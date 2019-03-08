США могут разместить вдоль границ РФ 200 ядерных ракет уже сегодня

НАТО не имеет намерения размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Варшаве. При этом он обвинил Россию в нарушении договора об РСМД и размещении вблизи стран НАТО мобильных ракет, способных нести ядерные заряды.

***

Конечно, лукавство очевидное. У НАТО нет никаких своих ядерных сил, и ничего нигде разместить альянс не может. Это могут сделать только отдельные страны НАТО, располагающие такими силами, на основании двусторонних договоров. Как, например, американские атомные бомбы авиационного базирования находятся на базах США Рамштайн (Германия) и Инжирлик (Турция), есть данные о размещении авиационных атомных бомб в Италии и Голландии.

И при чем тут НАТО?

Зато НАТО "при чем", когда дело касается размещения РФ своих ракет "вблизи стран НАТО".

Но дело в том, что ни в каких новых местах Россия свои ракеты не размещала. За пределами своих границ РФ не держит никакого ядерного оружия, а внутри границ места базирования давно всем известны. Просто раньше они были в относительной дали от стран НАТО, а теперь альянс придвинулся к российским границам вплотную.

Более того, РФ убрала свои ракеты из стран СНГ, находившиеся там ранее, в бытность их в составе СССР. Более того, после вступления балтийских республик в НАТО российские ракеты в Калининградской области стали угрожать им с запада! При этом сами ракеты никуда не перемещались.

***

Теперь о лукавстве США и НАТО.

Развёртывание США пусковых установок для управляемых ракет MK41 в составе комплексов Aegis Ashore в Европе позволяет осуществлять боевое применение с земли крылатых ракет средней дальности „Томагавк“ и других ударных вооружений. И развернуты эти комплексы в бывших странах Варшавского договора - Польше и Румынии.

Как мы уже писали, пусковые установки системы ПРО пригодны не только для запуска противоракет, но и ракет средней дальности сходного типоразмера. Причем дистанционно определить, что это за ракеты, не представляется возможным.

Но самое интересное, что снимаемые по Договору РСМД с ракет боевые ядерные блоки не утилизовались, а устанавливались на авиабомбы В61-12, те самые, что находятся в Европе на американских базах числом порядка 200. Технической проблемы вернуть их на ракеты средней дальности нет никакой, причем этой манипуляции никто даже не сможет заметить. То есть уже сейчас, не прибегая ни к какому перемещению ядерных вооружений, США могут оснастить пусковые установки в Восточной Европе ракетами средней дальности с боевыми ядерными блоками.

Все это в непосредственной близости от наших границ, исключающей даже теоретически перехват этих целей. Единственное, что можно противопоставить - это превентивный удар по пусковым установкам. То есть начало полномасштабной ядерной войны.

Причем правду говорит Солтенберг - никакой необходимости разворачивать новые ракеты в Европе нет - достаточно и того, что уже развернуто.

Анатолий Баранов