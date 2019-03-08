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Московский листок

В Москве прошли одиночные пикеты у посольства РК в знак протеста против ареста рабочих в Жанаозене

Опубликовано 08.03.2019 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В Москве прошли одиночные пикеты у посольства РК в знак протеста против ареста рабочих в Жанаозене

В Москве 6 марта напротив посольства Республики Казахстан представители коммунистических и рабочих организаций провели цепочку непрерывных одиночных пикетов в знак протеста против репрессий в отношении рабочих активистов в Жанаозене.

Участники акции держали плакат с лозунгами: «Свободу арестованным нефтяникам Жанаозена!», «Руки прочь от рабочих Жанаозена», «Руки прочь от Ерлана Балтабая!». По окончании пикета активисты передали в посольство Заявление, подписанное представителями организаций-участников. Ниже публикуем текст заявления.

Мы требуем освобождения всех арестованных и прекращения уголовных и административных дел в отношении рабочих и жителей Жанаозена!

Мы, как и все международное рабочее движение, не забыли расстрела нефтяников Жанаозена в декабре 2011 году, когда в крови была потоплена восьмимесячная забастовка рабочих, требовавших увеличения заработной платы, улучшения условий труда, свободы профсоюзной деятельности и национализации крупной и добывающей промышленности страны. После массовых репрессий ситуация не только не изменилась, а наоборот имеет продолжение, и мы видим новые аресты и уголовные дела за разжигание «социальной розни».

По официальным данным с 22 по 25 февраля в Жанаозене за участие в мирных митингах было арестовано 17 человек, только за то, что протестующие требовали увеличения заработной платы для низкооплачиваемых категорий рабочих до 150 тысяч тенге и трудоустройства безработной молодежи. Вместо удовлетворения справедливых требований в ход пошли репрессии, когда 16 человек были в скором порядке административно осуждены, якобы за нарушение общественного порядка, а один участник митинга привлечен к уголовной ответственности по статье Уголовного Кодекса РК «за разжигание социальной розни».

Несмотря на угрозы со стороны представителей прокуратуры Мангистауской области и концентрации сил полиции и внутренних войск, в Жанаозене продолжаются стихийные собрания и митинги, а предложения властей с предоставлением низкооплачиваемой работы в областном центре Актау были большинством отвергнуты. Сейчас правительство Казахстана, как и в 2011 году, может применить массовые репрессии против протестующих, чтобы запугать рабочих и жителей всей страны. Задержания и аресты – начало таких репрессий.

Власти Казахстана запрещают рабочим создавать свои профсоюзы. Так организатор профсоюзного движения в регионе Куспан Косшегулов длительное время пытался зарегистрировать локальный профсоюз, их же профсоюз принудительно власть ликвидировала через суд. Попытки самостоятельно действовать в создании профсоюзов ни к чему не приводят. Спецслужбы, а также сотрудники охранных фирм на промыслах не дают организовываться, запугивают нефтяников, дезинформируют, клевещут на лидеров, заводят административные дела.

Адвокат нефтяников на данный момент подготовил и направил в различные инстанции обращение на казахском языке, требуя от властей прекращения преследований профсоюзных активистов и проведения регистрации профсоюзных объединений. Текст обращения подписали сотни нефтяников, требующие легализации их профсоюза и свободы профсоюзной деятельности. Рабочие считают, что власти и работодатели нарушают конвенцию МОТ №87 на свободу объединения.

6 января этого года Куспан Косшегулов был незаконно задержан и снят полицейскими с поезда №313 (Мангышлак-Атырау) вместе с восьмилетней дочерью. Тогда спецслужбы организовали провокацию и его пытались обвинить в избиении подростка, но после проведения экспертиз никаких следов телесных повреждений у «потерпевшего» не было обнаружено. Теперь данное дело переквалифицировано в административное.

Напомним, что другой профсоюз «Oil Construction Company», входивший в отраслевой профсоюз топливно-энергетического комплекса, был закрыт по суду в 2017-м году, а его руководители Амин Елеусинов и Нурбек Кушакбаев были приговорены — первый к двум годам, а второй к двум с половиной годам заключения «за призывы к проведению незаконной забастовки». Также к четырем годам была осуждена руководитель также ликвидированной в 2017-м году Конфедерации Независимых Профсоюзов Казахстана Лариса Харькова.

На данный момент идет следствие по сфабрикованному спецслужбами уголовному делу и в отношении председателя отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса Ерлана Балтабая. Эти действия направлены на полную ликвидацию отраслевого объединения и всех независимых профсоюзов в стране.

Мы требуем:

— Немедленного освобождения всех 17-ти арестованных и прекращения уголовных дел «за разжигание социальной розни»;

— Удовлетворения всех требований протестующих — Повышения заработной платы для низкооплачиваемых работников сервисных компаний до 150 тысяч тенге и трудоустройства безработной молодежи;

— Свободы профсоюзной деятельности и прекращения преследований руководителя Мангистауского филиала отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса Куспана Косшегулова и прекращения уголовного дела в отношении председателя этого объединения Ерлана Балтабая!



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