Кремлевский полк подарил женщинам лучшие элементы строевой подготовки...

Солдаты Кремлевского полка и музыканты Кремлевского оркестра продемонстрировали лучшие элементы строевой подготовки и поздравили женщин с 8 Марта, подарив им по букету тюльпанов. Мероприятие проходило в Александровском саду.

Российские танкисты поразили представительниц прекрасного пола, подарив им в честь Международного женского дня танковый балет: военные Московской и Волгоградской областей исполнили сложные пилотажные фигуры, напоминающие танец.

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Фигуры, напоминающие танец, это хорошо. Как куски навоза, напоминающие образцы начальственной мысли.

Самоходку танк любил,

В лес гулять ее водил.

От такого романа

Вся роща переломана.

Ничего другого в голову не приходит, лучшие образцы строевой галантности от полковника Скалозуба...

Еще можно дарить женщинам на 8 марта наборы инструментов, средства для мытья посуды и билеты на футбол тоже хорошо заходят. Но на этот раз подчиненные маршала Шойгу превзошли всех! "Танкисты поразили представительниц прекрасного пола". А ракетчики не поразили? Напрасно. У них точность еще повыше будет.

А.Б.