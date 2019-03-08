Испанки бастуют, россиянки - терпят...

Феминистская забастовка проходит в пятницу по всей Испании по случаю Международного женского дня. К акции присоединились тысячи женщин, требующих равноправия и прекращения гендерного насилия, сообщает ТАСС.

Стачка, среди прочего, отразится на работе общественного транспорта, учебных заведений и медицинских учреждений. Испанский железнодорожный оператор Renfe объявил об отмене в общей сложности более 300 поездов. Стачку поддержали многие политические партии, а также члены правительства Испании, в котором 11 из 17 ведомств возглавляют женщины.

В рамках акций феминистки провели ночью на главной столичной площади Пуэрта-дель-Соль так называемый кастрюльный марш протеста - митинг, сопровождаемый массовым битьем в пустые кастрюли. Около 200 человек, в основном женщины, скандировали лозунги в защиту своих прав.

Хотя акции будут проходить в разных городах Испании в течение всего дня, главная демонстрация запланирована на вечер. В 19:00 по местному времени (21:00 мск) в центре Мадрида стартует шествие по случаю Международного женского дня и в поддержку феминистского движения. Главный лозунг акции гласит: "Если остановимся мы, остановится мир". Как отмечает издание The Local, часть бастующих будут принимать участие в акции на протяжении 24 часов, а часть проведет символическую акцию, остановив работу на два часа.

Подобная забастовка проходит в Испании во второй раз: в аналогичной акции в прошлом году приняли участие 5,3 миллиона человек. Требования бастующих - равные профессиональные возможности для мужчин и женщин и равная оплата труда. 75% временных трудовых контрактов в стране подписаны с женщинами. При этом женщины в Испании получают на 23% меньше, чем мужчины. Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку.

Тогда забастовка коснулась общественного транспорта, поезда на некоторых направлениях, а также метро в Мадриде и Барселоне ходят с повышенными интервалами. Были отменены занятия на некоторых факультетах университетов. Организаторы забастовки призывали женщин не только не выходить в этот день на работу, но также не заниматься домашними делами и покупками.

Испанские журналистки активно включились в эту акцию: 7,7 тысяч женщин, работающих в СМИ, подписали манифест против дискриминации по половому признаку. Они требуют равных условий отплаты труда, искоренения дискриминации при назначении на руководящие посты и заявляют о недопущении домогательств на работе. Многие журналистки не вышли на работу, некоторые телевизионные программы были отменены.

Между тем, и в России есть поводы женщинам бастовать - причём массово. Ведь государство признало себя гендерным угнетателем. Размер средней заработной платы женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке. По данным Международной организации труда, разница в зарплатах мужчин и женщин в мировой экономике в 2018 году сохранялась на уровне 20%. В России разница в зарплатах мужчин и женщин в час составляет 22%, а в месяц — 27%.

Самое любопытное, что Советская Россия была одной из первых в мире, где объявили о полном женском равноправии. Точнее сказать - вторая, а первой оказалась Финляндия, тое, в общем, провинция Российской империи.

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