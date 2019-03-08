Финское правительство уволено за провал социальных реформ

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля 8 марта попросил президента страны Саули Ниинистё отправить кабинет министров в отставку. Глава государства согласился на такой шаг.

До формирования нового состава правительства нынешний кабмин пока продолжит работу, сообщает Yle. Причиной отставки правительства называют провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения.

Дело в том, что парламентская конституционная комиссия отказалась одобрить несколько новых законопроектов, которые касаются местных самоуправлений. А так как они тесно связаны с реформой здравоохранения и системы социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа, уточняет "Интерфакс". При этом ранее реформу довольно долго обсуждали в парламенте и в правительстве.

Поэтому правительство меньшинства, в которое входят Коалиционная партия, Центристская партия и партия "Синее будущее" и рейтинг которой в настоящее время составляет 32,1%, решило уйти в отставку.

"Отставка была моим решением, которое поддержали члены правительства", - сообщил Сипиль на пресс-конференции. Теперешний кабинет министров будет считаться временным до парламентских выборов 14 апреля. "Но если к началу председательства Финляндии в Совете Европейского союза новое правительство сформировано не будет (Финляндия возглавит Совет ЕС 1 июля. - Прим. NEWSru.com), то мы готовы будем работать и дольше", - заявил он.

Самое любопытное при таких очевидных провалах во внутренней социальной политике, это что Советская Россия была одной из первых в мире, где объявили о полном женском равноправии. Точнее сказать - вторая, а первой оказалась Финляндия, тоже, в общем, на тот момент почти провинция Российской империи. А теперь, спустя более чем век - такие "успехи"...

Новости по теме:

Иск "питерского" миллиардера Бориса Ротенберга к скандинавским банкам отклонён

Дома и офисы Airiston Helmi Oy обыскали: подозревают отмывание денег из Эстонии и Путинской России