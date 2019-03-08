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Московский листок

Испанки бастуют, россиянки - терпят...

Опубликовано 08.03.2019 в разделе комментариев 2

забастовка пролетариат испания трудящиеся феминизм рабочий класс
Испанки бастуют, россиянки - терпят...

Феминистская забастовка проходит в пятницу по всей Испании по случаю Международного женского дня. К акции присоединились тысячи женщин, требующих равноправия и прекращения гендерного насилия, сообщает ТАСС. 

Стачка, среди прочего, отразится на работе общественного транспорта, учебных заведений и медицинских учреждений. Испанский железнодорожный оператор Renfe объявил об отмене в общей сложности более 300 поездов. Стачку поддержали многие политические партии, а также члены правительства Испании, в котором 11 из 17 ведомств возглавляют женщины. 

В рамках акций феминистки провели ночью на главной столичной площади Пуэрта-дель-Соль так называемый кастрюльный марш протеста - митинг, сопровождаемый массовым битьем в пустые кастрюли. Около 200 человек, в основном женщины, скандировали лозунги в защиту своих прав. 

Хотя акции будут проходить в разных городах Испании в течение всего дня, главная демонстрация запланирована на вечер. В 19:00 по местному времени (21:00 мск) в центре Мадрида стартует шествие по случаю Международного женского дня и в поддержку феминистского движения. Главный лозунг акции гласит: "Если остановимся мы, остановится мир". Как отмечает издание The Local, часть бастующих будут принимать участие в акции на протяжении 24 часов, а часть проведет символическую акцию, остановив работу на два часа. 

Подобная забастовка проходит в Испании во второй раз: в аналогичной акции в прошлом году приняли участие 5,3 миллиона человек. Требования бастующих - равные профессиональные возможности для мужчин и женщин и равная оплата труда. 75% временных трудовых контрактов в стране подписаны с женщинами. При этом женщины в Испании получают на 23% меньше, чем мужчины. Кроме того, женщины чаще становятся жертвами насилия по гендерному признаку.

Тогда забастовка коснулась общественного транспорта, поезда на некоторых направлениях, а также метро в Мадриде и Барселоне ходят с повышенными интервалами. Были отменены занятия на некоторых факультетах университетов. Организаторы забастовки призывали женщин не только не выходить в этот день на работу, но также не заниматься домашними делами и покупками. 

Испанские журналистки активно включились в эту акцию: 7,7 тысяч женщин, работающих в СМИ, подписали манифест против дискриминации по половому признаку. Они требуют равных условий отплаты труда, искоренения дискриминации при назначении на руководящие посты и заявляют о недопущении домогательств на работе. Многие журналистки не вышли на работу, некоторые телевизионные программы были отменены.

Между тем, и в России есть поводы женщинам бастовать - причём массово. Ведь государство признало себя гендерным угнетателем. Размер средней заработной платы женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке. По данным Международной организации труда, разница в зарплатах мужчин и женщин в мировой экономике в 2018 году сохранялась на уровне 20%. В России разница в зарплатах мужчин и женщин в час составляет 22%, а в месяц — 27%.

Самое любопытное, что Советская Россия была одной из первых в мире, где объявили о полном женском равноправии. Точнее сказать - вторая, а первой оказалась Финляндия, тое, в общем, провинция Российской империи.

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Всего комментариев к статье: 2
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Очередное вранье о Советской России
Малютка Скуратов написал 08.03.2019 15:26
Право занимать госдолжности в Финляндии женщины получили в 1926 г., равные права в браке - в 1930 г. А в Советской стране эти права женщинам, вместе со всеми остальными правами, получили еще в 1917 г.
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(без названия)
Псориаз Викторович написал 08.03.2019 13:41
ДЕБИЛЫ, УГОЛОВНИКИ И САДИСТЫ НА СЛУЖБЕ В ЭФСБ. ПИТЕРСКИЙ ЛАКЕЙ, ЛЮДВИГ АРИСТАРХОВИЧ ПУТЕН, НАГАДИЛ НАМ ПОД ДВЕРИ И СОВМЕСТНО С ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРАМИ ТТК..., БЛОКИРУЕТ ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ !?!
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ ИЗ ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - ЭТО СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОВ С ОЛИГАРХАМИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА СТРАН G7(8)...
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