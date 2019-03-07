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Московский листок

Собянин желает перекроить бюджет Москвы под интересы строительной мафии

Опубликовано 07.03.2019 в разделе комментариев 2

беспредел москва собянин бюджет реновация
Собянин желает перекроить бюджет Москвы под интересы строительной мафии

Сергей Собянин внес в Мосгодуму законопроект, которым предлагается внести изменения в закон о бюджете столицы на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. Документ опубликован на сайте столичного парламента. 

«Проект закона Москвы «О внесении изменений в закон Москвы от 21 ноября 2018 г. №30 «О бюджете Москвы на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.» подготовлен в соответствии с ч. 1 ст. 35 закона Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Москве». Законопроектом изменяются основные характеристики бюджета Москвы на 2019 г.: доходы и расходы увеличиваются на 136 млрд 901,2 млн руб. Дефицит бюджета города остается неизменным и составляет 276 млрд 9,1 млн руб.», - говорится в пояснительной записке к документу. 

Согласно проекту закона всего доходы бюджета столицы в 2019 г. с учетом предлагаемых изменений составят 2 трлн 463 млрд 534,7 млн руб. 

Из документа следует, что объем налоговых доходов бюджета столицы на 2019 г. составит 2 трлн 226 млрд 752,2 млн руб. Налог на прибыль организаций составит 818 млрд 779,6 млн руб.; НДФЛ составит 1 трлн 22 млрд 733 млн руб.; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 117 млрд 310,3 млн руб. Налоговые доходы составят 236 млрд 782,5 млн руб.

- Вот что такое игра не по правилам, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вы ведь помните, что писал нам Собянин же (или его команда, что в данном случае не важно) про реновацию? У меня эта зелёненькая брошюрка сохранилась, могу и отсканировать: реновация это когда жильцы дома договариваются между собой, что не хотят больше жить в своём доме и хотят построить новый, заявляют городу об этом, а потом... разыскивают инвесторов-застройщиков (впрочем, в этом мэрия и правительство Москвы им готово помочь - без лоха жизнь плоха), поскольку у государства (в данном случае - города) денег на реновацию недостаточно, нужны частные дополнительные средства, средства бизнеса. Вот так там написано! А теперь - что же, выходит, мы же из своего бюджета должны платить за собянинский произвол, против которого так долго выступаем?!!

Материал по теме:

В Лефортово дома по реновации хотят строить в центре отравленной промзоны, на пересечении магистральных трасс



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Всего комментариев к статье: 2
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Собянин - не самостоятелен в принятии решений
Карл Бородатый написал 08.03.2019 01:09
Собянин не самостоятелен в принятии решений. Ему сказали/приказали - он сделал. Бороться с Собяниным означает бороться с тенью. Мафия усадила Собянина в кресло градоначальника. Мафия всегда будет стараться хапнуть побольше. Ей всегда будет мало. И она пойдет по костям
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Автор - тролль!
Фридрих Светлый написал 08.03.2019 00:24
Почему Собянин должен быть святее Путина?
А Путин обещал, пока он - президент, стариков не обидит. Так и сказал, "Хе-хе, что же, их с работы - в деревянный макинтош?"
Не прошло и 4 лет, передумал. А, пускай дохнут!
Почему Собянин должен демонстрировать верность слову, чтобы прогневать босса?
Советую Чорному начать с себя, и опубликовать статью, разоблачающую Баранова. Вот это будет Поступок!
А Собянина критиканством поливать, дело позорное.
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