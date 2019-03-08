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Московский листок

Финское правительство уволено за провал социальных реформ

Опубликовано 08.03.2019 в разделе комментариев 0

финляндия реформы
Финское правительство уволено за провал социальных реформ

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля 8 марта попросил президента страны Саули Ниинистё отправить кабинет министров в отставку. Глава государства согласился на такой шаг. 

До формирования нового состава правительства нынешний кабмин пока продолжит работу, сообщает Yle. Причиной отставки правительства называют провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения. 

Дело в том, что парламентская конституционная комиссия отказалась одобрить несколько новых законопроектов, которые касаются местных самоуправлений. А так как они тесно связаны с реформой здравоохранения и системы социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа, уточняет "Интерфакс". При этом ранее реформу довольно долго обсуждали в парламенте и в правительстве. 

Поэтому правительство меньшинства, в которое входят Коалиционная партия, Центристская партия и партия "Синее будущее" и рейтинг которой в настоящее время составляет 32,1%, решило уйти в отставку. 

"Отставка была моим решением, которое поддержали члены правительства", - сообщил Сипиль на пресс-конференции. Теперешний кабинет министров будет считаться временным до парламентских выборов 14 апреля. "Но если к началу председательства Финляндии в Совете Европейского союза новое правительство сформировано не будет (Финляндия возглавит Совет ЕС 1 июля. - Прим. NEWSru.com), то мы готовы будем работать и дольше", - заявил он.

Самое любопытное при таких очевидных провалах во внутренней социальной политике, это что Советская Россия была одной из первых в мире, где объявили о полном женском равноправии. Точнее сказать - вторая, а первой оказалась Финляндия, тоже, в общем, на тот момент почти провинция Российской империи. А теперь, спустя более чем век - такие "успехи"... 

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