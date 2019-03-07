Боевой полковник, герой АТО - прилёг под Порошенко во имя единства в войне

Кандидат в президенты Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил полковник Сергей Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов главы государства в пользу действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом Кривонос сообщил на своей страничке в Facebook.

По словам Сергея Кривоноса, главным мотивом его "похода" на пост президента было недовольство тем, как обстоят дела в сфере безопасности и обороноспособности Украины.

"Я считал необходимым говорить о том, что всевозможными способами пытались скрыть "паркетные генералы", ведь уверен, что только правда и единство позволит нашему государству победить!" - написал Кривонос.

Военный отметил, что побывал в США, где участвовал в обсуждении ключевых вопросов укрепления украинской армии. "Я не имею морального права позволить себе быть дешевым популистом и забивать людям голову пустыми обещаниями, как это делают некоторые другие кандидаты. Я взвешенно оцениваю каждый свой шаг. Поэтому, пока идет война и вероятность открытой агрессии со стороны нашего главного врага Российской Федерации является слишком большой, мне пришлось принять взвешенное и очень не просто для себя решение о снятии своей кандидатуры с дальнейшей гонки за пост президента Украины. Я делаю это в интересах граждан и будущего Украины!" - добавил полковник Кривонос.

По его словам, в нынешнем тяжелом для Украины положении "нецелесообразно менять Верховного главнокомандующего Вооруженных сил".

Неделю назад кандидат в президенты Украины Андрей Садовый также отказался от предвыборной борьбы, но в пользу Анатолия Гриценко (бывший министр обороны в правительстве Виктора Януковича, лидер партии "Гражданская позиция"), пишут "Факты".

Садовый является лидером парламентской партии "Самопомощь". Он также занимает пост мэра Львова с 2006 года. Два года назад Садовый входил в число фаворитов президентских выборов, однако его позиции пошатнул "мусорный скандал". Сам мэр утверждает, что скандал инспирировала администрация президента Украины.

Сергей Кривонос был выдвинут в президенты политической партией "Воины АТО". Он окончил Киевское высшее общевойсковое командное Краснознаменное училище имени Фрунзе, Национальный университет обороны Украины имени Черняховского.

В 2000-х годах Кривонос возглавлял 8-й Хмельницкий полк специального назначения, который считался образцовым соединением.

"Российское вооруженное вторжение в Украину застало Кривоноса на посту начальника штаба - первого заместителя командующего ВДВ. Военный сразу присоединился к миссии по эвакуации из-за линии фронта экипажей захваченной врагом авиатехники", - передает телеканал 24. Кривонос "постоянно находился в зоне Антитеррористической операции (АТО)" в Донбассе.

В 2014 году Сергей Кривонос лично командовал обороной Краматорского аэродрома, которая "привела к значительным потерям в рядах пророссийских боевиков".

В том же году Кривоноса назначили начальником Управления специальных операций Генштаба ВСУ. Полковник и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО.

Кривонос награжден государственным орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

На первую годовщину освобождения Краматорска от пророссийских вооруженных формирований Кривонос получил негосударственный орден "Народный Герой Украины".

Главной целью в своей политической программе Кривонос называл победу над страной-агрессором. Для этого он предлагал провести реформу украинской армии по стандартам НАТО, создать профессиональную контрактную армию, ввести общее гражданское военное образование, ввести правовые основы для создания и развития частных военных компаний, "инициировать создание коалиции государств, заинтересованных в падении кремлевского авторитарного режима, восстановлении территориальной целостности Украины и других стран".

Полковник также призвал "перейти к комплексной экономической блокаде России и внедрению секторальных санкций в отношении страны-агрессора".

Кроме того, Сергей Кривонос выступил за проведение судебной реформы с публичной переаттестацией судей, проверкой их на полиграфе, а также с проверкой их имущества.

Кандидату в президенты предложили $187 тыс. за отказ от выборов

Еще одну вероятную попытку снятия кандидата в президенты пресекли силовики. Они задержали двух человек, которые пытались с помощью денег повлиять на кандидата в президенты, депутата Верховной рады Юрия Тимошенко, чтобы он отказался от участия в предвыборной гонке. Об этом сообщил во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Генпрокуратура совместно с ГБР (Государственным бюро расследований) и СБУ (Службой безопасности Украины) задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн гривен (примерно 187 тысяч долларов) кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться", - написал Луценко на страничке в Facebook.

По словам генпрокурора, сейчас злоумышленники задержаны по статье о препятствовании осуществлению избирательного права.

54-летний бывший маляр и ветеран АТО Юрий Тимошенко идет на выборы как самовыдвиженец. По данным украинских СМИ, Национальная полиция ведет расследование в отношении Тимошенко из-за залоговой суммы, которая состояла из "пожертвований ряда фиктивных частных лиц". Сам Тимошенко в комментарии заявил, что считает это расследование политическим преследованием, передает ТАСС.

Ранее экс-премьер Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила главу государства Петра Порошенко в причастности к выдвижению кандидатом в президенты ее однофамильца с идентичными инициалами с целью запутать избирателя и отобрать у нее часть голосов на выборах. Она также потребовала снять с предвыборной гонки кандидата-спойлера.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства - 44, но затем двое из них заявили о выходе из президентской гонки. Полный список кандидатов и их краткие характеристики приводила Русская служба BBC.

Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге шоумен Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

За снявшего свою кандидатуру боевого полковника Сергея Кривоноса, согласно опросам, готовы были проголосовать лишь 0,1% населения.

От редакции: Ну, если вся интрига выборов сведётся к тому, чтобы отдать честь действующему президенту - так это не выборы будут вовсе. Всерьёз относящиеся к войне со "страной-агрессором" дружно возьмут довольно тяжёлого нынешнего президента и перенесут его через условный рубеж - примерно, как это год назад сделали в России дружно и либералы, и патриоты, а "выборы" не имели никакой интриги и неясности. Для правящего класса не могло быть никакого иного кандидата, и он переназначил нынешнего, особенно и не дискутируя внутри себя. Капитализм возможен только при Путине - и точка. Похоже, госпатриотизм как политическая программа, за которой скрываются и наступление на права трудящихся в Украине, и дальнейшая декоммунизация (которая тесно связана с инфраструктурой, с ростом тарифов на ЖКУ), - победит и здесь, в экс-советской республике, из которой если убрать всё советское, социалистическое, то ничего не останется, включая и оружие, кстати...

Д.Ч.

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