Томского левого активиста не будут судить за неуважительные песни про полицаев

В Томске прекратили уголовное дело о возбуждении ненависти, которое возбудили против активиста «Левого блока» Максима Шульгина из-за песен про полицейских во «ВКонтакте», сообщает «Правозащита Открытки». По словам адвоката Андрея Миллера, дело прекращено в связи с частичной декриминализацией ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Поводом для преследования активиста стали четыре аудиозаписи во «ВКонтакте», которые, по версии следствия, возбуждали ненависть к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов».

В апреле 2018 года во время задержания сотрудники ФСБ бросили Шульгина на пол машины к включенной автомобильной печке, из-за чего он получил ожоги руки первой и второй степени. В сентябре Следственный комитет не стал заводить дело о его пытках, постановив, что силовики действовали в рамках закона.

В конце декабря сотрудники ФСБ, по словам активиста, пытались уговорить его забрать заявление, предлагая взятку и «оберегать по жизни». После того как Шульгин отказался это сделать, ему пригрозили «переломать ноги», сообщают правозащитники.

Активист рассказывал, что люди в форме связали его скотчем и душили. Кроме того, по его словам, он слышал крики наподобие: «У нас, козлина, дети есть, как им без отцов жить» и «Ты вообще понял, с кем связался, кто ты и кто мы». После этого Шульгин был вынужден подписать бумагу о том, что весной при задержании сотрудники ФСБ не совершали по отношению к нему противоправных действий.

Как пишет «Правозащита Открытки», замруководителя следственного отдела по Советскому района Томска Алексей Потылицин утверждал, что у ведомства с ФСБ «согласованная позиция»: «Пока нет отказа от обвинения в пытках со стороны Шульгина — нет прекращения уголовного дела по ст. 282 УК».

Отметим, что возмущение по поводу применяемых к инакомыслящим студентам пыток недавно бушевало и в Москве.

Полиция задержала четырех человек на народном сходе в поддержку арестованного аспиранта мехмата Азата Мифтахова. В акции, которая прошла 2 марта возле памятника Михаилу Ломоносову возле главного здания МГУ, участвовали около 60 человек, передает "Эхо Москвы".

Участники схода сделали коллективную фотографию, которую планируют отправить находящемуся в Бутырском СИЗО Мифтахову. Активисты также хотели привлечь внимание ректора МГУ Виктора Садовничего.

В феврале студенческий совет мехмата передал ему письмо с просьбой содействовать в выявлении пытавших Мифтахова силовиков, а также в проведении справедливого и объективного расследования. Ректор не отреагировал и не прокомментировал задержание Мифтахова, сообщает Telegram-канал "Инициативная группа МГУ".

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