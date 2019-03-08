Рейтинг Путина упал до 13-летнего минимума

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину за неделю с 18 по 24 февраля снизился на 0,8 процентного пункта (п. п.) до 32%, опустившись до минимума за 13 лет, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уровень одобрения деятельности президента составил 64,3%, снизившись за неделю на 0,5%.

При этом Путин все еще лидирует в рейтинге доверия политикам. Второе место с 14,6% занимает министр обороны Сергей Шойгу, третье (13,4%) – министр иностранных дел Сергей Лавров. Премьеру Дмитрию Медведеву доверяют 7,5% респондентов, на 0,6% меньше, чем на предыдущей неделе.

Рейтинг "Единой России" составлял 35,4%, затем идут КПРФ (15,3%), ЛДПР (11,4%), "Справедливая Россия" (6,1%).