Турция дружит флотами как с Украиной, так и с РФ, но держит баллистические ракеты наготове

Корабли Черноморского флота провели совместные учения с кораблями ВМС Турции, отряд которых завершил деловой заход в Новороссийск. Об этом сообщается на сайте Черноморского флота.

"В ходе учений патрульный корабль "Василий Быков" и морской тральщик "Валентин Пикуль" Новороссийской военной морской базы провели совместные турецко-российские учения с иностранными корветом "Бургазада" и минным тральщиком "Акчай", - говорится в сообщении.

Экипажи отработали элементы взаимодействия и маневрирования в акватории Черного моря, а также провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности. После учений турецкие корабли покинули российские воды. В четверг командование Новороссийской военной морской базы и представители ВМС Турции возложили венки и цветы к стене памяти "Сынам Отечества" на Аллее Славы города-героя.

Ранее сообщалось, что корвет "Бургазада" и минный тральщик "Акчай" 6 марта совершили деловой заход в порт Новороссийск в рамках национального учения ВМС Турции "Голубая Отчизна - 2019", одним из элементов которого является посещение иностранного порта.

Отметим, что Турция является членом НАТО, который рассматривает Россию как одну из главных глобальных угроз. Однако этот факт не мешает Анкаре проводить учения с РФ.

Кроме того, корабли ВМС Украины и Турции провели совместные маневры у берегов Одессы. Экипаж малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины "Вышгород" отработал боевые и тактические задачи с двумя турецкими кораблями, фрегатом "Барбарос" и ракетным катером "Марти", которые прибыли в Одессу.

Как сообщается на сайтеМинобороны Украины, корабли выполняли задачи по тактическому маневрированию в ордерах, противовоздушной обороне и связи в соответствии со стандартами НАТО. После маневров "Вышгород" вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причалу одесского морвокзала.

Визит турецких кораблей в Одессу продлится до 8 марта. Он стал частью ежегодных морских учений флота Турции "Голубая Родина", в рамках которых 67 кораблей ВМС Турции почти одновременно посетят сорок иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях, сообщает портал "Думская". Заместитель командующего ВМС Украины, контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что это первые с начала года учения типа PASSEX в Черном море с участием украинского корабля.

Кроме того, делегации военно-морских сил Турции и Украины обсудили участие турецких кораблей в украинско-американских учениях Sea Breeze. Как говорится в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ, на которое ссылается Daily Sabah, по прибытии иностранных кораблей состоялась протокольная встреча делегаций ВМС двух стран, во время которой стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности, проведение совместных тренировок типа PASSEX, участие кораблей Турецкой республики на украинско-американских учениях Sea Breeze и продолжение сотрудничества в рамках операции "Черноморская гармония".

Отметим, что при всей показной дружбе армий, Турция и к войне готовится. Год назад Турция провела успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки Gökdoğan и Bozdoğan. Тестовые запуски ракет проведены с военного полигона в Синопе.

Видимо, место для испытаний было выбрано не случайно - теперь турецкие ракеты могут поражать объекты на юге и вообще в европейской части России, если им это потребуется. ОКР планируется завершить в 2020 году, после этого начнется серийное производство ракет.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семён Багдасаров в беседе с НСН прокомментировал успешные испытания первых турецких баллистических ракет: «Испытаниями они показывают, что у них есть ракеты, осталось создать ядерные боеприпасы. Ну создадут они их за 10—20 лет, за это время разовьют и баллистические ракетные системы».

Новости по теме:

Сербские власти проодобрямсили "Турецкий поток"

Турция испытала ракеты, способные долететь до Москвы

США могут разместить вдоль границ РФ 200 ядерных ракет уже сегодня