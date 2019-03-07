Собянин желает перекроить бюджет Москвы под интересы строительной мафии

Сергей Собянин внес в Мосгодуму законопроект, которым предлагается внести изменения в закон о бюджете столицы на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. Документ опубликован на сайте столичного парламента.

«Проект закона Москвы «О внесении изменений в закон Москвы от 21 ноября 2018 г. №30 «О бюджете Москвы на 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.» подготовлен в соответствии с ч. 1 ст. 35 закона Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Москве». Законопроектом изменяются основные характеристики бюджета Москвы на 2019 г.: доходы и расходы увеличиваются на 136 млрд 901,2 млн руб. Дефицит бюджета города остается неизменным и составляет 276 млрд 9,1 млн руб.», - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту закона всего доходы бюджета столицы в 2019 г. с учетом предлагаемых изменений составят 2 трлн 463 млрд 534,7 млн руб.

Из документа следует, что объем налоговых доходов бюджета столицы на 2019 г. составит 2 трлн 226 млрд 752,2 млн руб. Налог на прибыль организаций составит 818 млрд 779,6 млн руб.; НДФЛ составит 1 трлн 22 млрд 733 млн руб.; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 117 млрд 310,3 млн руб. Налоговые доходы составят 236 млрд 782,5 млн руб.

- Вот что такое игра не по правилам, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вы ведь помните, что писал нам Собянин же (или его команда, что в данном случае не важно) про реновацию? У меня эта зелёненькая брошюрка сохранилась, могу и отсканировать: реновация это когда жильцы дома договариваются между собой, что не хотят больше жить в своём доме и хотят построить новый, заявляют городу об этом, а потом... разыскивают инвесторов-застройщиков (впрочем, в этом мэрия и правительство Москвы им готово помочь - без лоха жизнь плоха), поскольку у государства (в данном случае - города) денег на реновацию недостаточно, нужны частные дополнительные средства, средства бизнеса. Вот так там написано! А теперь - что же, выходит, мы же из своего бюджета должны платить за собянинский произвол, против которого так долго выступаем?!!

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