Нас будут убивать нашим же оружием украина война киев Несмотря на то, что на Украине бушует истерия по поводу РФ-агрессора, на деле Киев расширяет военно-техническое сотрудничество с Москвой.



"Первый замгенерального директора госкорпорации "Укроборонпром" Сергей Омельченко признал, что Россия поставляет высотомеры для ремонтируемых самолётов Ан-26 военно-воздушных сил Украины. Для конспирации торговля идёт через Объединённые Арабские Эмираты, а цепь посредников позволяет сбывать товар с семикратной наценкой..."

http://apn-spb.ru/news/article29813.htm





Как видите, и сообщения о том, что РФ смогла наладить свое производство вертолетных двигателей и теперь полностью не зависит от запорожской "Мотор Сечи" (http://24ri.ru/down/open/preodolena-zavisimost-ot-ukrainy-po-vertoletnym-dvigateljam.html) несколько неверны. Для производства российско-китайского супервертолета AHL российского двигателя ПД-12 нет. Придется ставить запорожский советский двигатель Д-136, производимый "Мотор Сечью". Тот самый, что разработан в конце 70-х и стоит на тяжеловозах Ми-26.

https://sdelanounas.ru/blogs/90079/



Должны отметить, что нынешний владелец "Мотор Сечи", красный директор Вячеслав Богуслаев смог сохранить и развить "Мотор Сечь" даже в условиях постсоветского развала на Украине после 1991 года и до последнего стремился сохранить отношения с РФ. (До войны 2014-го "МС" спонсировала множество российско-украинских общественных мероприятий за единство Украины и РФ). Рой ТВ снимал в 2013-м репортаж с "Мотор Сечи".



Съемки довоенные, как видите. Нынешние отношения с Украиной моего уважения к В.Богуслаеву не уменьшают. Он и сейчас сохраняет высокую марку предприятия и сотрудничество с РФ.



Выводы? Первый. Весной 2014 года, решившись на создание формально независимой Новороссии в составе всего Юго-Востока бУССР, Москва могла получить отличное предприятие мирового уровня.



Второе. Можно было бы ускорить разработку и производство двигателя ПД-12. Но, как видите, приоритетом это не стало. Огромные затраты на спортивные зрелища оказались для власти намного важнее. Вот и приходится даже в совместном с Китаем проекте тяжелого вертолета пользоваться запорожскими движками. Максим Калашников



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