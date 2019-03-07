Силовигархия пытается прикрыть иностранными инвестициями свою "прачечную"

Бывший главный акционер одного из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков "Тройка Диалог" Рубен Варданян назвал вымыслом расследование журналистов об офшорах и отмывании миллиардов долларов. По его словам, эксперты международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) "смешали круглое и зеленое".

"В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел - круглое и зеленое. Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я, как старший партнер "Тройки Диалог", чувствую себя ответственным за все происходящее", - написал он в открытом письме, опубликованном на сайте фонда IdeA, где Варданян является одним из учредителей.

По его словам, "Тройка" создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, страна находилась в ситуации стартапа и властвовали "законы джунглей". Руководители "Тройки" отказались жить по ним и делали "все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры".

"Еще раз подчеркну, что на протяжении всей своей истории "Тройка" делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов", - заявил Варданян.

"Тройка" с ее мультинациональной и мультикультурной средой служила мостом между Россией и миром, приводила зарубежных инвесторов в страну и давала российским компаниям возможность выйти на мировые финансовые рынки, подчеркнул экс главный акционер.

Журналисты OCCRP 4 марта опубликовали расследование, рассказав, что "Тройка Диалог" участвовала в схеме, с помощью которой были "отмыты" около девяти миллиардов долларов.

Благодаря этой схеме, которую журналисты назвали "Тройка-Прачечная", связанные с организованной преступностью люди и коррупционеры уходили от налогов и скрывали свое зарубежное имущество. Среди прочих расследователи упомянули и виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют "кошельком Путина".

Эксперты OCCRP утверждают, что "Тройка Диалог" в середине 2000-х годов создала сеть из более 75 офшорных компаний. Осуществлявшиеся ими транзакции были преимущественно фальшивыми: деньги перечисляли за поставку несуществующих товаров и услуг. На эти средства покупали недвижимость в Великобритании, Испании, Черногории, а также роскошные яхты и произведения искусства. Кроме того, этими деньгами оплачивали обучение детей коррупционеров в образовательных учреждениях стран Запада, а также жертвовали на церковь.

- Смотрите-ка, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - а глубоко дилетанты из OCCRP "цепанули" эту мафию, и сразу же мне вспоминаются дорогие, очень дорогостоящие минуты эфирного времени, которое "Тройка" почему-то получала на Первом канале в ходе любых официозных "инвестиционных" форумов, на которые государство тратит гораздо больше, чем приходит инвестиций, - вспоминается, как беспомощно нынче оправдывающийся Варданян довольно подытоживал десятилетия первоначального накопления капитала: "да, сейчас даже не верится, какой путь пройден!". У журналистов это называется "косухой", в данном случае - явной рекламой "Тройки", вплетённой в новостной сюжет. И что это делалось по отмашке сверху - мол, это наши партнёры, - нет никаких сомнений. Эрнст в доле? Ну, и офис "Тройки" близ Тверской, на задворках гостиницы "Минск", который пережил гостиницу, а теперь на её месте (уж не с лёгкой ли руки "Тройки"?) стоит иностранный пятизвёздочный отель - инвестиции в Россию, говорите? Определённо, силовигархия не осталась в сторонке от успехов "Тройки" - что там Ролугин, тут повыше бери, тут и Роснефть не в сторонке, а миф о приведённых за руку инвесторах нынче явно не работает, разве что - показать гостиницы, которые вытеснили отечественные на Тверской и провести экскурсию по инвсетициям "Тройки" в бывшей гостинице "Москва"...

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