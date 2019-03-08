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Московский листок

Арабские капиталы неофеодала Кадырова заинтересовали конгрессменов в США

Опубликовано 08.03.2019 в разделе комментариев 4

сша неофеодализм чечня силовигархия
Арабские капиталы неофеодала Кадырова заинтересовали конгрессменов в США

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил окончательный текст проекта резолюции "Призыв к ответственности и правосудию в связи с убийством Бориса Немцова", в который, среди прочего, вошло требование к исполнительной власти США разыскать активы лидера Чечни Рамзана Кадырова в арабских странах. Об этом сообщает "Голос Америки". 

В резолюцию, основной текст которой стал известен 27 февраля, были внесены поправки, предложенные конгрессменом-демократом от Нью-Джерси Томом Малиновским - в прошлом одним из руководителей правозащитной организации Human Rights Watch и помощником госсекретаря США по вопросам прав человека в администрации президента Барака Обамы. 

По предложению Тома Малиновского, комитет одобрил призыв к госсекретарю и министру финансов "принять все возможные меры для расследования деловой и финансовой деятельности Рамзана Кадырова и любых предприятий, контролируемых Рамзаном Кадыровым, за пределами Российской Федерации, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии". 

В 2017 году Рамзан Кадыров был включен в список лиц, против которых были введены санкции, касающиеся их активов и возможности въезда в Соединенные Штаты. В решении Минфина США о санкциях против Кадырова было сказано, что лидер Чечни "несет ответственность за убийства, пытки и другие масштабные нарушения международно признанных прав человека". 

В нынешней резолюции, предлагаемой к принятию Палате представителей, говорится, что Рамзан Кадыров называл Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, "настоящим патриотом", а самого убитого оппозиционного политика - "врагом России". 

Также в перечень лиц, связанных с официально осужденными убийцами Бориса Немцова, внесен депутат Государственной думы Адам Делимханов - ближайший соратник Рамзана Кадырова и бывший заместитель председателя правительства Чечни. Правозащитники и журналисты в России неоднократно обвиняли Делимханова в серьезных нарушениях прав человека. 

Как пояснил председатель совета "Фонда Бориса Немцова" Владимир Кара-Мурза, Кадыров уже давно испытывает трудности с поездками в западные страны, тогда как в странах Ближнего Востока он бывает очень часто и имеет там "достаточно серьезные финансовые и деловые интересы". Новые поправки предписывают Минфину США подготовить и опубликовать данные об этих интересах Кадырова и задействовать механизм "вторичных санкций" против тех, кто помогает лицам, внесенным в санкционные списки США. 

Резолюция с призывом к нынешней американской администрации ввести санкции против причастных к убийству российского политика Бориса Немцова была приурочена к четвертой годовщине гибели Немцова. Конгрессмены осудили президента РФ Владимира Путина за "организацию сокрытия убийства", и призвали провести международное расследование. Члены конгресса призвали власти США поднимать вопрос убийства Немцова во время любых контактов с правительством РФ и подчеркивать необходимость привлечения заказчиков и исполнителей к ответственности. 

Авторы документа также призвали российские власти позволить провести независимое международное расследование убийства Немцова при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы. 

Конгрессмены также просят госсекретаря и министра финансов США использовать свои полномочия в рамках акта Магнитского и глобального акта Магнитского для введения санкций против лиц, которые будут определены как причастные к убийству Бориса Немцова. Также законодатели хотят поручить госсекретарю и директору национальной разведки США подготовить доклад, который бы содержал подробные обстоятельства убийства. 

Отметим, что резолюции палаты представителей и сената, которые принимаются отдельно, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Напомн им, в конце февраля в палате представителей подготовили законопроект с требованием к разведывательному сообществу США представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина. 

Проект закона, представленный демократом от штата Флорида Вал Демингс и членом Республиканской партии от штата Нью-Йорк Элизой Стефаник, носит название "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина", передает телекомпания ABC 28 февраля. Конгрессмены требуют предоставить информацию не только о личных активах Путина, но и об активах, которые находятся под его контролем. 

Речь идет о его доходах и доходах его семьи в России и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Конгрессменов также интересуют другие бизнес-интересы Путина, в том числе раскрытие бенефициарной информации.

Также выявлению подлежат "наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи, которые способствуют коррупционной деятельности Владимира Путина", отмечается в тексте законопроекта. 

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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
Без имени написал 08.03.2019 15:57
А мне кажется, что уже вне зависимости будут исполнять "прихоти хозяев", не будут, исход один у них все отнимут. У всех, и все. Помяните мое слово.
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(без названия)
Инфаркт Владимирович написал 08.03.2019 15:45
ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА С ЧИНОВНИКАМИ СТАНОВИТСЯ ВСЁ РЕАЛЬНЕЕ
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года. это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 20% НДС за продукты питания... (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% за акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные... Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ и повышения НАЛОГОВ-ЦЕН. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
ПУШКА ИНФРАЗВУКОВАЯ
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ ИЗ ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
Подробности читайте на: https://varfolomejj.livejournal.com/369.html и https://planejj.livejournal.com/263.html
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(без названия)
Чингачгук написал 08.03.2019 15:19
Что лишний раз доказывает всю "шаткость позиций" российской "элиты" на подконтрольной штатам территории,а это-весь цивилизованный мир.То есть,когда им надо,штаты могут и "закрыть глаза" на похождения российских неофеодалов,а когда нет-"раскулачить"их вчистую.Поэтому,всей российской элитарной сволочи надо ловить малейшее дуновение ветерка из вашингтона,исполнять все "прихоти хозяев"и надеяться на их "благосклонность",в противном случае всю российскую "элиту"ожидает печальная судьба бориса березовского,который в россии считался чуть ли не "небожителем",а на западе превратился в ничего из себя не представляющего изгоя...
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(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 08.03.2019 14:54
"...перечень лиц, связанных с официально осужденными убийцами Бориса Немцова..."
- - - - - - -
Американский империализм предал невинно осужденных по клеветническому обвинению в убийстве Бориса Немцова. Вместо того, чтобы выступить за их освобождение.
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