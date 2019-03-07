Очередное отравление детей в детсаду, теперь в дагестанском селе

Число отравившихся воспитанников детского сада в селе Советское Магарамкентского района выросло до 21, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Министерства здравоохранения Дагестана Залину Муртазалиеву.

"До 21 человека выросло количество отравившихся детей", - сказала Муртазалиева.

Республиканское управление Роспотребнадзора проинформировало о проведении эпидемиологического расследования по факту отравления детей в детском саду, отобраны пробы.

"Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести. Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан в оперативном порядке создан штаб и направлена рабочая группа для проведения эпидрасследования с целью установления источника инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что в среду 14 детей после приема пищи в детском саду почувствовали недомогание. Всем им предварительно была диагностирована пищевая токсикоинфекция, возраст госпитализированных детей составляет от двух до четырех лет.

Следователи СУ СК РФ по Дагестану проводят проверку по данному факту. В Магарамкентский район выехали первый замминистра здравоохранения республики Фейзулах Габибуллаев, главный эпидемиолог Минздрава Дагестана и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления воспитанников пяти брянских детских садов молочными продуктами, сообщает официальный сайт регионального управления ведомства. Дело возбуждено по статье о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности и предназначенной для детей в возрасте до шести лет (часть 2 статьи 238 УК РФ). Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Дети в пяти детсадах Володарского района Брянска отравились 20 февраля. По данным СК РФ, это произошло из-за кефира и сметаны, в которых экспертиза позднее обнаружила бактерии кишечной палочки.

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