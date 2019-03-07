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Московский листок

Нас будут убивать нашим же оружием

Опубликовано 07.03.2019 в разделе комментариев 2

украина война киев
Нас будут убивать нашим же оружием

Несмотря на то, что на Украине бушует истерия по поводу РФ-агрессора, на деле Киев расширяет военно-техническое сотрудничество с Москвой. 

"Первый замгенерального директора госкорпорации "Укроборонпром" Сергей Омельченко признал, что Россия поставляет высотомеры для ремонтируемых самолётов Ан-26 военно-воздушных сил Украины. Для конспирации торговля идёт через Объединённые Арабские Эмираты, а цепь посредников позволяет сбывать товар с семикратной наценкой..."
http://apn-spb.ru/news/article29813.htm


Как видите, и сообщения о том, что РФ смогла наладить свое производство вертолетных двигателей и теперь полностью не зависит от запорожской "Мотор Сечи" (http://24ri.ru/down/open/preodolena-zavisimost-ot-ukrainy-po-vertoletnym-dvigateljam.html) несколько неверны. Для производства российско-китайского супервертолета AHL российского двигателя ПД-12 нет. Придется ставить запорожский советский двигатель Д-136, производимый "Мотор Сечью". Тот самый, что разработан в конце 70-х и стоит на тяжеловозах Ми-26. 
https://sdelanounas.ru/blogs/90079/

Должны отметить, что нынешний владелец "Мотор Сечи", красный директор Вячеслав Богуслаев смог сохранить и развить "Мотор Сечь" даже в условиях постсоветского развала на Украине после 1991 года и до последнего стремился сохранить отношения с РФ. (До войны 2014-го "МС" спонсировала множество российско-украинских общественных мероприятий за единство Украины и РФ). Рой ТВ снимал в 2013-м репортаж с "Мотор Сечи".

Съемки довоенные, как видите. Нынешние отношения с Украиной моего уважения к В.Богуслаеву не уменьшают. Он и сейчас сохраняет высокую марку предприятия и сотрудничество с РФ. 

Выводы? Первый. Весной 2014 года, решившись на создание формально независимой Новороссии в составе всего Юго-Востока бУССР, Москва могла получить отличное предприятие мирового уровня.

Второе. Можно было бы ускорить разработку и производство двигателя ПД-12. Но, как видите, приоритетом это не стало. Огромные затраты на спортивные зрелища оказались для власти намного важнее. Вот и приходится даже в совместном с Китаем проекте тяжелого вертолета пользоваться запорожскими движками. 

Максим Калашников



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
про уничтожение биомусора написал 07.03.2019 16:10
Для того, чтоб отправить в рай путлеровских ихтамнетов, все средства хороши. Я только не понял, Максимка, кого это "вас" будут убивать? Ты вроде диванный воин... или собрался в Лугандон защищать "русский мир" не болтовней-подзуживанием, а в окопах?
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(без названия)
как Вова наполняет свои кошельки написал 07.03.2019 14:03
Кошелек Вовы Таврического под названием "Ролдугин" получил контракт на 287 лямов рублей для содержания парка в Сочи. Ранее сообщалось, что фонд (кошелек Вовы Таврического), единственный проект которого - детский образовательный центр "Сириус", за три года получит более 6,3 млрд рублей из бюджета на создание центров выявления одаренных детей. "Сириус" создан по просьбе Вовы Таврического, что понятно. Также кошелек Вовы Таврического под прикрытием фонда "Талант и успех" получил лицензию на реализацию алкогольной продукции. Она была выдана 14 февраля Департаментом потребительской сферы Краснодарского края. Думаю, Гуня, который стал долларовым миллиардером на фарцовке водкой и папиросками, не даст соврать: дело прибыльное.
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