Застройку Рублёво-Архангельского готовят подземным манером: Сбербанк скоро отравит Водозабор

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект планировки территории участка Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Строгино». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы Москомстройинвеста.

Предполагается, что на участке длиной 9,8 километра появятся четыре станции: «Проспект Маршала Жукова», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино». Две из них будут пересадочными с Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро.

Новая линия подземки призвана улучшить транспортную доступность проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино, Хорошево-Мневники и территории застройки Рублево-Архангельское.

Длина всей ветки может составить около 19 километров. Всего на ней планируют расположить семь станций: «Шелепиха», «Улица Народного Ополчения», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Предполагается, что строительство могут начать в 2021-2022 годах.

Рублево-Архангельское — территория на западе Москвы, расположенная в нескольких километрах от МКАД. С 2012 года территория стала частью Новой Москвы и входит в состав муниципального района Кунцево. Там планируется возведение жилья высотной и малоэтажной застройки.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вклинивается:

- И вот этот момент - самый главный в данном, казалось бы, будничном и позитивном сообщении. Ну, метро же - значит, нам будет удобнее ездить, быстрее, комфортнее... Однако последний абзац перекрывает весь этот натужный позитивчик: "жильё высотной и малоэтажной застройки" - ни что иное, как опасный для всех москвичей проект застройки водоохранной зоны - у того самого Водозабора, который не трогали со сталинских времён (и с тех же времён охраняли спецполком НКВД), который буквально поит всю Москву. Выкупленный Сбербанком через ряд банков (среди которых был и ныне "санируемый" БИН-банк) участок земли на том берегу Москвы-реки - вот ради чего тянется метро. Местные жители, жители Рублёво (не путать с Рублёвкой) и Кунцево, как только появились проекты застройки водоохранной зоны - встали стеной, и Собянину пришлось тему замять. Тем более, что он туда ездил пиариться - мол, даём Москве воду без реагентов теперь, всё чистим озоном (врал откровенно - работники Водозабора рассказывали мне лично, что реагенты по-прежнему используются, а очистка озоном охватывает не более четверти воды и не по всем "кранам", как называют тут направления, в какие районы идёт вода). Строительство в районе Водозабора - очевидное экологическое преступление, цементно-глиняное дерьмо вместо водопроводной воды (и вот тут-то реагентов они не пожалеют!) предстоит пить всей Москве в течение нескольких лет, и если Собянин, Греф и Ко полагают, что скандал подзамялся, они ошибаются - ФОРУМ.мск всегда на страже здоровья москвичей, если Греф соберётся строить свои небоскрёбы и рассеивать цемент над Москвой-рекой в районе Водозабора - туда придёт вся Москва, а знамёна ОКП будут лишь направляющим вектором.

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