Вместо депо будет базар, "фудкорт по-современному"

7 марта, в отреставрированном здании Миусского трамвайного депо, что на Лесной улице, официально открылся гастрономический квартал — большой ресторанный дворик с ярмаркой фермерских продуктов. По современному — фуд-молл «Депо». Выбор блюд и продуктов оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Несколько лет тому назад здесь было серо и уныло: уникальный памятник промышленного искусства середины XIX века стоял и разрушался, — напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. — Мы приняли правильное решение, привлекли инвесторов и провели очень сложную и трудную реставрацию.

— В итоге у нас получилось очень интересное культурное пространство, — подчеркнул мэр. — Нам удалось создать крупнейший в Европе гастрономический квартал.

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Вот только трамвай по Лесной больше не ходит. И не надо нам объяснять, что за депо было построено на Лесной улице 150 лет назад, мы в курсе.

Почему разрушался памятник промышленной архитектуры? Да потому что городские власти сознательно довели его до разрушения, чтобы потом закрыть и перепрофилировать. А трамвая - нет!

Может, не нужен безопасный и экологически чистый транспорт в центре мегаполиса? Но тогда зачем тот же Собянин роет метро, нарыл уже как Каганович вместе с Промысловым вместе взятые. Хотя понятно - трамвай штука дешевая, на нем больших объемов не поднимешь. Да только метро к каждому кварталу не подведешь, а трамвайная остановка - вот она! Была. Теперь нету.

А что москвичи в Фейсбуке пишут?

Лариса Вольская: Да и вообще рынки, знаете ли, никогда не были местом встречи и развлечений, ходили на рынки для покупок, а встречусь я в другом месте, не в ущерб рынку, но понаехавшим не понять.

Елена Токарева: Да, теперь мы не можем проехать по Лесной.Там начались дикие пробки, потому что посреди узкой улицы все эти мажоры хотят въехать во двор этого "Депо" . Стоят в раскоряку. И за ними дикий хвост машин. Прямо проехать с Тверской невозможно. Нужно сильно соображать и ехать по другому.

Дмитрий Слободкин: Это все только для понаехавших. Да и что за мода есть там, где торгуют овощами, фруктами, мясом, рыбой и пр., а по ночам, как и положено в точках рыночной торговли, бегают крысы. И вообще интересно: посетители интересуются, сколько выходов воды существует в этих точках общественного питания и существуют ли они вообще в некоторых точках. И зачем ходить есть на рынок, который не может соблюдать уровень санитарии, положенный для нормального общепита, если есть хорошие кафе и рестораны по всей Москве с лицензией на алкоголь. Лично для меня это загадка.

Олег Сагай: Все таки, да - в депо должны стоять поезда и вагоны, а не очереди. А заодно, может быть, должен быть не квартал с магазинами, а магазины должны находиться там где люди?

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Нет, мы тут в курсе, что в Европах часто на месте заводов и вокзалов возникают торговые центры или разные развлекательные заведения. Прогресс не стоит на месте, и в Хельсинки на месте канатного завода давно такой центр - ну не нужно теперь столько канатов для современного флота, паруса в прошлом.

Но разве трамваи - тоже в прошлом? И заводы, производившие хай-так, в прошлом тоже? Похоже, именно так. Занятное у нас, однако, будущее наступило... Пожрал на базаре, в кино сходил неподалеку, на бабу влез в своей клетушке по программе реновации - и вперед, утром трудовые будни. Какие? А драить полы в том же торговом центре, продавать пиццу, мыть авто, охранять все это от таких же, как ты. Другой работы нет. И не планируется.

Можешь получить образование, сейчас это просто. Чтобы потом прибить диплом на стенку - и драить полы в том же торговом центре, продавать пиццу, мыть авто, охранять все это от таких же, как ты. Другой работы нет. И не планируется.

Можно, правда, уехать за границу, сейчас это просто. Кому-то повезет. А большинству - драить полы в торговом центре, продавать пиццу, мыть авто, охранять все это от таких же, как ты. Другой работы нет. И не планируется.

Верно говорит Собянин: "Несколько лет тому назад здесь было серо и уныло".

Зато теперь, блин, весело!

Анатолий Баранов