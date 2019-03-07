Бывший нижегородский мэр получил десять лет, его сообщники-полицаи - поменьше

Нижегородский районный суд вынес приговор Олегу Сорокину и двум его сообщникам — бывшим полицейским. Экс-глава города получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 460,8 млн рублей. Полковник МВД в отставке Евгений Воронин отправится в колонию строгого режима на пять с половиной лет. Подполковник МВД в отставке Роман Маркеев пробудет там пять лет. Своих званий бывшие полицейские не лишатся.

Суд считает, что показания потерпевшего подтверждаются другими свидетелями по делу. Установлено, что Сорокин, Воронин и Маркеев совершили умышленное преступление — похищение человека.

Указано, что бывшие полицейские, организовав похищение, превысили должностные полномочия. Действия Сорокина были квалифицированы как пособничество в превышении полномочий. Организатором похищения признан Воронин. Суд также признал Сорокина виновным в получении взятки.

На этот раз зал суда был полон. Мест в помещении хватило не всем желающим. На оглашении приговора присутствовали представители федеральных СМИ. В здании Нижегородского районного суда усилили охрану — на входе образовалась большая очередь. Потерпевший Александр Новоселов (которого Сорокин и его подельники похитили в 2003 году, чтобы выбить нужные им показания по делу о покушении на мэра) на заседание не явился.

Суд также изучил показания свидетелей и экспертизы специалистов, которые анализировали прикрепленные к делу аудиозаписи. Все это и было положено в основу обвинения.

- Оснований считать, что свидетели оговаривают подсудимого, у суда нет. Суд отвергает версию Сорокина о совершенной в его адрес провокации, — заявила судья Екатерина Кислиденко

Уточнялось, что Сорокин характеризуется положительно по месту жительства и работы. Также у него есть малолетний ребенок. Кроме того, он является почетным гражданином города.

У двух других подсудимых также положительные характеристики. Но все это не стало смягчающими обстоятельствами. От наказания по статье «Превышение должностных полномочий» они будут освобождены по истечению срока давности, однако по факту похищения человека признаны виновными.

Осужденные также не смогут долгое время занимать ряд должностей в силовых и государственных структурах.

От редакции: Что экс-Горький давно претендует на звание то ли второй, то ли третьей столицы - известно примерно со времён, когда в нём мэрствовал тот самый Борис Немцов, которого убили возле Кремля на мосту. Ему можно было бы уверенно выстраиваться следом за Бандитским Петербургом в очередь на звание "криминальная столица", и Немцов - нам, оппозиционерам, - довольно прямо рассказывал, как налаживал связи в этой сфере. Собрал всех "авторитетов" вполне официально у себя в мэрии, ну, и стали долго договариваться о правилах игры. Кстати, примерно с того момента и пошла его слава как успешного регионального сити-менеджера (впрочем, термина этого ещё не было, но Ельцин заметил его и без термина - и приблизил настолько, что дал основания ожидать назначения преемником). Любопытно, как в этой бандитской столице правил господин Шанцев, и почему никаких дел с той поры не тянется - вот вопрос вопросов. Впрочем, всему своё время. Сажают мэров с сильной отсрочкой. Такая уж в нашей восточной деспотии традиция - не чета быстроте правосудия в СССР... В Узбекистане, кстати, очень похожая история.

Д.Ч.

Новости по теме:

Единоросс Набиев обличил тунеядцев, получающих от Государства-трубы пенсии зря

Изнанка неофеодализма: экс-президентской дочке Гульнаре Каримовой отменили мягкое наказание за коррупцию