Сами взорвали, сами поплакали: оппозиция в Венесуэле переживает за обесточенные больницы

Как минимум 15 детей умерли в больнице венесуэльского города Матурин из-за отключения электричества по всей стране в ходе сбоя, сообщила в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Мария Эрнандес дель Кастильо со ссылкой на данные морга.

Она отметила, что в городской больнице сложилась критическая ситуация из-за отсутствия собственных электрических генераторов. Депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес со своей стороны сообщил в Twitter о 79 смертях в больницах, связанных с отключением электричества, с начала ноября 2018 года по середину февраля 2019-го.

Оливарес сослался на национальный опрос больниц. Позже он сообщил, что во время нынешнего блэкаута в больнице Переса Карреньо в столице Венесуэлы Каракасе скончались трое пациентов, в том числе один младенец.

Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы назвали причиной массового отключения электричества в стране кибератаку на энергосистему, которая могла осуществляться из США.

По его словам, атака была направлена на автоматическую систему контроля крупнейшей в Венесуэле гидроэлектростанции имени Симона Боливара в штате Боливар. В ответ на атаку работа ГЭС в целях безопасности была остановлена. Ранее в Национальной электрической компании причиной блэкаута называли саботаж на ГЭС.

Родригес заявил, что за саботажем стоит сенатор США Марко Рубио, который сообщил в Twitter о неработающих в главном аэропорту Венесуэлы резервных генераторах до того, как об этом было объявлено официально.

Родригес назвал отключение света "самой жестокой агрессией против венесуэльского народа за последние 200 лет". В ближайшее время Венесуэлу посетит делегация управления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, ей планируется передать жалобу в связи с атакой на энергосистему.

Между тем издание Noticiero Digital со ссылкой на экспертов сообщает, что технология генерации и распределения электроэнергии в Венесуэле морально устарела, и у нее нет электронного управления.

От редакции: Вот же когда нам дано понять со стороны, чем были для СССР вредители и все те "невинные жертвы репрессий" в 1930-х! Сами устраивают диверсии, потом воют от имени народа - как видите, технологии у империализма почти не поменялись. Парламент как уже стопроцентная "пятая колонна" действует не просто как внутренний враг (в СССР это всё же были члены партии, армейские чины - военно-фашистский заговор Тухачевского если вспоминать) - как агент империализма соседнего. И теперь они будут лить крокодильи слёзы по ими же убитым детям... Да, как говорил Че Гевара, империализму нельзя доверять нисколько, ни на йоту нельзя впускать его в своё доверие... Слов нет на ту их "печаль" диверсантскую.

Д.Ч.

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