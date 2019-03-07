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Московский листок

Силовигарх Путин не удостоил покойного коммуниста Алфёрова присутствием на похоронах

Опубликовано 07.03.2019 в разделе комментариев 5

силовигархия классоваяненависть ленинград ран
Силовигарх Путин не удостоил покойного коммуниста Алфёрова присутствием на похоронах

2 марта умер наш выдающийся советский физик и Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов. А 5 марта 2019 года он был похоронен в Санкт-Петербурге, на родине действующего бессменного президента РФ. Тысячи людей пришли проститься с великим ученым и гражданином Жоресом Алферовым. 

Но не было там ленинградца Владимира Путина. Может, это был слишком мелкий повод для такого занятого человека, как президент РФ? Мало ли в России хоронят нобелевских лауреатов и физиков мирового значения?

Но я не помню, чтобы статус и занятость помешали Путину в свое время проститься с Александром Солженицыным.

Так же Путин не погнушался лично проститься с гражданкой США Людмилой Алексеевой, которая умерла в декабре 2019 года, но будет захоронена в США...

От редакции: Ну, человек работающий под псевдонимом Буркина Фасо, несколько переходит границы - да, законопослушные граждане РФ? Царь уж сам решит, кого ему провожать в последний путь из Нобелевских лауреатов - тех, кто призывал США первыми атаковать атомным оружием СССР и боролся за права человека в СССР вплоть до уничтожения СССР, или же коммуниста, советского патриота, который смел ему, царю, что-то советовать про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест... Знаете, по небольшому опыту участия в похоронах и открытии памятников - ясно, что Путин последовательный антисоветчик и либерал. Не физик, а лирик.

И никаких поклонов тут коммунисты у него не заслужили. Наоборот, Путин с трудом скрывает классовую ненависть: неустанно кается за грехи НКВД, памятники открывает на проспекте Сахарова - "стену скорби"... Ну, где тут место советскому физику, коммунисту, который пытался сохранить РАН СССР? Не заслужил... Кстати, и тех умерших, кто показательно прогнулся под интересы силовигархии, - он, силовигарх номер один, не удостаивает выражением скорби. Говорухин вот (который уж как старался, как работал на пиар-оболочку Путина! аж умершего в 1980-м, когда Путин и не помышлял о силовигархическом будущем, Высоцкого записал в запутинцы посмертно) "дождался" только "телеграммы", но не визита на похороны - мол, он навсегда в моём сердце. И всё. Вот так. Фараоны своих лакеев не хоронят! 

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 5
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Солженицын и Алексеева не были двуличными флюгерами.
Фридрих Светлый написал 08.03.2019 00:05
Кто такой Нобелецкий Лауреат Солженицын, и кто такой есть "Жорес" Алферов? Да Ирина Алферова на голову выше Жореса.
Какая польза трудящимся от Жореса? Лжеученый, конформист и олигарх, завтра будет уже забыт. Дети приедут с Америки, продадут хату в Москве и ценности, купят трешку в Манхеттоне и ламборджини, так семья вурдалака и отвалится с тела трудового русского народа.
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На мабук!
киргиз написал 07.03.2019 23:36
Но по закону и без ...
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(без названия)
и худяковым всяким написал 07.03.2019 23:29
если ты сказал букву А, мужина не должен бит женщину, то скажи и букву Б, женщина не должна провоцировать мужчину. ВЫ НЕДОУМОК, враг себе и мужчинам.неуважаю, думай больш своей пустоуй головой, дурак.
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(без названия)
про отсутствие горя у Володи написал 07.03.2019 22:36
А Алферов этот был, оказывается, еще тот фрукт - https://wowavostok.livejournal.com/3015365.html (Фрагмент книги Анатолия Гончарова "Голые короли").
.
Что касается публичного горевания Вовы Таврического, то Вове сейчас не до этого - Вова сейчас всецело занят заботами о счастье народа. Не время грустить!
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(без названия)
стоик1863 написал 07.03.2019 20:22
у сиониста-якобы коммуниста и покойника Альферова дети в США живут?
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