Более миллиона алжирцев вышли на аналог акции "Он нам не царь"

Более 1 млн человек приняли в столице Алжира в пятницу участие в антиправительственной манифестации с требованием к действующему главе государства не выдвигаться на пятый срок на президентских выборах, намеченных на апрель текущего года, передает ТАСС со ссылкой на сайт издания "Аль-Ватан".

Участники, как в ходе прежних акций, вновь заявили, что 82-летний и тяжело больной Абдельазиз Бутефлика, находящийся с 24 февраля в госпитале в Женеве, не способен выполнять обязанности по управлению страной.

После полудня противники действующей власти и решения Бутефлики выставить свою кандидатуру массово вышли на улицы почти всех крупных городов Алжира. Манифестации по всей стране прошли в целом без значительных происшествий. Лишь изредка полицейским приходилось применять слезоточивый газ и силой утихомиривать наиболее буйных активистов. Данных о пострадавших или раненых пока не приводится.

По информации "Аль-Ватан", участники заполнили практически весь центр столицы, скандируя лозунги, направленные против правящей верхушки, включая партию "Фронт национального освобождения", правительство и непосредственно самого президента.

Напомним, 1 марта более 40 журналистов задержаны полицией в четверг в Алжире за участие в акциях протеста против цензуры в СМИ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас". По его информации, сотни репортеров, сотрудников государственных и частных теле- и радиостанций приняли участие в марше осуждения давления на прессу в центре столицы Алжира. По словам корреспондентов, им запрещают открыто писать о том, что сейчас происходит в стране. В частности, о демонстрациях протеста.

Все задержанные сотрудники СМИ позднее были освобождены, сообщил телеканал Al Arabia. Он также отметил, что журналистский протест стал ответом на отказ государственных СМИ освещать акции оппозиции в первые дни выступлений.

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