Силовигарх Путин не удостоил покойного коммуниста Алфёрова присутствием на похоронах

2 марта умер наш выдающийся советский физик и Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов. А 5 марта 2019 года он был похоронен в Санкт-Петербурге, на родине действующего бессменного президента РФ. Тысячи людей пришли проститься с великим ученым и гражданином Жоресом Алферовым.

Но не было там ленинградца Владимира Путина. Может, это был слишком мелкий повод для такого занятого человека, как президент РФ? Мало ли в России хоронят нобелевских лауреатов и физиков мирового значения?

Но я не помню, чтобы статус и занятость помешали Путину в свое время проститься с Александром Солженицыным.

Так же Путин не погнушался лично проститься с гражданкой США Людмилой Алексеевой, которая умерла в декабре 2019 года, но будет захоронена в США...

От редакции: Ну, человек работающий под псевдонимом Буркина Фасо, несколько переходит границы - да, законопослушные граждане РФ? Царь уж сам решит, кого ему провожать в последний путь из Нобелевских лауреатов - тех, кто призывал США первыми атаковать атомным оружием СССР и боролся за права человека в СССР вплоть до уничтожения СССР, или же коммуниста, советского патриота, который смел ему, царю, что-то советовать про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест... Знаете, по небольшому опыту участия в похоронах и открытии памятников - ясно, что Путин последовательный антисоветчик и либерал. Не физик, а лирик.

И никаких поклонов тут коммунисты у него не заслужили. Наоборот, Путин с трудом скрывает классовую ненависть: неустанно кается за грехи НКВД, памятники открывает на проспекте Сахарова - "стену скорби"... Ну, где тут место советскому физику, коммунисту, который пытался сохранить РАН СССР? Не заслужил... Кстати, и тех умерших, кто показательно прогнулся под интересы силовигархии, - он, силовигарх номер один, не удостаивает выражением скорби. Говорухин вот (который уж как старался, как работал на пиар-оболочку Путина! аж умершего в 1980-м, когда Путин и не помышлял о силовигархическом будущем, Высоцкого записал в запутинцы посмертно) "дождался" только "телеграммы", но не визита на похороны - мол, он навсегда в моём сердце. И всё. Вот так. Фараоны своих лакеев не хоронят!

Д.Ч.