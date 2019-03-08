Арабские капиталы неофеодала Кадырова заинтересовали конгрессменов в США

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил окончательный текст проекта резолюции "Призыв к ответственности и правосудию в связи с убийством Бориса Немцова", в который, среди прочего, вошло требование к исполнительной власти США разыскать активы лидера Чечни Рамзана Кадырова в арабских странах. Об этом сообщает "Голос Америки".

В резолюцию, основной текст которой стал известен 27 февраля, были внесены поправки, предложенные конгрессменом-демократом от Нью-Джерси Томом Малиновским - в прошлом одним из руководителей правозащитной организации Human Rights Watch и помощником госсекретаря США по вопросам прав человека в администрации президента Барака Обамы.

По предложению Тома Малиновского, комитет одобрил призыв к госсекретарю и министру финансов "принять все возможные меры для расследования деловой и финансовой деятельности Рамзана Кадырова и любых предприятий, контролируемых Рамзаном Кадыровым, за пределами Российской Федерации, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии".

В 2017 году Рамзан Кадыров был включен в список лиц, против которых были введены санкции, касающиеся их активов и возможности въезда в Соединенные Штаты. В решении Минфина США о санкциях против Кадырова было сказано, что лидер Чечни "несет ответственность за убийства, пытки и другие масштабные нарушения международно признанных прав человека".

В нынешней резолюции, предлагаемой к принятию Палате представителей, говорится, что Рамзан Кадыров называл Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, "настоящим патриотом", а самого убитого оппозиционного политика - "врагом России".

Также в перечень лиц, связанных с официально осужденными убийцами Бориса Немцова, внесен депутат Государственной думы Адам Делимханов - ближайший соратник Рамзана Кадырова и бывший заместитель председателя правительства Чечни. Правозащитники и журналисты в России неоднократно обвиняли Делимханова в серьезных нарушениях прав человека.

Как пояснил председатель совета "Фонда Бориса Немцова" Владимир Кара-Мурза, Кадыров уже давно испытывает трудности с поездками в западные страны, тогда как в странах Ближнего Востока он бывает очень часто и имеет там "достаточно серьезные финансовые и деловые интересы". Новые поправки предписывают Минфину США подготовить и опубликовать данные об этих интересах Кадырова и задействовать механизм "вторичных санкций" против тех, кто помогает лицам, внесенным в санкционные списки США.

Резолюция с призывом к нынешней американской администрации ввести санкции против причастных к убийству российского политика Бориса Немцова была приурочена к четвертой годовщине гибели Немцова. Конгрессмены осудили президента РФ Владимира Путина за "организацию сокрытия убийства", и призвали провести международное расследование. Члены конгресса призвали власти США поднимать вопрос убийства Немцова во время любых контактов с правительством РФ и подчеркивать необходимость привлечения заказчиков и исполнителей к ответственности.

Авторы документа также призвали российские власти позволить провести независимое международное расследование убийства Немцова при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Конгрессмены также просят госсекретаря и министра финансов США использовать свои полномочия в рамках акта Магнитского и глобального акта Магнитского для введения санкций против лиц, которые будут определены как причастные к убийству Бориса Немцова. Также законодатели хотят поручить госсекретарю и директору национальной разведки США подготовить доклад, который бы содержал подробные обстоятельства убийства.

Отметим, что резолюции палаты представителей и сената, которые принимаются отдельно, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Напомн им, в конце февраля в палате представителей подготовили законопроект с требованием к разведывательному сообществу США представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина.

Проект закона, представленный демократом от штата Флорида Вал Демингс и членом Республиканской партии от штата Нью-Йорк Элизой Стефаник, носит название "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина", передает телекомпания ABC 28 февраля. Конгрессмены требуют предоставить информацию не только о личных активах Путина, но и об активах, которые находятся под его контролем.

Речь идет о его доходах и доходах его семьи в России и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Конгрессменов также интересуют другие бизнес-интересы Путина, в том числе раскрытие бенефициарной информации.

Также выявлению подлежат "наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи, которые способствуют коррупционной деятельности Владимира Путина", отмечается в тексте законопроекта.

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