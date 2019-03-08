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Московский листок

В Украине переходят на дрова

Опубликовано 08.03.2019 в разделе комментариев 2

украина газпром силовигархия классоваяненависть
В Украине переходят на дрова

По информации депутата Рады, жители Украины отказываются от газа и переходят на дрова, так как не могут платить за голубое топливо по $150 в месяц. Он оценил ситуацию, будто страна вернулась "назад в Средневековье". 

Кандидат в президенты Незалежной Юрий Бойко заявил, что жителей его страны "откидывают в Средневековье", так как им приходится отказываться от газа из-за очень высоких тарифов. В итоге обогрев жилица происходит за счёт дров, рассказал о ситуации депутат Верховной рады на телеканале NewsOne. 

Он описал ситуацию в Закарпатье и назвал её типичной для всей страны. В 2006 году в село был проведен газ — экологически чистое топливо. Он отметил, что население им с удовольствием пользовалось.

"Прошло несколько лет, начали поднимать цену на газ для отопления, и сегодня люди вынуждены отказываться от газа и переходить на дрова", — посетовал кандидат в президенты. 

Он рассказал, что такая ситуация сложилась с 2014 года, и назвал "колоссальными" счета за газ. 

По информации Бойко, у украинского селянина, проживающего в стандартном доме в 150 квадратных метров, может уходить примерно 500 кубов газа. Счет за такой объем — четыре тысячи гривен (более 10 000 тыс. руб., или $150). 

Начиная с 2014 года, экономика Украины находится в упадке. Киев все больше погружается в долговую яму МВФ. Тарифы ЖКХ растут, а зарплаты и социальные выплаты остаются низкими. 

По официальным данным, задолженность населения за газ — 26,4 миллиарда гривен (около $958 млн).

От редакции: Тут бы самое время всплеснуть руками: ужасть-то какая у них опосля Евромайдана, вот то ли дело - наш родной Газпром, уж он-то как о нас заботится!.. Но нет ни малейшего повода: вон, в Калининградской области, особенно после того, как газ пытались поставлять с танкера (СПГ), тянуть газопровод до участков в частном секторе стоит 200-300 тысяч с каждого дома. Так что и про сто пятьдесят долларов тут нечего говорить - социальный регресс ведь для всех экс-советских республик реальность.

И то, что советский газ узурпировал Газпром и силовигархия в РФ - не повод радоваться для оказавшихся на его территории жителей-пользователей-потребителей. Обдирать будут всё наглее - а вы продолжайте поддерживать внешнюю политику силовигархии, которую она видит только через родимую Трубу. Поставки газа Белоруссии обходятся дороже на каждого отдельного потребителя, чем Германии - есть, о чём задуматься! И радоваться падению в Средневековье братского народа, соседней республики - могут только сторонники религиозного Средневековья на Царьграде...

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
про валежник в Путлерастии написал 08.03.2019 20:05
Странно... вместо того, чтоб постоянно рассказывать, как цветет и пахнет наш Крым, слившийся в экстазе счастья с Путлерастией пять лет назад, все эти пять лет пропагандоны неустанно мусолят про Украину - совершенно ДРУГУЮ страну, которая уже устала посылать Путлерастию по известному адресу из трех букв. Такое ощущение, что Путлерастия болтается около Украины как дepьмо в проруби - без Украины путлерасты себя не мыслят.
.
Поддерживаю члена ЦК (не помню, как называется "партия") товарища Д.Ч.: радоваться трудностям на Украине - на фоне полного отстоя в Путлерастии - могут только конченые дeбилы, мозги которых нафаршированы соловьиным пометом.
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(без названия)
стоик1868 написал 08.03.2019 17:05
На юге Украины уже 240 тыс. переселенцем из Израиля - эти твари живут в тепле?
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