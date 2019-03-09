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Московский листок

Правая оппозиция в союзе с империализмом США перешла к диверсиям в Венесуэле

Опубликовано 09.03.2019 в разделе комментариев 1

сша терроризм венесуэла
Правая оппозиция в союзе с империализмом США перешла к диверсиям в Венесуэле

Национальной корпорацией по электроэнергии Венесуэлы было заявлено, что на крупнейшей гидроэлектростанции страны произошла диверсия. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Twitter. 

Правительство Венесуэлы объявило пятницу выходным днем и отменило занятия в школах из-за широкомасштабного отключения света, передает ТАСС. "Вице-президент Делси Родригес объявила, что эта мера будет действовать только в пятницу, чтобы способствовать восстановлению энергетической системы, которая была атакована правыми экстремистами, поощряемыми политиками-империалистами", - сообщил телеканал Telesur.

В результате инцидента на станции «Эль-Гури» без электричества осталось более 20 штатов Венесуэлы, а также столица страны. Сообщается о перебоях в работе метро и сотовой связи. Также нет света в аэропорту Каракаса «Майкетия». 

Гидроэлектростанция «Эль-Гури» считается четвертой по мощности в мире. В данный момент технические специалисты занимаются восстановлением подачи электроснабжения.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1874 написал 09.03.2019 11:59
Под шумок чекисты-животные из Венесуэлы перебьют несколько тысяч Людей?
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