Сербские власти проодобрямсили "Турецкий поток"

Правительство Сербии одобрило начало строительства нового газопровода для транспортировки российского газа от Болгарии до Венгрии с апреля, сообщил журналистам министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич.

"Агентство по энергетике Сербии 5 марта приняло окончательное решение, которым положительно ответили на заявление "Газтранса". В наших планах, чтобы начало работ было в течение апреля, начать строительство", - сказал он.

Проект реализуется в том числе для приема газа "Турецкого потока". Протяжённость новых мощностей составит 400 км, мощность - 13,88 млрд куб. м в год. Трубу строит аффилированная компания "Газпрома" Gastrans d.o.o.

По прошлогодним данным, с 1 января по 12 июля 2018 года объем экспорта газа в Сербию составил 1,2 млрд куб. м, что на 5,3% превышает аналогичный показатель 2017 года.

В 2017 году "Газпром" поставил в Сербию 2,1 млрд куб. м. газа - на 21,2% больше, чем в 2016 году (1,75 млрд куб. м).

19 декабря 2017 года было подписано Дополнение к долгосрочному контракту между ООО "Газпром экспорт" и АО "Югоросгаз" на поставку российского газа в Сербию. В соответствии с документом годовые контрактные количества, начиная с 2018 года, увеличены с 1,5 млрд куб. м до 2 млрд куб. м.

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