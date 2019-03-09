Правая оппозиция в союзе с империализмом США перешла к диверсиям в Венесуэле

Национальной корпорацией по электроэнергии Венесуэлы было заявлено, что на крупнейшей гидроэлектростанции страны произошла диверсия. Об этом компания сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Правительство Венесуэлы объявило пятницу выходным днем и отменило занятия в школах из-за широкомасштабного отключения света, передает ТАСС. "Вице-президент Делси Родригес объявила, что эта мера будет действовать только в пятницу, чтобы способствовать восстановлению энергетической системы, которая была атакована правыми экстремистами, поощряемыми политиками-империалистами", - сообщил телеканал Telesur.

В результате инцидента на станции «Эль-Гури» без электричества осталось более 20 штатов Венесуэлы, а также столица страны. Сообщается о перебоях в работе метро и сотовой связи. Также нет света в аэропорту Каракаса «Майкетия».

Гидроэлектростанция «Эль-Гури» считается четвертой по мощности в мире. В данный момент технические специалисты занимаются восстановлением подачи электроснабжения.

Материалы по теме:

Три мифа о Венесуэле

Венесуэла закрывает границу с правеющей Бразилией