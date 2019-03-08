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Московский листок

Рейтинг Путина упал до 13-летнего минимума

Опубликовано 08.03.2019 в разделе комментариев 4

Рейтинг Путина упал до 13-летнего минимума

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину за неделю с 18 по 24 февраля снизился на 0,8 процентного пункта (п. п.) до 32%, опустившись до минимума за 13 лет, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уровень одобрения деятельности президента составил 64,3%, снизившись за неделю на 0,5%.

При этом Путин все еще лидирует в рейтинге доверия политикам. Второе место с 14,6% занимает министр обороны Сергей Шойгу, третье (13,4%) – министр иностранных дел Сергей Лавров. Премьеру Дмитрию Медведеву доверяют 7,5% респондентов, на 0,6% меньше, чем на предыдущей неделе.

Рейтинг "Единой России" составлял 35,4%, затем идут КПРФ (15,3%), ЛДПР (11,4%), "Справедливая Россия" (6,1%).

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
La Terrible написал 08.03.2019 11:43
Брехня все эти рейтинги.
Рейтинг доверия Путину 32% и тут же "уровень одобрения деятельности президента составил 64,3%". Это как, раздвоение мозгов что ли? Не доверяю и тут же доверяю. Шизофрения.
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(без названия)
Опять война? написал 08.03.2019 11:03
Опять окопы. Опять передовая. Все во имя рейтинга.
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Слишком большой рейтинг, при таком рейтинге перемен к лучшему не жди.
Крокодил33 написал 08.03.2019 10:36
У Единой России 35,5 %. Сосем народ быдло. Налоги вводят, пенсий лишают, а им все нравится. Раньше говорили пенсионеры, так думают? А думаю самый тупой быдляк у нас в возрасте 30-45 лет, дитя ЕГЭ.
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(без названия)
Владимир П написал 08.03.2019 09:58
Не мы начали, не мы! И правильно, именно пятая колонна. Все не православные, пятая колонна, извне набрались мусора, от Маркса до Сороса бреда набрались и несут на родину. Во имя Великой Руси не грех и наказать, причем любым способом, даже зачисткой армейской, как в Чечне ТОЧКА У, или на Дебальцево бурятами в танках.Рассказываю. В любом случае предстоит жатва. Земля не вынесет нынешнее количество людей, не говоря об увеличении. Это как пруд, происходит перенаселение и мы имеем бнзжизненный карьер. Это неизбежно и вопрос лищь в том, кто выиграет жатву.
Спасибо Путину, не размазывая соплей чисто конкретно действкет!!
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