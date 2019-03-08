8 марта и женщины в мировом революционном движении

8 марта исполняется 109 лет с момента принятия на конгрессе женщин социалисток в Копенгагене решения о праздновании дня солидарности женщин тружениц. Этот праздник был во многом выхолощен в период «развитого социализма» и принял в последнее время в странах СНГ значение «дня женщин», как 23 февраля стал неким «днем мужчин». Таким образом, вся изначальная революционная сущность этих праздников исчезла и наша задача возродить традиции борьбы женщин трудящихся за свое освобождение и социально справедливое общество.





Французская революция и начало феминистского движения

Борьба женщин за свое политическое и социальное освобождение имеет давнюю и славную историческую традицию. Началом может служить Великая Французская революция, когда голодные женщины из рабочих предместий Парижа в октябре 1789 года объединились под лозунгом хлеба и свободы и организовали знаменитый вооруженный поход на Версаль. Взяв арсенал и вооружившись пушками, ружьями, пиками и саблями стотысячное женское воинство при поддержке рабочих мужчин и революционеров взяли Версаль и осадили дворец ЛюдовикаXVI. Восставшие женщины тащили на себе тяжелые пушки, мушкеты и были полны решимости победить и низвергнуть монархию. Именно активное выступление женщин работниц предместий Парижа стало важной вехой в деле торжества и победы революции.

Эмоциональный момент участия француженок в революции наиболее полно заключен в шедевре Делакруа «Свобода, ведущая народ» (у нас это произведение известно также под названием «Свобода на баррикадах»), на котором запечатлена, правда, уже другая Французская революция 1830 года. Но все же картина передает тот дух раскрепощения женщин и их активное участие в политической жизни страны. Можно сказать, что с этого момента были положены основы либерального феминизма. В годы Великой Французской революции, которая нанесла сокрушительный удар феодальным отношениям, были приняты законы, несколько улучшавшие правовое положение женщины. Так, в 1791 был принят закон о женском образовании. Декретом от 20 сентября 1792 женщине были предоставлены некоторые гражданского права. В апреле 1794 Конвентом был принят закон, направленный на облегчение разводов. Но уже в годы термидорианской реакции эти завоевания были существенно урезаны.

Идеологические предшественники Великой французской революции видели в угнетённом положении женщины нарушение «естественных прав человека». Горячий сторонник женского равноправия А. Кондорсе, один из выразителей идеологии французской буржуазии периода Великой французской революции, выступавшей в то время под лозунгами «свободы, равенства, братства», рассматривал рабское положение женщин как следствие глубоко укоренившихся предрассудков во взглядах на женщину и, игнорируя, как и др. буржуазные авторы, классово-экономические корни женского вопроса, видел путь к эмансипации женщины в юридическом равноправии и в воспитании.

Формирование феминистских теорий либерального направления было в значительной степени подготовлено развитием различных социально-философских, политических идей и интеллектуальных течений. В этой связи особенно стоит отметить философские концепции Джона Локка и Джона Стюарта Милля, которые развивали основы теории прав человека. Последний в 1869 г. опубликовал книгу «Подчиненность женщин», где он использовал либерально-философскую теорию для доказательства тезиса о равенстве прав женщин и мужчин. На базе этих учений в 70-е годы 19 века в Англии начинается «суфражистское» движение за политическое равноправие, куда входили представительницы в основном средних социальных слоев. Но размытость представлений о методах и формах проведения широких реформ, непоследовательность и концентрация программы только на вопросах приобретения формальных законодательных и избирательных прав привело к поражению довольно массового движения женщин. Таким образом, буржуазный либерализм не смог ответить на главные насущные проблемы социального и политического освобождения женщин. Но новые учения, а именно социалистические и в особенности научный марксизм внесли совершенно новый взгляд на положение женщин и пути освобождение и эмансипации.

Социалистический и марксистский феминизм

Распространение капитализма в конце XVIII века привело к стремительной индустриализации и урбанизации, на рынок труда были привлечены женские массы, что изменило структуру семьи и стандартные экономические роли ее членов. Причем женский наемный труд сопровождался кризисом семьи, прежде всего, в самых низших слоях городского общества. В этот момент особое влияние на формирование феминистского мировоззрение стали оказывать теории утопического социализма Шарля Фурье, Сен-Симона и других, которые вышли за пределы суждения о «природном назначении» женщины, нисколько, в прочем, не оспаривая его.

Их феминистские идеи, как указывает политолог С. Айвазова, пришлись как бы на стык двух этапов женского движения: первого, начального, когда на волне освободительных идей Великой Французской революции женщина заявила о себе: «я существую», и второго, наступившего вместе с промышленной революцией ХIХ в., когда женщина с полным основанием утверждала: «я работаю – значит, я существую». Это утверждение стало опорой для социалистического феминизма, который развивался, осваивая новые идеологические и политические формы.

К. Маркс и Ф. Энгельс впервые вскрыли классовые корни женского вопроса и показали, что решение его в пользу трудящихся женщин в капиталистическом обществе невозможно, что первым условием действительного освобождения женщины является уничтожение строя капиталистической эксплуатации. Основанные на их идеях решения 1-го Интернационала об охране труда работниц не только раскрывали связь угнетённого и униженного положения женщин с частной собственностью на средства производства и эксплуатацией человека человеком, но и показывали несостоятельность прудонистского подхода к Ж. в. (Прудон и его сторонники выступали против участия женщины в общественно полезном труде), создавали теоретическую базу для развития пролетарского женского движения.

Маркс, Энгельс и Ленин рассматривали угнетённые массы трудящихся женщин как величайший резерв пролетарской революции. «Пролетариат, — писал В. И. Ленин, характеризуя диалектическую связь между пролетарской революцией и решением женского вопроса, — не может добиться полной свободы, не завоевывая полной свободы для женщин» (т. 40, с. 158). Исключительно важную роль в пропаганде и развитии марксистских взглядов по женскому вопросу сыграла книга Августа Бебеля «Женщина и социализм» (1879).

Существенный вклад в марксистскую постановку женского вопроса внесли труды и деятельность Клары Цеткин, которая поистине может считаться родительницей международного дня работниц 8 марта. Уже в 1914 году, после четырех лет со дня конгресса социалисток в Копенгагене, женщины рабочие отпраздновали не сговариваясь этот день забастовками, митингами, шествиями и демонстрациями. Всеобщую забастовку весны 1914 года в Петербурге описывает видный большевик Шляпников, где активное участие принимают женщины.

Первой попыткой применить марксистскую теорию к женскому вопросу в России стала работа Н. К. Крупской «Женщина-работница». Основная идея, содержавшаяся в ней, заключалась в том, что Крупская (подобно Энгельсу и Бебелю) полагала, что женское освобождение возможно только лишь через участие женщин в классовой борьбе пролетариата с господствующим строем. Значение этой небольшой брошюры состояла в том, что благодаря ей, русские социал-демократы стали уделять внимание данной проблеме, что в результате привело к тому, что требование равных юридических и политических прав мужчин и женщин было включено в 1903 году в программу РСДРП.

9 марта 1913 в России впервые отмечался «День работниц» — международный женский день. По инициативе В. И. Ленина в 1914 был создан журнал «Работница», в редакцию которого вошли Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, А. И. Елизарова-Ульянова и др.

Безусловно, огромная роль в создании русского женского пролетарского движения и разработке морали нового, коммунистического общества принадлежит А. М. Коллонтай (1872 – 1952). Одной из первых работ Коллонтай стала книга «Общество и материнство» (1916), в которой она разрабатывает концепцию государственного обеспечения материнства и детства: страхование, оплачиваемый до- и послеродовый период нетрудоспособности, система общественного воспитания детей (ясли и детские сады). По мнению Коллонтай только лишь признание материнства социально значимой функцией позволит освободить женщину от двойной нагрузки – как работницы и как матери. Обращаясь к теме женской эмансипации, она издала несколько художественных произведений (повестей и рассказов), которые по сей день вызывают оживленные дискуссии – «Женщина на переломе» (1923), «Любовь пчел трудовых» (1923), «Большая любовь» (1927).

Чаще всего предметом дискуссий служат взгляды А. М. Коллонтай на сексуальность. Для Коллонтай будущее коммунистическое общество представляет собой тот тип общества, в котором индивидуализм и дух конкуренции капиталистического общества будут заменены «любовью-товариществом». Коммунизм для А. М. Коллонтай был не просто перераспределением экономических ресурсов, но и изменением самой природы мужчин и женщин, отношения между которыми отныне будут основываться на высшей форме нравственности. В подходах именно к вопросу о новой форме морали и заключено основное расхождение Коллонтай с ее предшественниками. Последние идеальной формой сексуальных отношений полагали истинную моногамию, в то время как Коллонтай опасалась любых проявлений исключительности в любви, что могло бы нанести вред, по ее мнению, не только самим женщинам, но и обществу в целом.

Женщины в дни Февральской и Октябрьской революции в России

23 февраля (8 марта) 1917 женщины-работницы вышли на улицы Петрограда с протестом против голода и войны. Надо отметить, что выступление женщин прошло после призыва журнала «Работница» организовать антивоенную демонстрацию и почтить память жертв «кровавого воскресенья», которая затем переросла во всеобщую забастовку и привела к столкновениям с силами гарнизона. Но солдаты и казаки, не желая стрелять и избивать женщин, перешли на сторону протестующих, что означало восстание. По мнению Льва Троцкого, в те дни женщины играли ключевую роль в отношениях между рабочими и солдатами, противостоящими друг другу на бушующих улицах. «Они шли на кордоны солдат смелее, чем мужчины, — писал он, — хватались за винтовки, просили, почти приказывали: «Бросайте ружья и присоединяйтесь к нам». Это выступление явилось началом Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года. В августе 1917 при Московском областном бюро РСДРП (б) была создана комиссия по работе среди трудящихся женщин. В состав Петроградского Совета рабочих депутатов избираются в сентябре значительное число женщин работниц из Выборгского и Нарвского районов.

Большевички, равно как анархистки и эсерки, уже давно доказали свою ценность в качестве бойцов, террористок, организаторов мятежей и помощниц в уличных боях. В более широком масштабе свои подвиги 1905 – 1907 годов они повторили в сентябре 1917 года, подавляя выступление Корнилова, и в во время Октябрьского восстания. Вскоре после Февральской революции к созданным группам рабочей милиции (позднее названным Красной гвардией) были присоединены медицинские подразделения, состоявшие из работниц и обученные студентками-большевичками. В октябрьские дни наспех обученные петроградские медсестры и санитарки заняли позиции вокруг осажденного Зимнего дворца, чтобы оказывать помощь штурмовавшим его красногвардейцам. После захвата власти эти объединения были соединены в Пролетарский Красный Крест, а позднее вошли в состав Красной Армии….

Более непосредственную роль женщины играли во время Московского восстания 1917 года, когда шли уже настоящие уличные бои. На административном уровне ряд работниц и интеллигенток занимали важные позиции в Совете, партийной организации, Военно-революционном комитете и в так называемом Боевом партийном центре. Среди них были старые подпольщицы Землячка и Яковлева, а также будущие лидеры Женотдела Смидович и Варенцова.

Когда начались столкновения, работницы трамвайного депо подготовили медицинские, разведывательные, «бронированные» трамваи и, используя преимущества своей профессии, производили разведку вражеских позиций вблизи Кремля. Большинство принявших участие в восстании женщин вошли в состав медицинских пунктов, пунктов по раздаче пищи, оказанию технической поддержки и связи. Во время работы в одном из таких пунктов была убита первая мученица Революции, студентка-большевичка Люсик Люсинова.

Похожие сцены наблюдались и в других, охваченных восстанием индустриальных центрах, в особенности в городах Московской губернии, принадлежавших к текстильному поясу. Все это было не просто кульминацией деятельности большевичек в 1917 году – равно как и традиции женской воинственности в революционном движении, начало которой положили Засулич и Перовская – но также и прелюдией к великой эпической поэме о милитаризме, жестокости и доблести женщин на полях Гражданской войны.

Большевизм и раскрепощение женщин

Победа Великой Октябрьской социалистической революции дала возможность полностью разрешить женский вопрос в России. Женское движение стало рабоче-крестьянским с задачами всемерного содействия социалистическому строительству, защиты социалистического Отечества, вовлечения всех женщин в активную политическую и общественную деятельность. В ноябре 1918 в Москве по инициативе И. Ф. Арманд, А. М. Коллонтай и К. Н. Самойловой был созван 1-й Всероссийский съезд работниц и крестьянок, на котором выступил В. И. Ленин. Съезд определил место женщин в борьбе за социализм и заложил организационные основы женского движения в советских условиях. В составе центральных и местных партийных органов были созданы знаменитые женотделы.

Советская Россия дала первой в Европе женщинам абсолютно равные права с мужчинами, закрепив это положением в Конституции РСФСР 1918 года.К примеру, под влиянием Октябрьской революции, только в 1919 году право голосовать добились женщины Австрии, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, Люксембурга, Чехословакии, в 1920 году — США, в 1922 году — Ирландии, в 1928 году — Великобритании, в 1931 году — Испании и Португалии. Однако большевики не остановились лишь на формальном этапе уравнения в правах.

«… Женская половина рода человеческого при капитализме угнетена вдвойне. Работница и крестьянка угнетены капиталом и сверх того они даже в самых демократических из буржуазных республик остаются, во-первых, неполноправными, ибо равенства с мужчиной закон им не дает; во-вторых, — и это главное — они остаются в «домашнем рабстве”, ”домашними рабынями», будучи задавлены самой мелкой, самой черной, самой тяжелой, самой отупляющей человека работой кухни и вообще одиночного домашне-семейного хозяйства», — отмечал В. М. Ленин в 1921 году.

Поэтому задачей пролетарской революции являлось вырвать женщину из этого порочного круга, сделать ее полноправной частью экономического и общественно-политического устройства, когда она будет наравне участвовать в производственном процессе и распределении национального дохода. Удар по средневековому патриархальному пониманию семьи, культурная революция, направленная на преодоление неграмотности десятков миллионов женщин, бурный рост детских дошкольных учреждений яслей и интернатов, создание общественных прачечных, столовых и кухонь были главными средствами бытового раскрепощения и первым опытом общежития.

Первые законодательные акты в защиту материнства и детства, гражданская регистрация брака и облегчение разводов, активное участие сотен тысяч женщин в общественно-политической жизни и работе советских органов, РКП(б), Комсомола, РККА, «Освиахима» и других массовых организаций, действительно создали условия для реальной социальной эмансипации женщин, особенно молодых, которые приняли принципы и завоевания революции. Акции по раскрепощение женщин Востока в 20-х годах в Средней Азии и Азербайджане, в которой приняли активное участие Клара Цеткин, Инесса Арманд и Коллонтай также имели огромное политическое пропагандистское значение и влияние не только в СССР, но и в Европе.

Поступательный процесс социальной и культурной революции преобразовал советскую женщину и в период индустриализации и коллективизации вовлек ее в единый плановый механизм народного хозяйства, вырвал ее из средневекового обывательского мирка, мелкотоварного быта, дал возможность получить высшее образование и стать полноправным членом общества.

Достижения СССР в деле защиты прав женщин, матерей и детства неоспоримы. Вместе с новым государством женщины, пробужденные революцией, прошли через все испытания Великой Отечественной войны, отстояли наравне с мужчинами независимость своей страны, стали образчиком тех величайших перемен, произошедших в некогда закрытом полуфеодальном обществе. Тем более эти достижения значительнее на фоне нынешних рыночных экспериментов, полного сворачивания социальных гарантий и завоеваний Октября, от которых серьезно пострадали в первую очередь женщины, вновь 8 марта обретает свой первоначальный классовый и революционный смысл.

В мировой капиталистической системе именно женщины находятся в самом угнетенном положении, так как получают меньше мужчин за равный труд в разных отраслях, подвергаются половой дискриминации и сексуальной эксплуатации, кроме этого на них ложится груз домашней работы и бытового обслуживания мужей и воспитания детей. Как и в 1921 году по словам Ленина и сегодня многие женщины являются ”домашними рабынями», когда в республиках Средней Азии представительниц слабого пола вновь загоняют в положение бессловесной скотины. И как в начале ХХ века мы говорим, что только будущее коммунистическое общество способно полностью освободить человека, в том числе и женщину, от социального угнетения.

Соответственно, подчиненное положение женщины есть следствие развития частной собственности, общественного разделения труда и классового общества, прежде всего, капиталистического. Освобождение человека от классового гнета может произойти только в результате социалистической революции. Эмансипация женщины также может произойти только вследствие ликвидации капиталистического способа производства. Поэтому женщины наравне с мужчинами должны принимать активное участие в классовой борьбе, вступать в социальные движения, организовывать боевые профсоюзы и активно формировать политическую партию пролетариата!