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Московский листок

Говорливого Горринга взяли во "Внуково" по подозрению в мошенничестве

Опубликовано 09.03.2019 в разделе комментариев 0

классоваяненависть росгеология
Говорливого Горринга взяли во "Внуково" по подозрению в мошенничестве

Представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий подтвердила информацию о задержании бывшего первого замглавы госхолдинга "Росгеология" Руслана Горринга. 

"Руслан Горринг задержан в столичном аэропорту "Внуково". В настоящее время его доставляют к следователю для допроса в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала Врадий "Интерфаксу".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что спецслужбы задержали Горринга в рамках уголовного дела о мошенничестве. 

Руслан Горринг был уволен 29 января решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после того, как в интернете было опубликовано видео, где Горринг общается с другими пользователями стримингового сервиса. 

Ролик изобиловал нецензурной лексикой, содержал угрозы физической расправы, рассказы о связях с сотрудниками компании. Первый замглавы госкомпании подчеркивал свой высокий статус тем, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса (затем "помиловал", отправив работать в филиал), а также рассказом об участии в предстоящей встрече с фигурантом списка Forbes. 

После скандала Минприроды начало проверку деятельности "Росгеологии" по поручению вице-премьера Алексея Гордеева. Дмитрий Кобылкин сообщил журналистам, что итоги проверки будут готовы в течение месяца.

Горринг в "Росгеологии" возглавлял блок развития и коммерческой деятельности. Информация о нем на сайте "Росгеологии" во вторник была недоступна некоторое время, а затем и вовсе исчезла. При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что он находится на техническом обслуживании и скоро заработает вновь. 

Сотрудник пресс-службы компании Юлия Максимова связала недоступность сайта со скандалом вокруг Горринга и интернет-атаками хакеров. "У нас идёт порядка 15 000 запросов в минуту на сайт. Их количество увеличивается. Контракт с Горрингом расторгнут по инициативе Панова. Подробности расторжения пока не можем сообщить", - заявила она. 

Накануне по Telegram-каналам разошелся отрывок из стрима с площадки Twitch. На видео Горринг играет в онлайн-игру PUBG и общается с кем-то из знакомых. Во время виртуальной битвы Горринг злится на игрока, который украл у него автомат SCAR, а после этого начинает угрожать физической расправой кому-то из игроков. "Я тебя реально раком поставлю, если ты еще слово мне скажешь или напишешь! Фильтруй базар! Я завтра его адрес узнаю и пойдет *****! Я с простой жизни, я среди урок рос, я умею фильтровать!" - заявляет Горринг.

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