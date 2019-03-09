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Московский листок

А не продать ли Украине Крым США?

Опубликовано 09.03.2019 в разделе комментариев 1

украина сша крымнаш
А не продать ли Украине Крым США?

Ветеран боевых действий на востоке Украины предложил Киеву, являющемуся, по его мнению, собственником Крыма, дать каждому бойцу "АТО" по 2 гектара земли под Крымским мостом, которые они впоследствии продадут американцам, чем заблокируют движение в районе. 

"Ветеран" боевых действий на востоке Украины Евгений Яранцев предложил украинским властям продать Крым США. Для этого Киев, которому, по его мнению, принадлежит полуостров, должен дать бывшим бойцам "антитеррористической операции" ("АТО") по 2 гектара земли под Крымским мостом, а они, в свою очередь, продадут её американцам, чем заблокируют движение в этом районе, передаёт информагентство Ura.ru. 

"Эти 200 гектаров с точки зрения международных законов являются собственностью этих ветеранов, а значит, объектом купли-продажи. Давайте продадим их США?" - заявил "ветеран" "АТО", отметив, что Киев вправе распоряжаться "своей" землёй по собственному усмотрению.

От редакции: Коммерчески выгодная и довольно неожиданная идея (коль самим не сгодился Крым - так на тебе, боже, то, до чего мне никак не дотянуться) - главное, чтоб те, кого продадут вместе с Крымом, знали о сделке. А то получится, что придут новые хозяева - а проданные-то и не знают, что уже живут не на своей земле. Впрочем, там ПВО надёжная, и Черноморский флот имеется - нельзя не учитывать такого фактора... Причём, какая бы ни была в Москве власть - советская или антисоветская, Крым США она не отдаст. Но шутка "зачотная".

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 1
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Бойтесь пиндосов, майдан приносящих.
Тюленевод написал 09.03.2019 18:44
Каждый раз, поднимаясь на майдан, народ опускается ниже.
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