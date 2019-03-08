Анатолий Баранов: если изберут, нет никаких механизмов спросить за взятые обязательства

Дал интервью "Свободной прессе".

Кандидат в президенты Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко письменно обязалась «вернуть Донбасс и Крым» под контроль Киева в случае победы на выборах.

«Я ставлю свою подпись на этом обязательстве. Если я не выполню свое обязательство, я напишу заявление с должности президента и уйду. <…> Донбасс и Крым будут возвращены», — заявила Тимошенко на пресс-конференции.

Кроме того, лидер «Батькивщины» сделала ряд других откровенно популистских обещаний, к примеру, уничтожить «олигархические кланы и коррупцию в стране, не допустить выезда коррумпированных чиновников из страны, а также внести изменения в конституцию, в том числе отменить неприкосновенность депутатов, ввести бесплатное образование молодежи и обеспечить молодые семьи малопроцентными кредитами. Тимошенко также пообещала повысить доходы граждан «до уровня Польши» и сделать зарплаты военным «выше в полтора раза, чем средние доходы по стране».

— На Украине, как и в России, нет института политической репутации, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Политик может начинать все с чистого листа сколько угодно раз, ему никто не вспомнит, что он говорил и делал раньше. Письменное обязательство? Да хоть десять! Вернуть Крым? Да хоть и Ростов с Таганрогом в придачу! Все равно, если изберут, нет никаких механизмов спросить с нее за взятые обязательства. Ну в следующий раз будут проблемы на следующих выборах, да и то не слишком серьезные.

(Впервые технологию письменных обязательств перед избирателями применил Мавроди - прим.ред.)

— Почему тема возвращения Донбасса и тем более, Крыма так активно муссируется кандидатами в президенты? Почему Тимошенко, противопоставляющая себя «ястребу» Порошенко, занимает столь жесткую позицию? Ранее она делала упор на «социалку», теперь же решила «окучить» «патриотов»?

— Кандидатам особо нечего предложить избирателям, к тому же тема возвращения безвозвратно утерянного так долго муссировалась в прессе, что теперь неизбежно вызывает почти настоящие фантомные боли у электората, который в большинстве своем никогда в жизни и не бывал ни в Крыму, ни на Донбассе. Но вот верните, и все!

Украинский политикум стал сам заложником собственной мифологии. И теперь политики заказывают социологию, а она выдает им ими же сформированные доминанты. Ну а они тупо идут за социологами — избиратель реагирует на слово «Донбасс» повышением пульса и обильным слюнотечением? Политик обязан тоже при этом слове изображать дрессированную собачку: Донбасс, Донбасс!

— Какие реальные действия потенциальный президент Тимошенко могла бы предпринять для возврата Донбасса и Крыма?

— Реальные? Действия? Ну заплакать может… Я вот совершенно не переношу, когда женщины плачут. На меня это окажет очевидное воздействие. Но Крым я все равно не верну — я этого сделать, во-первых, не в состоянии, а во-вторых мне он самому нужен. Хотя если Юлия Владимировна приедет в Крым с частным визитом, ей будут только рады. Как и большинству граждан Украины. В этом смысле Тимошенко может очень быстро вернуть украинцам возможность пользоваться Крымом, как и раньше. С Донбассом сложнее — там слишком многих убили люди под «жовто-блакитным прапором», легко это не забывается. Но со временем, думаю, эта боль успокоится, и украинцы смогут спокойно чувствовать себя и в Донбассе — если, конечно, очередной тамошний президент не ограничит в этом направлении свободу передвижения.

— Тимошенко и ранее говорила, что в случае победы на выборах уйдёт с поста президента, если не покажет результаты через 100 дней. Уйдет ли? Ведь не покажет же…

— За этими словами Тимошенко нет механизма исполнения. А чтобы избранный президент через три месяца ушел, потому что у него что-то там не получается — это, кажется, и для мировой истории беспрецедентно. Никуда не уйдет, конечно. И будет говорить, что все идет по плану. Помните «план Путина«? А там будет «план Тимошенко» — никто не знает, в чем он, но все по плану.

— Кроме того, она пообещала уничтожить олигархические кланы, коррупцию и ряд других откровенно популистских шагов. Для чего? На Украине в это верят?

— Украина вся принадлежит пяти семействам. Это основа политического и экономического устройства Украины. Смена этой парадигмы — это революция, причем самая настоящая, со сменой государственного устройства и приоритетов общества. Можно ли ждать этого от Тимошенко, которая сама кровь от крови и плоть от плоти олигархического устройства Украинского государства? А говорить сейчас, как я уже сказал выше, можно что угодно. Вы, когда женщину уговариваете, наверно, готовы все, что угодно пообещать? А Тимошенко уговаривает целую Украину! В этом у нее сугубо «мужская» роль, а когда она ее отыграет, то как в старом анекдоте задаст вопрос: «Люсь, а зачем тебе шуба?».