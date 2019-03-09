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Московский листок

В Москве скончался народный артист СССР Владимир Этуш

Опубликовано 09.03.2019 в разделе комментариев 3

кино театр ссср
В Москве скончался народный артист СССР Владимир Этуш

Народный артист СССР, один из немногих ветеранов театра Вахтангова Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни в Москве. Прощание с Владимиром Этушем состоится 12 марта в его родном театре имени Вахтангова. 

"Прощание с Владимиром Абрамовичем Этушем пройдет в театре Вахтангова во вторник, 12 марта. Церемония прощания начнется в 10:00 по Москве", - сказал "Интерфаксу" директор театра Кирилл Крок в субботу. 

Затем Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе. 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
интернационалист написал 09.03.2019 17:03
талантливый еврейчик, вошедший в когорту любимых артистов советского народа. У нас же был Интернационал.
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(без названия)
FRANCISKO... написал 09.03.2019 16:59
Для моего поколения он Карабас Барабас.Вечная ему память.
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(без названия)
Ченко написал 09.03.2019 16:29
Жаль, заслуживал расстрела!!.
Самое интересное, что на львовском диалекте украинского языка "склепа" - магазин, лавка...
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