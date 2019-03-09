В Москве скончался народный артист СССР Владимир Этуш

Народный артист СССР, один из немногих ветеранов театра Вахтангова Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни в Москве. Прощание с Владимиром Этушем состоится 12 марта в его родном театре имени Вахтангова.

"Прощание с Владимиром Абрамовичем Этушем пройдет в театре Вахтангова во вторник, 12 марта. Церемония прощания начнется в 10:00 по Москве", - сказал "Интерфаксу" директор театра Кирилл Крок в субботу.

Затем Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе.