должны Государству-Трубе после пенсионной реформы. Вообще, приятно, что то самое классовое общество, которое бережно перестраивалось из советского - наконец, заговорило. И микрофон пока - у правящего класса. А что говорят от его имени порой и забулдыги, которые на депутатских стотысячных окладах иначе взглянули на мир, и решили, что "уравниловка" это плохо, что и среди пенсионеров требуется провести классовое расслоение - так это прекрасно! "Пусть говорят"! Я вот знаю, например, одну восьмидесятилетнюю "тунеядку", которая работая на Роскосмос (и вообще на космос - отчасти и американский, на НАСА) поныне в ГЕОХИ, получает пенсию именно в восемь тысяч. Да, такое и в Москве бывает, так что плевок и в наш огород...

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 07.03.2019 15:20
Скоро народ самосуд начнет творить над такими выродками.
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(без названия)
Жирик написал 07.03.2019 14:38
Да он прав, кто не работает тот не ест, кроме конечно инвалидов. А тунеядцы действительно были.
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(без названия)
Чингачгук написал 07.03.2019 14:30
А за что,собственно,спикеру володину,"упрекать"своего одноведерца-набиева,когда он и сам не так давно предлагал пенсионерам "поправлять здоровье"-на спортплощадках и пугал своих избирателей отменой всех пенсий,в принципе?Получается,что один "не то сказал",а до этого и г-жа глацких "сморозила" и все эти косячные высказывания принадлежат почему-то,именно-"членам едра".Это наводит на мысль,что либо в этой партии переизбыток дебилов,либо они все,скопом-потеряли чувство реальности,поскольку тявкать на весь народ,занятие непродуктивное и бессмысленное,по той простой причине,что народ депутатов поменять все-таки может,а депутаты народ-никогда...
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(без названия)
Без газа живу написал 07.03.2019 14:22
И сколько в Россиянии путина-медведа таких "Газпром трансгазов", где обретаются такие "гасаны"? Гасанам: чемодан-ишак-родной аул!
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(без названия)
а что ж НАРОД? написал 07.03.2019 13:07
Да со всеми этими гасанами, путлерами, жириками, зюганами и прочими такими же ДАВНО ВСЕ ПОНЯТНО, и метать в них громы и молнии - все равно что занииматься онанизмом: вроде и приятно, а дети не родятся. Мне интереснее другое: а что ж НАРОД? Народ, который всех этих гасанов/путеных ВЫБИРАЕТ и которым потом этих выбиральщиков, то есть так называемый НАРОД, в хвост и в гриву имеют... в Путлерастии народ или быдло-терпилы? - вот на чем надо заострять внимание. А не гопоте типа этих гасанов.
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Re: киргуду
Б написал 07.03.2019 12:39
Баран - это ты, а он - народный депутат. Какая у тебя зарплата и какая - у него. И потом, его эти пенсионеры и выбрали депутатом. Так что пусть теперь получают. Сами за них голосуют.
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Re: все верно он сказал
казнитьмразотную с самками и змеенышами написал 07.03.2019 12:22
с конфискацией разумеется - перед этим пытать год - что бы ВСЁ НАВОРОВАННОЕ ОТДАЛ - хуже гитлеровских войск - тварри.
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все верно он сказал
просто парень написал 07.03.2019 11:51
Если бы роботы воевали с комммунизмом, а не бухали, щас бы баварское пили. Правда, не все, и из тех стаканов, которые господа офрицеры в кабаках не допили... Это большая честь, допивать стакан за господином офицером! Особенно если этот офицер депутат Госдумы, а там все они имеют офицерские звания. Вот Жириновский, генерал. Или уже маршал?
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(без названия)
наблюдающий за пациентами написал 07.03.2019 11:37
Любимица гопников-крымнашистов патентованная дурочка Наташка Поклонская написала книгу, где разоблачает депутатов. Правда, я не понял: она разоблачает, не называя конкретных имен (по методике папаши Зю), или как? - https://www.znak.com/2019-03-07/natalya_poklonskaya_rasskazala_o_kompromate_na_deputatov_gosdumy
.
На презентации, которая пройдет в нашем счастливом Крыме, обещал быть Николай, который второй. Ждем аншлага!
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киргуду
чтоб у этого черта написал 07.03.2019 11:29
зп была 20 тыщ,на веки вечные...сидит с. ку на шее народа и еще оскорбляет баран.меня от злости пот пробил......
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