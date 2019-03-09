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Московский листок

В России из крана течет опасная вода

Опубликовано 09.03.2019 в разделе комментариев 1

власть вода водопровод
В России из крана течет опасная вода

Туристическая компания Globehunters на основе данных центров по контролю и профилактике заболеваний США (подчиняется американскому министерству здравоохранения) составила рейтинг стран с самой опасной водопроводной водой. В перечень вошли 187 государств, в числе которых Россия, все страны бывшего СССР кроме Эстонии, страны Африки, Азии и Южной Америки. 

«Несмотря на достижения в области глобальной санитарии, в мире есть 187 стран, где водопроводная вода считается небезопасной для туристов. Это может вызывать ряд неприятных и потенциально смертельных инфекций»,— сообщает газета Daily Mail, которая опубликовала данные исследований.  

Наиболее безопасной признали водопроводную воду в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, странах Северной и Западной Европы, США и Японии. 

Во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, от диареи, полученной из-за небезопасной воды, ежегодно умирают около 842 тыс. человек.

***

По большому счету, конечно, странные сведения.

Скажем, никогда не поверю, что в Австралии нет таких мест, где воду из-под крана пить небезопасно. Да и в США тоже.

Но нас, конечно, больше всего интересует Россия. Так вот, в Москве и Петербурге из-под крана течет вполне сносная питьевая вода. Не идеальная по солевому составу, но точно обеззараженная на 100 процентов. Да и в большинстве крупных городов европейской части страны тоже.

Хотя есть, конечно, места, где воду из-под крана пить не рекомендуется даже вполне официально. Например, в Таганроге, где очистные сооружения находятся выше водозабора из Дона. Это так исторически сложилось, и пить рекомендуется специально очищенную воду - она продается на каждом углу, люди привыкли. Таких мест в России достаточно, но есть они и в других странах. 

Почему же у нас пить опасно, а в тех же США - безопасно?

В принципе в большинстве стран и регионов система очистки воды устаревшая, и пить воду из-под крана без дополнительной очистки не стоит. Нет, не отравитесь и не изойдете поносом, скорее всего. Но при длительном употреблении такой воды могут возникнуть проблемы со здоровьем почти наверняка.

И естественно, если вы турист, лучше не пимть воду из незнакомых источников - покупайте воду в бутылках. Очень простое правило.

Хотя, конечно, кто-то на этом и будет наживаться - чистая вода стоит денег.

На мой взгляд, государство, особенно если у него в конституции записано, что оно "социальное", должно обеспечить всем гражданам равный доступ к хорошей питьевой воде. Навряд ли это должна быть вода из крана - слишком дорого выйдет. Но "вторую водопроводную систему", где течет чистая и свежая питьевая вода, должен иметь каждый город страны.

Это реальная задача, которую вполне по силам выполнить. Вот только никто этой задачи перед властями не ставит.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
рашке ж...а
сказал написал 09.03.2019 01:58
рашке ж...а
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