Право на горилку стоит у "сбройлеров" выше авторитета командования

На Украине военные убили командира из-за того, что он сделал им замечание из-за распития спиртного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ во время ночного обхода увидел, что военные распивают спиртное. Он сделал замечание молодым людям, но они проигнорировали его слова.

«В ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира», — добавил Басурин.

Он не уточнил подробности судьбы командира и замеченных за распитием алкоголя военных.

Ранее сообщалось, что украинские военные убили четырех сослуживцев-морпехов в Донбассе.

Отметим, что вопрос употребления спиртного на передовой стоит в ВСУ принципиально. Иногда пьяные "сбройлеры" и гибнут даже на своих минах, но от священного права нажраться не отказываются. Так, в ноябре прошлого года на мине подорвались двое бойцов 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на брифинге.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 ноября возле населенного пункта Верхнеторецкое. По его словам, украинские силовики, отмечавшие предстоящий уход с передовой, отправили двух сослуживцев в магазин за алкоголем.

«Боевики отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине», — сказал Безсонов.

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