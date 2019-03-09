Армия Асада продолжает войну с исламистами

Сирийские правительственные войска нанесли удар по позициям запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщило государственное телевидение САР.

Силы САА нанесли точечные артиллерийские и ракетные удары, в результате которых террористы понесли потери. Точное количество убитых и раненых не уточняется.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки заявил, что готов отпустить на свободу 800 боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в России организация).

Также стало известно, что глава «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммад аль-Джулани получил осколочное ранение головы в сирийском городе Идлиб и впал в кому. В тяжелом состоянии его доставили в больницу города Антакья на юге Турции. Он перенес операцию на голове.

Напомним, неделю назад исламисты-террористы в сирийской провинции Хама совершили массированную атаку на армию САР. Военным удалось отбить нападение, однако среди солдат есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает агентство SANA 3 марта.

Атака была совершена в ночь на воскресенье. Отмечается, что боевики воспользовались плохими погодными условиями, обстреляли позиции армии, а после нанесли массированный удар.

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