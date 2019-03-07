США пригрозили КНДР ужесточением санкций

США изучают варианты усиления санкций против Северной Кореи, если она не пойдет на денуклеаризацию. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА "Новости".

"Мы посмотрим на возможные решения, которые могут быть приняты Северной Кореей - серьезно ли они настроены на переговоры, хотят ли они к ним вернуться и в конечном счете привержены ли они тому, чтобы отказаться от программы ядерного оружия и связанных с ней (проектов)", - рассказал Болтон в эфире телеканала Fox News Business.

В том случае, если Пхеньян не намерен идти на уступки в вопросах ядерного разоружения, его ждут новые санкции. "Думаю, президент Трамп ясно сказал, что они не получат освобождения от сокрушительных экономических санкций, которые были введены против них. Мы изучаем усиление этих санкций", - добавил советник, обрисовывая развитие ситуации по жесткому сценарию.

Администрация президента США рассчитывает на то, что Китай более активно станет убеждать КНДР отказаться от ядерных вооружений, добавил Болтон. "Я считаю, что Китай ведет себя чистосердечно, когда заявляет о нежелании того, чтобы у Северной Кореи появились ядерные вооружения со средствами их доставки. Нам пригодится со стороны Китая больше активности в достижении этой цели", - отметил Болтон, констатировав уникальный характер политических и экономических отношений КНР и КНДР.

По его словам, "китайцы давно заявляют, что ядерные вооружения у Северной Кореи дестабилизируют Северо-Восточную Азию и наносят вред китайскому экономическому росту". "Я считаю это совершенно верным. Поэтому Китай может сделать гораздо больше, чтобы убедить Ким Чен Ына сдать эти ядерные вооружения", - заключил советник президента США, слова которого приводит ТАСС.

Второй раунд переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялся 27-28 февраля в Ханое. Сначала стороны объявляли, что саммит проходит хорошо, и высказывали планы на подписание "Ханойского соглашения", в котором должно было быть определено понятие "денуклеаризация", обозначены дальнейшие шаги обеих сторон для ее достижения, а также прописаны задачи и вопросы, которые будут обсуждаться сторонами в дальнейшем.

Однако стороны покинули саммит раньше запланированного времени: фактически он был сорван. Трамп заявил, что Северная Корея "хотела слишком многого", а именно отмены всех санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбене, но США такая ситуация не устроила.

Первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второй встречи лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Отсутствие прорыва в переговорах может повлечь за собой негативные политические последствия для Трампа. Президенту сейчас особенно нужны внешнеполитические успехи на фоне скорой публикации кратких выводов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о возможных связях между предвыборным штабом Трампа и Россией.

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